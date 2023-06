Hammond muestra liderazgo y características de estadista

El columnista Steve Sebelius, posa para un retrato en el estudio de Las Vegas Review-Journal, el 9 de enero de 2017, en Las Vegas. [Foto Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal]

CARSON CITY — No hay nadie en el Capitolio estatal más estrechamente relacionado con la Elección de Escuelas que el senador estatal Scott Hammond.

El republicano de Las Vegas es literalmente el padre de las Cuentas de Ahorro para la Educación, que habrían reservado fondos estatales para que los padres los gastaran en tutores, matrícula u otros gastos educativos. Ayudó a las escuelas chárter a obtener bonos para edificios. Ayudó a conseguir una escuela chárter en la Base de la Fuerza Aérea de Nellis.

Nadie puede cuestionar sus credenciales en lo que respecta a la Elección de Educación, por lo que fue un poco extraño verlo unirse a la mayoría demócrata y emitir el voto de desempate para aprobar un presupuesto, mientras sus colegas republicanos exigían dinero para aumentar el pago de los maestros en las escuelas chárter.

Pero eso fue lo que sucedió durante una sesión especial muy breve convocada para aprobar el presupuesto de proyectos capitales del estado, que el gobernador Joe Lombardo había vetado durante la sesión regular, diciendo que se habían ignorado sus prioridades legislativas. “Es una votación difícil de aceptar”, dijo un Hammond apagado después de abandonar la sala del Senado. “Esto es algo que tenía que suceder”.

Algunos compañeros senadores republicanos, en particular Ira Hansen de Sparks y la líder de la minoría Heidi Gansert de Reno, instaron a votar “no” al presupuesto para tratar de obtener concesiones adicionales de los demócratas. Querían $32 millones para darles a los maestros de las escuelas chárter el mismo aumento que recibieron los maestros de las escuelas públicas.

No es una solicitud irrazonable, dado que es una pequeña fracción del dinero que la Legislatura asignó durante su reciente sesión. Los demócratas, como bien sabe Hammond, se oponen rotundamente a la mayoría de las iniciativas de Elección de Escuela, y prefieren que el dinero público permanezca en las escuelas públicas tradicionales. Se mantuvieron firmes en ese punto de vista durante la sesión, rechazando una solicitud de Lombardo de más fondos para la Beca de Oportunidad.

Algunos llamarán a Hammond un vendido. Pero la verdad es que sus colegas sabían que iba a votar con los demócratas para aprobar el presupuesto. De hecho, su voto les permitió presentarse sin consecuencias, al mismo tiempo que cumplía con la principal responsabilidad constitucional de la Legislatura, financiando adecuadamente el presupuesto de dos años del estado.

“Mira, he estado aquí muchos, muchos años”, dijo Hammond, quien sirvió dos años en la Asamblea y casi 12 años en el Senado, donde tiene un mandato limitado. “Y a veces, ya sabes, vale la pena esperar, a veces hay algo allí y otras veces simplemente no está allí. … No era como si no estuviera listo para aguantar más. Simplemente no pensé que iba a lograr algo más”.

Y tiene razón. Lombardo, quien convocó la sesión y pidió a la Legislatura que aprobara el presupuesto de capital, había obtenido algunas concesiones de su veto, aunque no tantas como hubiera preferido. No había nada más que ganar votando “no”, pidiendo cosas que los demócratas nunca darían.

El voto de Hammond fue responsable, pragmático y sacrificado. Su esposa enseña en una escuela chárter y no recibe el aumento. Y este voto se usará en su contra si decide postularse para el cargo en el futuro.

Mientras tanto, Hammond tiene una agenda: “Voy a seguir trabajando y asegurarme de que las chárter y otras Escuelas de Elección tengan los fondos necesarios, los recursos disponibles para poder hacer un buen trabajo y educar”. todos los estudiantes que pasan por sus puertas”, dijo. “Creo que es realmente importante que tengan a alguien que los defienda y he estado allí para ellos en el pasado”.

La votación no fue la última de Hammond en la Legislatura, pero debe recordarse como una de las más importantes. Cuando se pesa la carrera de Hammond, debe ser recordado como alguien que hizo lo correcto cuando se enfrentó a una decisión difícil, que gobernó en lugar de adoptar una postura. Ese es el acto de un líder y un estadista.