Se esperan ocho mil Santa Claus en el centro de Las Vegas

De izquierda a derecha, Ron y Dale Endo y Kelly Harris bailan con otros durante el entretenimiento previo a la carrera de Fremont Street Experience para la 18th Annual Great Santa Run en el centro de Las Vegas a beneficio de Opportunity Village el sábado 3 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Participantes vestidos con trajes de Santa llegan para el entretenimiento previo a la carrera en Fremont Street Experience para la 18th Annual Great Santa Run en el centro de Las Vegas a beneficio de Opportunity Village el sábado 3 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Katie Kelly canta una canción navideña durante el entretenimiento previo a la carrera en Fremont Street Experience para la 18th Annual Great Santa Run en el centro de Las Vegas a beneficio de Opportunity Village el sábado 3 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Participantes vestidos con trajes de Santa cantan y bailan durante el entretenimiento previo a la carrera en Fremont Street Experience para la 18th Annual Great Santa Run en el centro de Las Vegas a beneficio de Opportunity Village el sábado 3 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Después de perder algo de potencia, un bailarín aéreo de Santa Claus es empujado hacia arriba mientras los participantes terminan en el Llama Lot durante la 18th Annual Great Santa Run en el centro de Las Vegas a beneficio de Opportunity Village el sábado 3 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

The Raiderettes aparecen durante la orquesta Pop Symphonic de David Perrico en el Reynolds Hall del Smith Center el viernes 14 de julio de 2023. (Myron Martin)

Fletch Walcott canta con la orquesta Pop Symphonic de David Perrico, con las Raiderettes proporcionando movimientos de baile, en el Reynolds Hall del Smith Center el viernes 14 de julio de 2023. (Jason Harper

Lily Arce canta con la orquesta pop sinfónica de David Perrico, con las Raiderettes bailando, en la sala Reynolds del Smith Center el viernes 14 de julio de 2023. (Jason Harper)

Una imagen de acción del Tournament of Kings en Excalibur el 2 de julio de 2012, en Las Vegas. (Erik Kabik/erikkabik.com)

Una toma del espectáculo festivo "Twas the Knight" del " Tournament of Kings" en Excalibur, en Las Vegas. (Merrell Virgen)

Una imagen del espectáculo navideño "Twas the Knight" del " Tournament of Kings" en el Excalibur de Las Vegas. (Bryan Steffy)

Una imagen del espectáculo navideño " Tournament of Kings" "Twas the Knight" en el Excalibur de Las Vegas. (Bryan Steffy)

Todo el mundo se vestirá de rojo el sábado en el centro de Las Vegas.

Espera, no todo el mundo. Blue Man Group se presenta.

La silenciosa y azulada compañía cómica se une a Jabbawockeez como maestros de ceremonia de la Opportunity Village Great Santa Run. El evento comienza con actividades previas a las 8 a.m. en el Centro de Eventos del Centro de Las Vegas. Se trata de la primera Santa Run que se celebra en el DLVEC, en el 200 S. 3rd Street.

La carrera de 5K y una milla “Wock”, como guiño a los Jabbawockeez, comienza a las 10 a.m. (el precio de inscripción es de 45 $dólares hasta el miércoles, después será de 55 dólares; para más información, visita lvsantarun.com). Los niños menores de tres años entran gratis.

Como es costumbre, miles de participantes se disfrazarán de Santa Claus y recorrerán el centro de la ciudad para apoyar a Opportunity Village. Blue Man Group, uno de los favoritos del Luxor, y los Jabbas, artistas titulares del MGM Grand, amenizarán la velada.

“Es increíble que estos dos grupos tan dinámicos se unan para una causa tan maravillosa como los maestros de ceremonia de Las Vegas Great Santa Run”, declaró en un comunicado Bob Brown, director ejecutivo y presidente de O.V. “Estamos increíblemente agradecidos por su apoyo. Queremos que todo el mundo se divierta al máximo mientras nos ayuda a recaudar fondos para apoyar la misión de Opportunity Village de emplear, capacitar y servir a adultos con discapacidades.”

Se espera que este año asistan al evento unas ocho mil personas.

También participan Travis Cloer, miembro del reparto de “Jersey Boys”; Lorena Peril, vocalista de “Fantasy” en el Luxor; Chris Phillips de Zowie Bowie, cabeza de cartel de Fremont Street Experience y veterano del lounge/showroom; el reparto de “Spice Wannabe”; Miss Nevada Taylor Blatchford; Adam London de “Laughternoon” en el Orleans; Steph Payne de Delilah en el Wynn y Bootlegger Bistro; y el DJ Jesse Estrada.

Jason Feinberg y Alyssa Deitsch, de Fox 5, serán los presentadores.

La inscripción incluye un traje de Santa de cinco piezas, y todo el mundo está invitado a llevar uno. Hombres azules, os hablamos a vosotros.

Animación navideña (líderes)

Las Raiderettes encabezan un desfile de actuaciones navideñas durante el fin de semana en el Smith Center.

“The Christmas Show featuring the Raiderettes”, de David Perrico, se presenta el viernes a las 7 p.m. en Myron’s. Es probable que se agoten las entradas para el espectáculo de la banda de 14 músicos de Perrico, la banda oficial de los Raiders. Campanas de plata y pompones de plata: Myron’s se convierte en Tinseltown.

La Filarmónica de Las Vegas interpreta “A Very Vegas Christmas” el sábado a las 2 p.m. y a las 7:30 p.m. en el Reynolds Hall. Donato Cabrera dirige, con el invitado especial/colaborador/anfitrión Keith Thompson. Cloer (siempre ocupado durante las fiestas, con su espectáculo festivo en Suncoast Showroom el lunes), Vita Corimbi, Ellie Smith, Naomi Mauro y Doug Carpenter están en el programa.

“Yet Another Year, A Holiday Celebration”, de Clint Holmes, a las 3 p.m. and 7 p.m. el sábado y a las 3 p.m. el domingo en Myron’s. Se presentarán la leyenda de los Checkmates Sonny Charles; la estupenda esposa e intérprete de Holmes, Kelly Clinton-Holmes; la nieta de Holmes, Asia; Antonio Fargas, que interpretó el papel de Huggy Bear en la serie policíaca de los años 70 “Starsky & Hutch”; y Las Vegas Academy Choir.

Los espectáculos de Holmes son siempre conmovedores, y este es uno de los regalos navideños anuales, repleto de clásicos de la temporada. Y ponte una bufanda; Clint probablemente lo hará.

Hasta la semana que viene, el artista y gran baterista Bruce Harper y Mauro están respaldados por una gran banda de 17 músicos y destacan canciones de Cole Porter, Antônio Carlos Jobim y más, el martes a las 7 p.m. en Myron’s. Michael Grimm, que suena tan bien como siempre, vuelve con “Sleigh Bells Not Included” a las 7 p.m. del miércoles.

El espectáculo es una celebración de las fiestas, el alma y la recuperación del propio Grimm de un susto de salud el pasado otoño.

Visita TheSmithCenter.com para obtener más información y comprar entradas para el Smith Center.

Justa a tiempo

La producción navideña “Tournament of Kings” del “Twas the Knight” se representa hasta el día de Navidad en Excalibur. Las justas medievales se desarrollan mientras el público disfruta de un festín de tres platillos a base de gallina de Cornualles asada, camote, mazorca de maíz, panecillos y una galleta.

Y un representante de la producción confirma: “No hay utensilios en el Reino del Rey Arturo”. Prepárate en consecuencia.

Este espectáculo familiar, estrenado en junio de 1990, se representa los miércoles, jueves, sábados y domingos a las 6 p.m. and 8:30 p.m. Las funciones alternativas son el 20 de diciembre a las 6 p.m. and 8:30 p.m.; el 23 de diciembre a las 6 p.m. and 8:30 p.m; y el día de Navidad a las 6 p.m. and 8:30 p.m. Visita Excalibur.com para más información.

Alerta de Salida Genial

Los Las Vegas Boneheads tocan en Dispensary Lounge, en la esquina sureste de Tropicana y Eastern, a las 8 a.m. del miércoles. Se trata de nueve de los mejores artistas del trombón de la ciudad, tocando en lo que llamamos el Dispensary’s Waterwheel Lounge. Visita thedispensarylounge.com para más información y, como siempre, prueba las hamburguesas con queso.