Resorts World Theatre encabeza la lista, pero ¿dónde está el Colosseum?

Carrie Underwood en la primera de sus 21 actuaciones de ‘Reflection’ este año en el Resorts World Theatre, el miércoles 21 de junio de 2023. (Denise Truscello).

Luke Bryan actúa durante la noche de apertura de su residencia en Resorts World Las Vegas, el 11 de febrero de 2022, en Las Vegas, Nevada. (por John Shearer/Getty Images para Luke Bryan: Vegas @ Resorts World Theatre)

Luke Bryan actúa durante la noche de apertura de su residencia en Resorts World Las Vegas, el 11 de febrero de 2022, en Las Vegas, Nevada. (John Shearer/Getty Images para Luke Bryan: Vegas @ Resorts World Theatre)

Katy Perry actúa en su producción ‘Play’ en el Theatre at Resorts World, el sábado 11 de junio de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Carrie Underwood actúa en su residencia ‘Reflection’ en el Resorts World Theatre. (Denise Truscello).

Liderado por las superestrellas Carrie Underwood, Katy Perry y Luke Bryan, el Resorts World Theatre superó a sus competidores en taquilla en 2023.

Impresionante. Pero, ¿se trataba de un campo lleno?

El bellamente decorado y exquisitamente sonoro Resorts World Theatre ha prevalecido en la categoría de 5,000 personas o menos en la lista anual de Billboard Boxscore de los locales de entretenimiento más taquilleros de todo el país.

Cada año, la famosa publicación de espectáculos en vivo desglosa los locales por tamaño o capacidad: los mejores estadios, los mejores recintos con capacidad superior a 15,001 localidades, con capacidad entre 10,001-15,000 localidades, con capacidad entre 5,001 y 10,000 localidades, y con capacidad inferior a 5,000 localidades.

El Resorts World Theatre atrajo a 319,000 fans en 90 fechas en el periodo de registro comprendido entre el 1 de noviembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. El recinto está justo en el límite de la categoría de 5,000 asientos.

Aunque Perry cerró su muy entretenida “Play”, y Bryan termina su alegre residencia la primera semana de julio, el lugar disfrutó de una gran temporada en 2023. El Resorts World Theatre superó al Fox Theater en Atlanta, al Beacon Theatre (donde vimos a Bono y Santana como cabezas de cartel en el 23), al Durham Performing Arts Center en Carolina del Norte y al David A. Straz Jr. Center for the Performing Arts Morsani Hall en Tampa.

Pero la lista de los 10 de la categoría de 5,000 asistentes o menos tiene omisiones significativas. El Colosseum en el Caesars Palace y el Bakkt Theater en el Planet Hollywood están ausentes del reporte de Billboard. Ambos teatros están programados a tiempo completo, en una asociación de reservaciones exclusiva con Live Nation.

El Colosseum albergó “Weekends With Adele” y “Garth Brooks/Plus One” en el horizonte temporal de las pruebas de Billboard. Esas dos residencias vendieron todas las entradas, todas las noches. “Rod Stewart: The Hits” también actuó en el local, con un éxito de ventas constante.

El Bakkt Theater ha acogido la residencia “Velvet Rodeo” de Miranda Lambert. Kelly Clarkson ofreció su espectáculo “Chemistry” durante 10 fechas con todas las entradas agotadas, añadiendo dos en víspera de Año Nuevo y otro par el 9 y 10 de febrero. Keith Urban ha actuado en Bakkt tras una exitosa serie en el Colosseum, y ha prosperado en ambos recintos.

Las cifras obtenidas en estos recintos no figuran en las listas de los 10 primeros de fin de año de Billboard. La publicación ha explicado que sus datos se facilitan voluntariamente. En un comunicado, un representante de la empresa afirma: “Desde hace casi 40 años, todas las listas Boxscore se basan en cifras comunicadas a Billboard. Los datos proceden de diversas fuentes oficiales de la industria, desde managers y agentes de artistas hasta promotores y ejecutivos de salas”.

Los representantes de la industria sostienen que esa lista es un boxscore –por eso se llama Boxscore– del rendimiento anual de un local. En el caso del Colosseum y el Bakkt Theater, corresponde a sus propietarios, Caesars Entertainment, proporcionar los datos. Los representantes de la empresa no han respondido a las preguntas sobre si informaron a Billboard de sus listados anuales.

Por otra parte, un par de salas del Strip obtuvieron unos resultados impresionantes entre las de mayor capacidad. El Dolby Live at Park MGM, con capacidad para 5,600 personas, fue el segundo con capacidad de entre 5,001-10,000 personas (474,000 asistentes, 96 fechas, 115.3 millones de dólares). No es una coincidencia demasiado radical, pero hemos oído que Jennifer López tiene planes de actuar en el Dolby Live el año que viene. Esta información no está confirmada oficialmente, pero la cantante está a la caza de un nuevo espectáculo en el Strip.

El pequeño pero poderoso Encore Theater del Wynn fue el número 9 a nivel nacional, atrayendo a 141,000 espectadores en 105 espectáculos y recaudando 18 millones de dólares. Encore ha encontrado una estrategia ganadora mezclando a cómicos estrella como Steve Martin y Martin Short, Sebastian Maniscalco y Nate Bargatze con superestrellas de la música como David Foster, Brad Paisley y Lionel Richie.

El Allegiant Stadium siguió mostrando su fuerza en el No. 4 de la categoría de estadios, con 17 espectáculos, 725,000 asistentes y 119.3 millones de dólares brutos. Estas cifras no incluyen a los Raiders, la UNLV ni ningún evento deportivo. El T-Mobile Arena fue el cuarto con más de 15,001 espectadores (sin contar los partidos de los Golden Knights). El venerable MGM Grand Garden fue el No. 8 con capacidad para entre 10,001-15,000 espectadores.

La competencia por el entretenimiento en vivo en Las Vegas no hará sino intensificarse el año que viene, con la apertura del BleuLive Theater en el Fontaineblue con Post Malone en víspera de Año Nuevo. Este local se centra en los cabezas de cartel en lugar de en las residencias, y tiene un diseño flexible que puede albergar grandes espectáculos musicales, monólogos, deportes de combate y espectáculos corporativos.

El Resorts World Theatre, en particular, está a la caza de cabezas de cartel que sustituyan a Perry y Bryan. Celine Dion, no lo olvidemos, ha aparecido en público hace poco, lo que inspira esperanzas de que vuelva a actuar en el 24. Según nuestra propia clasificación, el regreso de Celine sería el golpe definitivo.

