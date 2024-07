Cintas maestras de los Beatles se ocultaron alguna vez en The Mirage

Los productores musicales Sir George Martin, a la izquierda, y su hijo Giles Martin llegan a la celebración del quinto aniversario de “Love” de los Beatles presentada por el Cirque du Soleil en The Mirage, en Las Vegas, el miércoles 8 de junio de 2011. (Brian Jones/Las Vegas News Bureau)

El elenco de “LOVE” de los Beatles del Cirque du Soleil realiza su penúltima actuación pública en The Mirage, el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco realizó una última actuación el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Oigan, hay que esconder las cintas.

Durante un tiempo, a mediados de la década de 2000, The Mirage albergó el catálogo musical más famoso de la historia y casi nadie lo supo.

Al parecer, las cintas maestras de los Beatles se guardaron en una cámara fuertemente custodiada entre bastidores en el Love Theater, durante los primeros días de “Love” en el hotel. La historia de estas cintas se conoció el 7 de julio, cuando cerró el espectáculo, y el 17 de julio, cuando cerró el hotel. La representante de relaciones públicas del Cirque, Ann Paladie, no ha verificado la historia de las cintas relacionadas con la producción.

Pero fuentes familiarizadas con la cadena de posesión de la música informan que las cintas maestras fueron enviadas desde los estudios Abbey Road mientras se terminaba la construcción del teatro, a finales de 2005 y principios de 2006. Luego, las cintas se enviaron de regreso a Inglaterra.

Para mantener la integridad del catálogo de los Beatles, el estudio de sonido del Love Theater se creó siguiendo las especificaciones de los estudios Abbey Road. El anexo sirvió como centro neurálgico de audio del espectáculo durante toda su duración.

“Love” se estrenó en junio de 2006, con el productor original de los Beatles, George Martin, al frente de la edición del sonido original. Su hijo Giles Martin supervisó la remezcla de la música para el espectáculo en vivo, trabajando a partir de las cintas originales en Las Vegas.

El mero hecho de entrar en el estudio de “Love” requería pasar varios niveles de seguridad, varios escáneres manuales y mucho personal de seguridad en todo el recinto.

Giles Martin volvió para renovar la música de cara al 10º aniversario, en julio de 2016. Se eliminaron y añadieron fragmentos de la partitura original. Para entonces, Martin trabajaba a partir de copias digitales y no de las propias cintas.

A menudo se dice que Martin hijo producía el mismo tipo de arte con los archivos digitales que su padre con las cintas originales. La banda sonora fue la última producida por George Martin antes de su muerte en 2016, y los últimos vestigios de un espectáculo que entusiasmó al público durante 18 años.

Goodman dice Sarno

El miércoles, la noche en que cerró The Mirage en el Strip, el exalcalde Oscar Goodman organizó su evento mensual Oscar’s Dinner Series en Oscar’s Steakhouse at the Plaza.

El tema se centró en el viaje de Goodman a Kansas City para ver a los Philadelphia Phillies de su ciudad natal jugar contra los Royals en el tercer partido de la Serie Mundial de 1980. El viaje fue organizado por Nick Civella, socio de Goodman y jefe de la mafia de Kansas City.

Goodman mencionó que una vez se había encontrado con Civella cuando representaba a la leyenda del juego Jay Sarno, fundador del Caesars Palace y del Circus Circus, en un caso de soborno al IRS (Sarno fue absuelto).

Sarno también había imaginado el Grandissimo para el Strip, de diseño grandioso pero nunca realizado.

“Con el debido respeto, mucha gente dice que Steve Wynn fue el tipo que construyó todos estos hermosos edificios, pero en mi opinión Jay Sarno fue el cerebro de Las Vegas tal y como la conocemos hoy”, dijo Goodman a la sobrevendida audiencia. “Él es quien construyó todos estos preciosos hoteles temáticos”.

Goodman ha hecho esa afirmación sobre Sarno varias veces durante sus charlas con cena. Una persona que respalda esa opinión ha sido el propio Wynn, quien, entrevistado por David Schwartz de la UNLV para el libro “Grandissimo”, dijo: “Si alguien cambió Las Vegas, fue Jay Sarno”.

Goodman se tomó un tiempo entre sus mini-críticas a familiares, figuras de las fuerzas del orden y un servidor para contar a los asistentes a la cena que estuvo a punto de ser propietario de un casino. Fue otra idea de Sarno.

“Jay vino y me dijo: ‘¿Te gustaría tener un casino?’ Y yo le dije: ‘Me parece bien. ¿Cuál tienes en mente?’”. recordó Goodman. “Me dijo: ‘¿Qué te parece el Bingo Palace? … Todo lo que tienes que hacer es conseguir la licencia’”.

Goodman cedió al enterarse de que tendría que entregar sus registros financieros a la Comisión del Juego de Azar del Estado. Esto no es algo que haga un abogado de la mafia.

“Le dije: ‘No puedo hacer eso, soy abogado penalista, represento a gente importante, no voy a entregar mis tratos financieros con ellos’”, dijo Goodman. “Apreció el hecho de que protegiera a mis clientes. Después de eso nos volvimos casi agradables el uno con el otro”.

La historia de Las Vegas habría sido diferente si Goodman se hubiera hecho cargo del Bingo Palace. Para empezar, el lugar para celebrar su cena sería distinto.

Cool Hang Alert

Ole Red Las Vegas de Blake Shelton invita a las promesas del country al concurso de bandas “Next Up”, programado para los días 6, 13, 20 y 27 de agosto de 9 p.m. a 1 a.m. En la última fecha, los ganadores de cada semana volverán al escenario para decidir el campeón absoluto del mes. El ganador recibirá mil dólares y un puesto fijo en Ole Red Las Vegas. Para más información, visita olered.com/lasvegas/ole-red-vegas-battle-of-the-bands.