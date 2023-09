Un artista usa la IA en la nueva serie de diseños de Sphere

El arte “Machine Hallucinations” de Refik Anadol se expone ahora en The Sphere.

Refik Anadol es el primer artista que utiliza la Exosphere, el LED exterior programable de The Sphere. (Efsun Erkilic)

El artista Refik Anadol creó algunas de las obras de arte más geniales de The Sphere durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Este artista de fama internacional es el primero en usar la Exosphere como lienzo LED. Él y The Sphere estrenaron una escultura de la inteligencia artificial específicamente para The Sphere, titulada “Machine Hallucinations: The Sphere “.

La pieza da el disparo de salida al programa artístico Exosphere de The Sphere. Ya está en vivo y durará cuatro meses. Anadol usa datos públicos y algoritmos de aprendizaje automático para crear abstracciones animadas. Para Exosphere, estas imágenes se inspiran en el espacio, la naturaleza y los paisajes urbanos.

“Me siento muy honrado de ser el primer artista que usa el exterior de The Sphere”, declaró Anadol en un comunicado. “Es muy emocionante tener como lienzo una maravilla de la arquitectura y la ingeniería. Esta oportunidad encaja perfectamente con la misión a largo plazo de nuestro estudio de integrar las artes audiovisuales en la arquitectura para crear piezas arquitectónicas en vivo que interactúen constantemente con su entorno”.

La serie de dos capítulos, apodada “AI Data Sculptures”, crea una experiencia colectiva, meditativa y multisensorial que es un viaje de luz, movimiento y color con pigmentos, formas y patrones vívidos.

La experiencia inmersiva permite a los espectadores imaginar realidades alternativas, construidas por movimientos invisibles de datos a su alrededor.

La Exosphere está cubierta por casi 580 pies cuadrados de paneles LED totalmente programables, creando la mayor pantalla LED del mundo. Esto permite un despliegue impactante para artistas, marcas y socios.

La Exosphere está formada por aproximadamente 1.2 millones de pucks de LED, separados entre sí por ocho pulgadas. Cada puck contiene 48 diodos LED individuales capaces de mostrar 256 millones de colores diferentes. Tras su debut el 4 de julio, la Exosphere se ha convertido en un hito deslumbrante en el Strip y en el horizonte de Las Vegas.