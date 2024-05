‘Cada paso era doloroso’: excolumnista de RJ relata su lucha contra el cáncer

El director fundador de Broadway in the HOOD, Torrey Russell, supervisa un ensayo para la producción del grupo de "¡Annie!" en el West Las Vegas Arts Center, el sábado 21 de agosto de 2021, en Las Vegas. El espectáculo se presentará los días 3, 4 y 5 de septiembre en el West Las Vegas Library Theatre. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

En el momento en que a Norm Clarke le dijeron que tenía cáncer de próstata, su primer pensamiento fue: “Esto es una sentencia de muerte”.

El siguiente fue: “Me queda quizá un año de vida”.

Norm lo dijo la semana pasada. Su pronóstico fue hace 23 años.

El creador de la columna diaria de famosos 3A del Review Journal durante 17 años relatará su batalla de dos décadas contra el cáncer el lunes a las 6:30 p.m. en el Hard Rock Cafe del Strip. El icono de Las Vegas, de 82 años, se sentará con Sean Farnham, de ESPN, como parte del evento anual número 17 de Entrenadores contra el Cáncer, organizado por Lon Kruger, exentrenador de básquetbol masculino de la UNLV.

La sesión está abierta al público, como parte del evento “Bigger Monday Party” de Coaches vs. Cancer (las entradas cuestan 250 dólares para la velada; visita cvclasvegasgolfclassic.org y desplázate hasta “Party Tickets” para obtener información y reservar).

Norm se enteró de su diagnóstico de cáncer en 2001, dos años después de llegar a Las Vegas procedente del Rocky Mountain News de Denver. Norm llegó a Las Vegas tras una larga etapa como cronista deportivo y, más tarde, columnista en su estado natal de Montana, Cincinnati, San Diego, Los Ángeles y Denver.

Norm fue operado de la próstata en abril de ese año. Los tratamientos de radiación hicieron que hacer un artículo, o incluso caminar por una habitación, fuera una experiencia tortuosa.

Escuchar a Norm relatar su difícil situación es doloroso. Que fuera capaz de mantener una columna diaria tan exigente físicamente, nada menos que extraordinario.

“Recuerdo que durante años no pude caminar sin sentir dolor. Cada paso era doloroso”, recuerda Norm. “Estaba tan estresado que mi cabello se volvió blanco”.

La radiación quemó la vejiga de Norm, dejándola inservible. Estuvo en silla de ruedas durante el primer año de tratamiento.

Pero el dolor no era algo nuevo para Norm, que fue defensive tackle en su equipo de fútbol americano de 8 jugadores de la preparatoria de Terry, Montana. Se alineaba en el centro y luchaba contra oleadas de jugadores de línea.

“No se puede jugar al fútbol americano sin sentir dolor, y no se puede vivir con cáncer sin sentir dolor”, dice Norm. “Creo que ser un atleta, ser un jugador de fútbol americano, y lidiar con el dolor es una de las cosas que me ha llevado a luchar tan duro como puedo”.

Norm recuerda, simplemente, que “estaba en mala forma” cuando recibió un llamado del difunto Frank Lieberman, publicista de Siegfried & Roy en ese momento. Lieberman era amigo de muchos periodistas de Las Vegas y en su día formó parte del círculo íntimo de Elvis. El veterano de relaciones públicas sugirió que Norm consultara al difunto doctor Stephen Miller, quien a su vez remitió a Norm al doctor Edwin Kingsley, de Comprehensive Cancer Centers of Las Vegas.

Norm tiene antecedentes de cáncer en su familia. Su padre murió de esta enfermedad. El miedo al cáncer es también la razón por la que el columnista perdió su ojo derecho de niño. A los 5 años, Norm había participado en una pelea amistosa en un pequeño pueblo de Montana cuando un tirante se soltó y le golpeó en el ojo. Gritó de dolor, pero no sufrió efectos adversos inmediatos.

Sin embargo, seis años más tarde, el ojo se había vuelto rojo púrpura. El médico de cabecera, preocupado por los antecedentes de cáncer en la familia, dijo a la madre de Norm: “Habrá que sacarle este ojo, inmediatamente”. Después de usar una prótesis que le quedaba mal hasta la edad adulta, Norm optó por su famoso parche negro en el ojo, con aspecto de Raider de Las Vegas, para el resto de su carrera.

Cuando se le preguntó qué tipo de tratamiento había recibido, Norm respondió rápidamente: “Quimio. Quimio una vez a la semana. Una quimio dura”. El cáncer ha reaparecido dos veces. Se ha convertido en un experto en cifras de antígeno prostático específico (PSA), y el tratamiento las reduce a cero, solo para volver a subir a 30. Hoy está en alrededor de 2, pero no se ha recuperado. Hoy está en 2, y dice: “Solo se les ocurren cosas para mantenerme vivo”.

Norm se encuentra ahora en su segundo ensayo clínico para su cáncer de próstata en estadio 4. Él permite sentirse más débil, no estar tan firme como incluso hace un mes. Pero reconoce el mérito del doctor Kingsley por haberles dado a él y a su esposa, Cara Clarke, 20 años que de otro modo no habrían disfrutado. Norm y Cara pasaron una semana de vacaciones en Hawái en abril.

El escritor habla de sus raíces de Montana, diciendo que era demasiado duro para derramar una lágrima incluso después de su operación ocular, y se ha mantenido estoico durante su largo tratamiento: “Crecí en una auténtica comunidad de vaqueros, donde los vaqueros no lloran, donde los vaqueros son duros”.

Pero incluso este montanés original deja correr las lágrimas, mientras se anticipa a compartir su historia públicamente.

“Ha sido difícil hablar de ello. Me invade la emoción por este suceso”, dice Norm, con la voz entrecortada. “Nunca esperé estar en un escenario, solo por luchar contra el cáncer. Pero significa mucho, porque he pasado por mucho”.

Noche en Broadway

La principal recaudación de fondos del año de Broadway in the Hood, “From Broadway With Love, One Vision, One Voice, One Legacy”, se celebrará el sábado 25 de mayo a las 7:30 p.m. en la sala Reynolds del Smith Center.

El programa incluye a Clint Holmes, Earl Turner, Travis Cloer, Bubba Knight, Genevieve Dew, Skye Dee Miles Antonio Fargas, Justin Bryant y el Broadway in the Hood Professional Dance Ensemble, el Las Vegas Mass Choir y estudiantes de las preparatorias Mojave y Cimarron Memorial.

El fundador de Broadway in the Hood, Torrey Russell, dice que el objetivo es recaudar 300 mil dólares, “para que un día podamos tener nuestro propio Reynolds Hall”. Visita Broadwayinthehood.com para más información y para apoyar.

Alerta de Salida Genial

La mujer que encarna a Phyllis Vanillis en el espectáculo de Tape Face en el MGM Grand se presentará en el Maxan Jazz de 7 a 10 p.m. el jueves. El espectáculo cómico-musical de Christina Balonek “Guys & Doll Quartet + 1 Because I Can’t Count” cuenta con Kenny Davidsen al piano, Dennis Blair al bajo, Brandon Turchiano al trombón, Joe Calitri a la batería y el cantante invitado especial Eddie Love. Balonek se presenta como un magnífico cómico y cantante, y la banda mata. O incluso aniquila. Visita maxanjazz.com para más información.