Un proyecto de ley de minería convierte aliados en adversarios

Steve Sebelius, columnista, posa para un retrato en el estudio de Las Vegas Review-Journal, el 9 de enero de 2017. [Foto Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal]

La política puede hacer extraños compañeros de cama, pero también puede conducir a extraños distanciamientos.

¿De qué otra manera describir el oprobio acumulado sobre la senadora estadounidense Catherine Cortez Masto por su patrocinio de un proyecto de ley de minería que continuaría permitiendo a los mineros arrojar rocas estériles en propiedades adyacentes?

El proyecto de ley está copatrocinado por los republicanos de Idaho Mike Crapo y James Risch, la independiente de Arizona Kyrsten Sinema, la republicana de Alaska Lisa Murkowski y la otra senadora de Nevada, Jacky Rosen.

Fue necesario debido a un fallo reciente de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. que bloqueó una mina de cobre de Arizona que quería usar más de 2,400 acres adyacentes de tierra para eliminar la roca estéril. En una ruptura con el precedente, los tribunales dictaminaron que la operación minera no podía avanzar.

Cortez Masto respondió con un proyecto de ley que denominó Ley de Claridad Regulatoria Minera de 2023, una medida de cuatro páginas que rechazaría el razonamiento en el caso de Arizona y permitiría “cualquier actividad razonablemente relacionada con” la minería, incluida la eliminación de desechos.

Pero esas cuatro páginas crearon furor entre los ambientalistas, quienes aplaudieron el fallo de Arizona por sus implicaciones para el medio ambiente.

“La senadora Cortez Masto se ha convertido en un títere de la industria minera y está arrojando comunidades, tribus y vida silvestre debajo del autobús”, dijo Patrick Donnelly, director de Great Basin para el Centro para la Diversidad Biológica, según The Associated Press. (El centro fue el demandante principal en el caso de Arizona).

“Pensamos que era una aliada del medio ambiente”, dijo Fermina Stevens, portavoz de la tribu Te-Moak de Western Shoshone en Elko, también informó AP.

“Esta legislación es un obsequio sin precedentes para la industria minera, que afianzaría aún más el legado de injusticia hacia las comunidades indígenas y el daño a las tierras públicas mantenidas en fideicomiso para las generaciones futuras”, dijo Laura Pagel, directora de políticas de Earthworks, en Natural History.

Y Hugh Jackson, editor del sitio de noticias -sin fines de lucro- Nevada Current, acusó a Cortez Masto de mimar a la industria y señaló que también se opuso a las reformas a la ley de 1872 que aún rige la minería en los Estados Unidos.

Es un cambio sorprendente del apoyo que recibieron Cortez Masto y Rosen por su apoyo a la designación del Monumento Nacional Avi Kwa Ame el mes pasado, una designación que eliminó un proyecto de energía eólica planeado para una parte de la tierra ahora protegida.

Cortez Masto dijo que la minería es fundamental para Nevada, no solo por los empleos sino también por la energía verde. También es un problema de seguridad nacional: no queremos volvernos tan dependientes de China para el litio como lo somos de las naciones del Medio Oriente para el petróleo. El litio extraído en Nevada se utilizará para fabricar baterías de automóviles eléctricos y combatir el cambio climático, dijo Cortez Masto. (Sin embargo, el proyecto de ley se aplicaría a toda la minería, no solo al litio).

“Hay una manera de hacerlo con un enfoque equilibrado”, dijo, señalando la ironía de los grupos que apoyan la energía limpia que se oponen a la extracción de minerales que permitirían la energía limpia.

Independientemente de lo que se pueda decir de su postura, no se puede decir que sea política: su apoyo al proyecto de ley le ha valido críticas de aliados naturales en los movimientos progresistas y ambientales, y no es probable que obtenga muchos votos en las zonas rurales de Nevada. (En 2022, perdió todos los condados rurales). “Normalmente no dejo que la política dicte lo que es mejor para el estado de Nevada”, dijo.

Sin embargo, no todo es un inconveniente político: obtuvo el apoyo de grupos laborales organizados que representan a los trabajadores mineros. “Aclarar esta regulación ayudará a garantizar y crear miles de buenos empleos sindicales para los nevadenses”, dijo Rob Benner, secretario-tesorero del Consejo Laboral Central del Norte de Nevada.

Tenemos que decidir qué consideramos como prioridad: tierras públicas vírgenes o minerales críticos para nuestro futuro energético. Con su factura, Cortez Masto ha dado su respuesta.