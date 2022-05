Viva Gronk Vegas: El célebre tight end lleva la fiesta al Strip

La estrella de la NFL Rob Gronkowsi en Gronk Beach Miami en North Beach Bandshell en Miami Beach el 1º de febrero de 2020. (Medio raro)

Un folleto promocional de Gronk Beach Las Vegas, fijado para el 29 de abril en el Encore Beach Club del Wynn Las Vegas (Medium Rare).

La estrella de la NFL Rob Gronkowsi en Gronk Beach Miami en North Beach Bandshell en Miami Beach el 1º de febrero de 2020. (Medio raro)

Gronk está en un drive para anotar, y el Strip de Las Vegas es la zona roja.

Rob Gronkowski, el célebre tight end y cuatro veces campeón del Súper Tazón, llevará Gronk Beach Las Vegas al Encore Beach Club el 29 de abril. El evento se llevará a cabo junto con la Fiesta del Draft de la NFL en Las Vegas.

Las superestrellas de Wynn Nightlife, The Chainsmokers, serán el entretenimiento principal del festival de piscina de alto nivel.

“Vamos a enseñarle a Las Vegas cómo se festeja”, dijo Gronkowski en un chat de Zoom el lunes por la mañana. “Voy a enseñarle a Las Vegas lo que hay… Va a ser una locura”.

Gronk, o “Roberto”, su apodo, está actualmente sin un plan de juego para su futuro como jugador. No ha anunciado sus planes para la temporada 2022. Esta indecisión se produjo incluso mientras su legendario amigo y compañero de equipo, el quarterback Tom Brady, se ha retirado y se ha desvinculado esta temporada baja.

“Ahora mismo no estoy en un equipo ni nada, así que tengo toda esta libertad durante toda la temporada baja para mí”, dijo Gronkowski, que cumple 33 años el 14 de mayo. “Así que decidimos organizar la segunda fiesta anual de Gronk en la playa, y ¿qué mejor lugar que el Draft de la NFL?

“Será un doble golpe. Tienes Las Vegas, tienes el Draft de la NFL. Es enorme”.

Se promete comida, bebidas, artistas junto a la piscina y “decoración playera personalizada de Gronk”. Espera un montón de grandes shorts, grandes sonrisas y grandes movimientos de baile de la antigua estrella de los New England Patriots y (más recientemente) de los Tampa Bay Buccaneers. El evento se llevará a cabo entre el mediodía y las 8 p.m. y es para mayores de 21 años (las entradas y las mesas VIP ya están a la venta, visita GronkBeach.com para más detalles).

La Gronk Beach Party de Miami fue un éxito en 2020, después de que Gronkowski se retirara formalmente. La Gronk Beach Party de Las Vegas tiene el mismo tipo de tenor que las salvajes fiestas de cumpleaños de Gronk en sus pasadas fiestas en el entonces Rehab del Hard Rock Hotel.

Se espera un total de cinco mil asistentes en la EBC.

“Va a haber miles y miles de personas inundando las calles de Las Vegas solo para ver el draft”, anticipó Gronkowski, al que en su día se refirieron como “el American frat bro”. “Probablemente será uno de los mayores drafts de la historia, porque es en Las Vegas, y ¿quién no quiere ir a Las Vegas?”.

Gronkowski dijo que tomará su decisión sobre su futuro como jugador en algún momento después del evento.

“Quiero tomarme mi tiempo con la decisión. Diría que, para poder volver, voy a querer estar totalmente dentro”, dijo Gronkowski. “Ya sabes, no tengo esa sensación de estar totalmente metido. La temporada de fútbol americano es un suplicio. He jugado 11 años. Si me comprometo con el juego, quiero estar al 100 por ciento, con todo. Es lo único justo para mis compañeros”.

Por el momento, es hora de beber y de divertirse.

“Probablemente lanzaré algo de twerking. En realidad he estado trabajando, ya sabes, en aflojar mis caderas”, dijo Gronk, cuyo comunicado de prensa anticipado se refiere a él con confianza como un “futuro miembro del Salón de la Fama”. “Lanzaré un par de ‘booty shakers’, me relajaré un poco, ya sabes, me emborracharé un poco, me la pasaré bien interactuando con todos mis amigos que están allí y me la pasaré en grande”.