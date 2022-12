Un raro trastorno neurológico obliga a Celine Dion a cancelar y aplazar conciertos

Celine Dion anuncia Courage World Tour, que comenzará el 18 de septiembre de 2019, durante un evento especial en vivo en The Theatre at Ace Hotel el miércoles 3 de abril de 2019, en Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

La cantante Celine Dion llega para la colección de moda Vauthier Primavera/Verano 2019 Haute Couture presentada en París, el martes 22 de enero de 2019. (AP Photo/Francois Mori)

Celine Dion identificó finalmente la enfermedad que le ha impedido presentarse en el escenario durante más de un año. También pospuso fechas internacionales de la próxima primavera y canceló otras del verano.

Por consecuencia, Dion podría no presentarse en Resorts World Theatre hasta finales de 2023, o incluso hasta 2024.

Dion, entre lágrimas, dijo el jueves en la mañana en una publicación de Instagram que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida (SPS), una enfermedad incurable y rara que causa rigidez muscular extrema y espasmos que limitan en gran medida la movilidad de una persona.

La enfermedad ha obligado a Dion a retrasar varios conciertos de su próxima gira europea Courage World Tour, moviendo las fechas previstas del 24 de febrero al 11 de abril a la primavera de 2024.

Dion también canceló ocho presentaciones del próximo verano. Los conciertos del 26 de agosto al 4 de octubre de 2023 siguen en el calendario y ahora representan las fechas más próximas en las que Dion se presentará.

No se han anunciado los planes de Dion para iniciar su residencia en Resorts World Theatre. El teatro reservó todo el mes de mayo para su regreso a los escenarios. Pero, aunque esas fechas siguen reservadas, ahora parece más improbable que Dion esté lista para presentarse en mayo tras su más reciente anuncio. El calendario de Resorts World está abierto desde octubre hasta finales de 2023.

Las autoridades de Las Vegas siguen siendo optimistas sobre el regreso de Dion. Su mensaje no es si volverá a presentarse, sino cuándo lo hará.

“Cuando Celine esté preparada y sienta que ha vuelto al 100 por ciento, estaremos encantados de recibirla en Resorts World Theatre”, dijo en un comunicado la promotora de la producción Concerts West /AEG Presents junto con Resorts World Las Vegas. “La salud de Celine es prioridad, y anunciaremos nuevas fechas cuando esté lista”.

El más reciente anuncio de Dion es la primera vez que especifica públicamente la condición que originalmente pospuso su regreso al Strip en noviembre de 2021. Hace meses se especuló con que podría estar lista para presentarse en Resorts World en Año Nuevo.

Pero, evidentemente, el mensaje más reciente de Dion es que actualmente no está en condiciones de volver a presentarse a corto plazo.

“Llevo mucho tiempo lidiando con problemas de salud y ha sido realmente difícil para mí enfrentarme a estos retos y hablar de todo lo que he estado pasando”, declaró la superestrella de 54 años. “Recientemente me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a una de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara afección, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”.

Los sedantes recetados como el Valium y las benzodiacepinas ansiolíticas (a menudo denominadas “benzos”) son los principales tratamientos del SPS. Pero la escasez de la enfermedad complica los tratamientos probados.

Continúa Dion: “Por desgracia, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida cotidiana, a veces me causan dificultades al caminar y no me permiten usar las cuerdas vocales para cantar como estoy acostumbrada. Me duele decirles hoy que esto significa que no estaré lista para reanudar mi gira por Europa en febrero”.

Las últimas presentaciones de Dion se presentaron el 7 y 8 de marzo de 2020 en Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Su último espectáculo en Colosseum at Caesars Palace fue el 8 de junio de 2019. El cierre coronó dos producciones de residencia que abarcan 16 años, un total de 1,141 espectáculos para 4.5 millones de fans.

El debut como actriz de Dion en un largometraje, “Love Again”, está previsto para el 12 de mayo. En esta comedia romántica comparte reparto con San Huegen y Priyanka Chopra. El rodaje fue entre octubre de 2020 y principios de 2021. El siguiente octubre, Dion anunció que no se estrenaría como estaba previsto en Resorts World.

“Extraño verlos a todos… estar en el escenario… presentarme para ustedes”, dijo Dion en el anuncio del jueves. “Siempre doy el 100 por ciento cuando hago mis espectáculos, pero no puedo darles eso ahora mismo. Para volver a estar con ustedes, no tengo más remedio que concentrarme en mi salud, y tengo la esperanza de estar en el camino de la recuperación”.