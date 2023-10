Green Day anuncia un concierto en el centro de Las Vegas

Green Day tocará en When We Were Young el viernes y el sábado. Pero primero, Fremont East.

Billie Joe Armstrong de Green Day se presenta durante el Festival de Música Louder Than Life el domingo 24 de septiembre de 2023, en Highland Festival Grounds en Louisville, Ky. (Foto de Amy Harris/Invision/AP)

El cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong, se presenta en el Downtown Stage durante el segundo día de Life is Beautiful el sábado 18 de septiembre de 2021, en el centro de Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Green Day tiene una estrategia de club nocturno primero y festival después en su viaje de fin de semana a Las Vegas.

La venerable banda de punk ha anunciado formalmente un concierto el jueves en Backstage Bar & Billiards y Fremont Country Club en Fremont East. La banda publicó un video en las redes sociales de la marquesina del club en 601 Fremont Street.

El video estaba ambientado con el himno de la banda de 1994 “When I Come Around”. El mensaje escrito era: “Heloooooo Vegas, nos vemos pronto”, seguido de una máquina tragamonedas, un único dado rojo y un emoji con signos de dólar como ojos y una lengua verde. O quizá esté vomitando. Es difícil saberlo.

El techo del club estaba adornado con una pancarta en la que se leía: “SEND AN S.O.S. IT’S GETTING SERIOUS” (Envíen un S.O.S. se está poniendo serio).

Se había reportado que la banda tocaría en un concierto sorpresa el jueves, antes de su presentación el viernes y sábado en el festival When We Were Young en Las Vegas Festival Grounds. Aún no se ha anunciado la información sobre las entradas. El mejor consejo, por el momento, es seguir las redes sociales de la banda y su sitio web oficial, y estar listo para el rock.