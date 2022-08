Usher fija 25 nuevas fechas en Dolby Live

Usher no está dispuesto a retirar sus patines, o sus éxitos o su réplica de un club de caballeros en Dolby Live.

Usher se presenta en la noche de apertura de su residencia "My Way" en Dolby Live at Park MGM el viernes 15 de julio de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

La superestrella anunció 25 fechas desde marzo hasta julio en Park MGM. El show se estrenó el 15 de julio después de una extensa carrera en Colosseum en Caesars Palace en 2021.

Las entradas para las nuevas fechas estarán a la venta a las 10 a.m. del viernes en Ticketmaster.com/ushervegas. Esos show comienzan el 3 de marzo y se extienden hasta el 15 de julio. La producción de Usher continúa hasta este viernes y sábado, y también hasta el 31 de agosto, continuando hasta septiembre y octubre.

En su producción en Dolby Live, apodada “My Way”, el icono del R&B de 43 años se presenta con clásicos como “Yeah”, “U Remind Me”, “My Boo”, “Love In This Club”, “OMG” y “You Make Me Wanna…”. Se adentra en el público, bailando en un escenario auxiliar ubicado en el centro del recinto. El set es un recuerdo de los días de Usher en Atlanta y en el club de striptease Magic City. El set ocupa dos niveles. Usher también patina por la escena.

La incursión del artista entre el público preparó el escenario, en un escenario auxiliar, para “My Boo”, “That’s What It’s Made For”, “Matrimony”, “Throwback”, “Trading Places”, “Can U Get Wit It”, “Without You” y “DJ Got Us Fallin’ in Love”.

En un momento clásico, Usher estuvo a punto de chocar con un servidor en la sección VIP de su show de apertura. Los ojos del miembro del staff se abrieron de par en par, y giró para no interrumpir los movimientos de baile. De hecho, fue un momento perfecto de un artista que hace suya la sala.