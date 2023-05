Los primeros vetos del gobernador desencadenan una pelea por las armas

El columnista Steve Sebelius, posa para un retrato en el estudio fotográfico de Las Vegas Review-Journal, el 9 de enero de 2017 en Las Vegas. [Foto Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal, archivo]

CARSON CITY. El gobernador Joe Lombardo derribó las esperanzas de los demócratas de aprobar más restricciones de armas en Nevada, emitiendo los primeros vetos de su carrera.

Los autores demócratas de tres proyectos de ley de armas denunciaron a Lombardo por los vetos, calificándolos de decepcionantes, repugnantes y vergonzosos.

Lombardo, por su parte, dijo que no apoyaría legislación que vulnere derechos constitucionales.

Un repaso rápido de lo que sabemos de la jurisprudencia constitucional reciente:

En 2008, la Corte Suprema de EE. UU. sostuvo en el caso District of Columbia v. Heller que la Segunda Enmienda confiere un derecho personal a poseer y portar armas sin relación con el servicio en la milicia. Dos años más tarde, en McDonald v. Chicago, el tribunal dijo que la Segunda Enmienda se aplica a los gobiernos estatales y locales.

El difunto juez Antonin Scalia, escribiendo en el caso Heller, dejó en claro que no todas las leyes de control de armas contravienen la Constitución.

“Aunque hoy no realizamos un análisis histórico exhaustivo del alcance completo de la Segunda Enmienda, nada en nuestra opinión debe tomarse para poner en duda las prohibiciones de larga data sobre la posesión de armas de fuego por delincuentes y enfermos mentales, o las leyes que prohíben la portación de armas de fuego en lugares sensibles como escuelas y edificios gubernamentales, o leyes que imponen condiciones y calificaciones a la venta comercial de armas”, escribió.

Primero, Lombardo vetó el Proyecto de Ley 171 del Senado, que habría prohibido la posesión o propiedad de cualquier arma de fuego por parte de una persona condenada por un delito de odio. Lombardo objetó, diciendo que ciertos delitos menores no violentos pueden ser elevados a delitos menores graves si están motivados por el odio, aunque el proyecto de ley también especificaba que los delitos de odio violentos eran descalificantes.

Si vamos a mantener las armas fuera del alcance de las personas malas, tiene sentido que prohibamos que las personas inclinadas a cometer delitos de odio las obtengan. Ya prohibimos las armas a las personas condenadas por violencia doméstica, los delincuentes cuyos derechos no han sido restaurados y los adjudicados como enfermos mentales.

En segundo lugar, Lombardo rechazó el Proyecto de Ley 354 de la Asamblea, que prohíbe a las personas portar armas de fuego cerca de los lugares de elección. “Sin embargo, su alcance es demasiado amplio y no hay un historial notable de violencia armada en las instalaciones electorales de Nevada”, escribió Lombardo.

Todavía no, quiere decir. Existe un historial de violencia armada en restaurantes, en conciertos de música al aire libre, en el Strip, en autopistas y en vecindarios. Y dado el hecho de que algunos afirman repetidamente fraude electoral y robo, es notable que no se haya producido violencia armada en un lugar de votación o en la sede electoral del condado. Eso sin mencionar el hecho de que los votantes pueden ser intimidados por personas armadas en los lugares de votación.

Lombardo dice que la intimidación ya es ilegal, según las leyes federales y estatales, aunque esas leyes no prohíben específicamente las armas de fuego.

“Las disposiciones de AB 354 son simplemente una duplicación de estas leyes existentes y no hacen más que establecer más ‘zonas libres de armas’”, escribió Lombardo.

En tercer y último lugar, Lombardo rechazó el Proyecto de Ley 355 de la Asamblea, que habría aumentado la edad mínima para comprar un rifle semiautomático a 21 años. Lombardo citó la New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, un caso de 2021 que eliminó en parte las restricciones de armas de fuego porque no formaban parte de la tradición de regulación de armas en la historia de Estados Unidos. Un caso más reciente en Virginia anuló una ley similar a AB 355, citando ese fallo de 2021.

Pero Lombardo puede sorprenderse al saber que incluso antes de que Estados Unidos existiera como nación, los fundadores ejercieron lo que hoy se consideraría un control de armas atroz. Según el libro “Gun Fight” del profesor de la UCLA Adam Winkler, los ciudadanos tenían que demostrar competencia con sus armas y registrarlas para que pudieran ser confiscadas en caso de escaramuzas, entre otras reglas.

¡Y luego escribieron la Segunda Enmienda!

Según la investigación, la edad de las personas involucradas en tiroteos masivos ha disminuido en los últimos años. The New York Times informa que desde 2018, seis de los nueve tiroteos masivos más mortíferos fueron cometidos por personas de 21 años o menos. Otra investigación muestra que la edad promedio de los tiradores masivos es de alrededor de 33 años.

