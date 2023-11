Sphere presenta a las legendarias Rockettes en ‘Christmas Spectacular’

Los responsables de Sphere no bromeaban al decir que se adelantarían a la competencia.

Dejando a un lado la alegría navideña, esta maravilla bulbosa presenta a las emblemáticas Radio City Rockettes en su deslumbrante Exosfera. La producción navideña se prolongará hasta el “Christmas Spectacular” de las Rockettes en el Radio City Music Hall de la Ciudad de Nueva York.

Sphere & @Rockettes = The ultimate holiday collab! The first dance performance on Sphere is the perfect way to bring some holiday cheer to Vegas 🎊 pic.twitter.com/i1uAD1WK3I

— Sphere (@SphereVegas) November 28, 2023