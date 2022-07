FILAS DEL PARTIDO: ¿Por qué el Congreso sintió la necesidad de reconocer el matrimonio gay?

ARCHIVO - Con el Capitolio de Estados Unidos de fondo, una persona ondea una bandera arcoíris mientras participa en una manifestación de apoyo a la comunidad LGBTQIA+ en la Plaza de la Libertad, el sábado 12 de junio de 2021, en Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría el martes 19 de julio de 2022 una ley para proteger los matrimonios entre personas del mismo sexo y los matrimonios interraciales, en medio de la preocupación de que la sentencia del Tribunal Supremo que reglamentó el acceso al aborto en el caso Roe v. Wade pueda poner en peligro otros derechos criticados por muchos estadounidenses conservadores. (AP Photo/Jose Luis Magana, Archivo)

ARCHIVO - El juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas se sienta durante una foto grupal en el Tribunal Supremo en Washington, el 23 de abril de 2021. En el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, cinco jueces votaron a favor de anular Roe: Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas. Los cinco fueron criados como católicos (Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool)

Amy Tarkanian consuela a su esposo Danny Tarkanian, candidato republicano por el tercer Distrito del Congreso, después de que él concedió a la candidata demócrata Susie Lee durante la fiesta de observación de la noche electoral del Partido Republicano de Nevada en el South Point en Las Vegas el miércoles 7 de noviembre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La culpa la tiene el juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas.

Esta semana, la Cámara de Representantes sintió la necesidad de aprobar la Ley de Respeto al Matrimonio, que reconoce a nivel federal cualquier matrimonio que sea válido bajo las leyes estatales, y requiere que los estados reconozcan los matrimonios que son válidos bajo las leyes de otros estados. (Se podría argumentar que esto último ya es una política en virtud de la estipulación de plena fe y crédito de la Constitución que se encuentra en el artículo cuatro, sección uno).

En concreto, el proyecto de ley anularía la Ley de Defensa del Matrimonio de 1996 y reconocería el matrimonio gay como legal a nivel federal, algo que ya es así desde la histórica decisión del Tribunal Supremo de 2015 en el caso Obergefell vs Hodges.

Entonces, ¿por qué la necesidad del proyecto de ley, que fue aprobado por 267 votos a favor y 157 en contra, con 47 republicanos que se unieron a todos los demócratas de la cámara?

La culpa es de Thomas, y más concretamente de su disenso en el caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization de este año, que anuló la sentencia de 1973 en Roe vs Wade. En su opinión concurrente, Thomas dijo que no solo debería anularse el reconocimiento del derecho al aborto por parte del tribunal, sino también otros casos, concretamente los que se basan en la doctrina del “debido proceso sustancial”.

“Por esa razón, en futuros casos, deberíamos reconsiderar todos los precedentes de este Tribunal sobre el debido proceso sustantivo, incluyendo Griswold, Lawrence y Obergefell”, escribió Thomas en su opinión concurrente. “Dado que cualquier decisión sobre el debido proceso sustantivo es ‘demostrablemente errónea’, tenemos el deber de ‘corregir el error’ establecido en esos precedentes”.

De ahí que el Congreso se tome su tiempo para aprobar un proyecto de ley que esencialmente refuerza la política existente.

Y esa irónica división no pasó desapercibida para los miembros del Congreso de Nevada.

“Estoy orgulloso de votar hoy para proteger la igualdad matrimonial para los nevadenses y todos los estadounidenses”, dijo el congresista demócrata Steven Horsford, en un comunicado publicado por su oficina. “Con su decisión de anular el caso Roe vs Wade, la mayoría designada por los republicanos del Tribunal Supremo ha dado un golpe de efecto a 50 años de precedentes legales y ha debilitado gravemente el derecho constitucional a la privacidad. Ahora, los extremistas de derecha están liderando un cruel asalto a las libertades más preciadas y duramente ganadas por los nevadenses, incluyendo el derecho a casarse con la persona que aman. La Ley de Respeto al Matrimonio, bicameral y bipartidista, consagrará la igualdad matrimonial en la ley federal y prohibirá a los funcionarios estatales discriminar a las parejas del mismo sexo e interraciales”.

Hay que tener en cuenta que la Constitución de Nevada, enmendada en 2020, ya protege el matrimonio gay en este estado, por lo que anular Obergefell no cambiaría la política aquí. Y también hay que señalar que Horsford olvidó mencionar al presidente que firmó la Ley de Defensa del Matrimonio hace más de un cuarto de siglo: El demócrata Bill Clinton.

Al otro lado del pasillo, el representante republicano Mark Amodei —que votó en contra— tachó el proyecto de innecesario.

“Se necesitan menos de 24 horas para que un proyecto de ley de mensajería pase de la presentación a estar en el suelo de la Cámara de Representantes para su votación, sin audiencias, sin revisiones de lo que los estados han hecho, y sin respeto por los estados que han abordado esta cuestión en las urnas”, dijo Amodei en un comunicado. “Además, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo la ley del país. A nivel estatal, este asunto ha sido tratado por el pueblo de Nevada de forma directa y transparente. No pidieron, ni necesitan la dirección de un cuerpo de 435 individuos, de los cuales 431 no son de Nevada”.

Amodei añadió: “Ojalá pudiéramos presentar un proyecto de ley de inmigración en el suelo para hacer cambios políticos significativos en la frontera, en la energía o en los costos de la vivienda, por nombrar algunos. En lugar de eso, tratamos de inyectar una solución federal en un asunto en el que la ley de Nevada es bastante clara al respecto, y es el producto de los votantes que expresan su voluntad. Yo voto no”.

Hecho por el “blue slip”… de nuevo

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, suele ser un jugador político muy astuto, y el caso de Chad Meredith no es una excepción. De hecho, McConnell había convencido al presidente Joe Biden, un demócrata, para que propusiera a este abogado antiabortista para un puesto de juez federal en Kentucky, el estado natal de McConnell, ante la indignación de los demócratas.

Pero no fue Biden quien hundió la nominación. Fue el compañero republicano de McConnell, el senador Rand Paul, quien se negó a devolver el “blue slip” que indicaba que no tenía problemas con la nominación. La tradición del “blue slip” —en la que los senadores del estado de origen indican que no tienen problemas con una nominación judicial— permite de hecho que un senador tenga poder de veto.

En Nevada ya se ha visto esto antes: En 2012, el entonces senador senior de Estados Unidos, Harry Reid, recomendó (y el entonces presidente Barack Obama nominó) a la entonces jueza del Tribunal de Distrito del Condado Clark, Elissa Cadish, para un asiento en el tribunal federal. Pero el entonces senador de mayor rango, Dean Heller, se negó a devolver el “blue slip”, multando la respuesta de Cadish en una encuesta de hace años sobre los derechos de las armas.

Como resultado, el Comité Judicial del Senado no aceptó la nominación, a pesar de que Reid era demócrata, los demócratas controlaban el Senado y la Casa Blanca.

Y puesto que el “blue slip” es simplemente una tradición —y no se encuentra en la Constitución ni en las leyes de Estados Unidos— opinamos en su momento que era hora de deshacerse de él. Si solo McConnell hubiera leído esa columna cuando era el líder de la mayoría del Senado, llenando los tribunales con jueces federales conservadores.

Por su parte, McConnell describió la oposición de Paul a la nominación de Meredith como “totalmente inútil”.

Por cierto, Cadish se presentó y fue elegida para el Tribunal Supremo de Nevada en 2018. Heller perdió su intento de reelección ese año, y en junio quedó tercero en la nominación republicana para los gobernadores.

Actualización de apoyos

Republican Jewish Coalition PAC (RJC PAC) ha apoyado a los aspirantes del republicano Mark Robertson en el Distrito del Congreso uno y April Becker en el Distrito del Congreso tres. “Estos candidatos respaldados por el RJC PAC son líderes inteligentes, capaces y conservadores que lucharán contra las desastrosas políticas de extrema izquierda que están destruyendo nuestro gran país”, dijo PAC en un comunicado.

El Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), que representa a más de 18 mil agentes, apoyó a Adam Laxalt para el Senado de Estados Unidos. “No tenemos ninguna duda de que Adam llevará la misma tenacidad que mostró como fiscal general para liderar la lucha en el Senado de Estados Unidos para resguardar nuestra frontera y detener la afluencia de drogas mortales que fluyen hacia nuestras comunidades. Adam se preocupa profundamente por la seguridad de ustedes y de sus hijos y hará todo lo que esté en su mano para mantener la seguridad de Nevada, por lo que NBPC se enorgullece de apoyarlo en esta elección crucial”, dijo Brandon Judd, presidente del grupo, en un comunicado.

Y hablando de apoyos

Los apoyos entre partidos siempre reciben una atención extra en los círculos políticos, ya que van a contracorriente. Eso es lo que ocurrió cuando la expresidenta del Partido Republicano de Nevada, Amy Tarkanian, apoyó al tesorero estatal demócrata Zach Conine para la reelección frente a su rival republicana, Michele Fiore.

“Un tesorero estatal calificado es beneficioso para todas las personas de nuestro Estado y tener a alguien que se presenta como tesorero después de haber sido investigado en múltiples ocasiones no es un buen comienzo”, dijo Tarkanian en un comunicado. “Zach Conine es un líder inteligente y experimentado que es la persona adecuada para ofrecer resultados a los nevadenses en tiempos económicos difíciles”.

El FBI ha entrevistado a personas en el Ayuntamiento sobre Fiore, y también hizo una redada en su casa. Pero hasta ahora no se presentaron cargos.

La reacción no se hizo esperar en internet, y algunos republicanos no estuvieron de acuerdo, incluido el partido que Tarkanian solía liderar.

“No es ninguna sorpresa que la fracasada presidenta Amy Tarkanian, que sirvió durante siete meses, hace 11 años, con sus fuertes vínculos con (el gobernador demócrata) Steve Sisolak y muchos otros demócratas de Nevada, apoye a un demócrata”, dijo el partido en su propia declaración. “Amy Tarkanian continúa con sus esfuerzos desesperados por decir o hacer cualquier cosa para ponerse en frente de una cámara, cualquier cámara. Los republicanos de Nevada están completamente y al 100 por ciento con la próxima tesorera de Nevada, Michele Fiore”.

Una persona incluso publicó una foto de Amy y Danny Tarkanian, su esposo y comisionado del Condado Douglas, ¡de pie con Sisolak! (Psst, republicanos: ¡Es incluso peor de lo que imaginan! ¡Hay una foto de Amy Tarkanian posando en una convención del republicano con este reportero!).

Tarkanian no se sorprendió por la reacción, diciendo en Twitter: “¡Noticias! Algunos de ustedes están molestos porque apoyé a un demócrata en lugar de a un republicano. Yo voto por la persona mejor y más calificada. Apoyo a (Conine) para tesorero de Nevada”.