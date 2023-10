En el espectáculo del Super Bowl, Usher “volverá a encender el fuego” de las colaboraciones

Usher, a la izquierda, sonríe tras recibir una proclamación del concejal de Las Vegas Cedric Crear mientras la alcaldesa Carolyn Goodman habla en el Ayuntamiento el martes 17 de octubre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Usher no caminará, ni bailará, ni siquiera patinará solo en el Super Bowl del 2024.

La superestrella del R&B ha declarado que formará equipo con otros artistas en el espectáculo del medio tiempo, que encabezará el 11 de febrero en el Allegiant Stadium.

El artista de Las Vegas, que cumplió 45 años el sábado, habló del espectáculo del Super Bowl mientras le entregaban una “Llave de la ciudad de Las Vegas” y una proclama por la que se declaraba el martes “Día de Usher Raymond” en la ciudad.

“Sin duda, soy un hombre de colaboraciones, es parte de la razón por la que he tenido tanto éxito como he tenido, tanto en la creación de música que el mundo canta, y también a los momentos que el mundo recuerda”, dijo Usher, flanqueado por la alcaldesa Carolyn Goodman y el concejal Cedric Crear, durante la ceremonia en el Ayuntamiento. “Espero poder volver a encender el fuego del que ha surgido todo esto, y quizá invitar a algunas de esas personas a que se unan a mí en ese momento increíble”.

Y… ¿a quién podemos esperar en el escenario del Super Bowl? El artista no ofreció nada más.

“No puedo decir demasiado, porque no quiero echarlo a perder”, dijo el artista, cuyo nombre legal es Usher Raymond IV dijo. “Pero diré que ese momento no solo me representará a mí, sino que representará mi legado y las cosas en las que he colaborado. Recordará al mundo que cuando colaboras, ocurre algo increíble”.

Usher ha grabado con superestrellas como Alicia Keys (“My Boo”), Justin Timberlake (“Someone to Love”), Diddy (“I Need a Girl”, “I Don’t Know”), Jay-Z (“Best Thing”) Ludacris y Lil Jon (“Yeah!” “Lovers and Friends” “Sex Beat”) y Jadakiss (“Throwback”). Bruno Mars también se ha unido a Usher en el escenario del Dolby Live en una colaboración de titulares de cartel residentes en el Strip.

Con una maravillosa escena de skate como número emblemático, “My Way” de Usher continúa el miércoles, hasta el fin de semana, para llegar a su cierre programado el 1° y 2 de diciembre. Al igual que su serie anterior en el Colosseum del Caesars Palace, las entradas para el Dolby Live se han agotado.

El vicepresidente Ejecutivo de Entretenimiento de MGM Resorts International, Chris Baldizan, asistió a la ceremonia del martes (buenos asientos, justo delante). Le preguntamos a Usher si tenía previsto seguir presentándose en el Strip en 2024.

“Todavía no estoy pensando en el futuro. Lo que estoy haciendo es vivir en este momento presente. Se trata de una celebración”, dijo Usher, tan escurridizo como Patrick Mahomes en campo abierto. “Habremos vendido 100 conciertos cuando termine esta próxima residencia. Quiero celebrarlo. Quiero estar en el momento. Quiero que esté presente. Quiero que lo disfruten conmigo”.

Adele está encantada

La extensión de Adele en el Colosseum, de la que se informó anteriormente, se espera para cualquier día de estos. Puede que hoy, sea cual sea el día en que estés leyendo esto. De enero a junio. Muchos fines de semana. Está cantando genial, el espectáculo está dando en el clavo, se lo está pasando en grande y siempre va vestida para la ocasión.

Actualización de los Jersey Boys

El reinicio de “Jersey Boys” en Orleans Showroom se está moviendo con rapidez – ¡con rapidez, te digo! – con el elenco sobre el set. Los compromisos deben estar en su lugar esta semana. Los ensayos comienzan el 8 de noviembre. Los miembros del reparto y Travis Cloer, antiguo alumno de “JB”, participarán en la noche VIP “Glittering Lights” en Las Vegas Motor Speedway el 15 de noviembre. El espectáculo se estrena el 21 de diciembre y será la primera residencia en Orleans Showroom.

Alerta de Salida Genial

El famoso espectáculo de piano de Chris & James se presenta de 7 p.m. a 10 p.m. los jueves en Amp’d at M Resort. Chris Mavridis y James Hill, que se han hecho un hueco en este género, recorren un abanico de estilos que va desde “Sweet Caroline”, “Piano Man” y “Baby Got Back”. Amp’d es diversión constante. No hay pago por entrar. Mayores de 21 años.