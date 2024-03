El nuevo estadio de los Athletics tiene una estética famosa y familiar

Andrew Tierney observó un texto que mostraba la imagen del nuevo estadio de los Athletics en el Strip y rápidamente contestó con… Una bandera australiana.

Tierney es miembro fundador del grupo vocal de la Motown Human Nature, que llegó a Las Vegas hace 15 años, directamente desde Sydney. Además de ser artista titular en el Strip (y actualmente en South Point Showroom), el cuarteto se ha presentado en la Ópera de Sídney.

Spoke to A’s owner John Fisher, said retractable roof was ditched due to them not being opened as much as most would think at other ballparks. And noted despite a similar look, the Sydney Opera House was not a direct inspiration for the ballpark design. #vegas #athletics #mlb https://t.co/CpS4jqC4Xp

— Mick Akers (@mickakers) March 5, 2024