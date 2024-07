Una guitarra sin marca: Por qué Hard Rock Las Vegas se vuelve ‘genérico’

Representación de la torre hotelera en forma de guitarra que Hard Rock International planea construir en el actual hotel-casino The Mirage, en el Strip de Las Vegas. (Hard Rock International)

Alan Feldman, ex ejecutivo de MGM Resorts International, de izquierda a derecha, Elaine Wynn, que junto con su entonces esposo Steve Wynn desarrolló The Mirage, la ex alcaldesa de Las Vegas Jan Jones Blackhurst y Jim Allen, director ejecutivo de Hard Rock International, se preparan para ver el espectáculo final del volcán en el último día de operaciones del resort del Strip en Las Vegas el miércoles 17 de julio de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)