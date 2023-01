Trío de espectáculos del Cirque listos para la fiesta este 2023

Los miembros del reparto de Michael Jackson One interpretan "The Girl is Mine" durante la celebración del cumpleaños de Jackson organizada por Cirque du Soleil y Estate of Michael Jackson en Mandalay Bay el domingo 28 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los miembros del reparto de Michael Jackson One interpretan "The Girl is Mine" durante la celebración del cumpleaños de Jackson organizada por Cirque du Soleil y Estate of Michael Jackson en Mandalay Bay el domingo 28 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los miembros del reparto de Michael Jackson One interpretan "The Girl is Mine" durante la celebración del cumpleaños de Jackson organizada por Cirque du Soleil y Estate of Michael Jackson en Mandalay Bay el domingo 28 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los artistas de "Mystère" del Cirque du Soleil se presentan en la reapertura de "Mystère" en TI el 28 de junio de 2021, en Las Vegas, Nevada. El espectáculo cerró temporalmente el 14 de marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. (Denise Truscello/Getty Images para Cirque du Soleil)

Los artistas de "Mystère" del Cirque du Soleil se presentan en la reapertura de "Mystère" en TI el 28 de junio de 2021, en Las Vegas, Nevada. El espectáculo cerró temporalmente el 14 de marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. (Denise Truscello/Getty Images para Cirque du Soleil)

Miembros del reparto se presentan durante la gran reapertura de "Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil" en Mandalay Bay Resort and Casino el 19 de agosto de 2021, en Las Vegas, Nevada. (Ethan Miller/Getty Images para Cirque du Soleil)

Miembros del reparto se presentan durante la gran reapertura de "Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil" en Mandalay Bay Resort and Casino el 19 de agosto de 2021, en Las Vegas, Nevada. (Ethan Miller/Getty Images para Cirque du Soleil)

Miembros del reparto se presentan durante la gran reapertura de "Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil" en Mandalay Bay Resort and Casino el 19 de agosto de 2021, en Las Vegas, Nevada. (Ethan Miller/Getty Images para Cirque du Soleil)

Ensayo de "O" en O Theatre Showroom de Bellagio el miércoles 30 de junio de 2021, en Las Vegas. El primer espectáculo de la producción desde el cierre por la pandemia de COVID-19 se presentará el jueves por la noche. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

En sus inicios, la visión de Guy Laliberté para su pequeña compañía de circo parecía desafiar al tiempo. Pero ni siquiera él podía prever que tres de sus espectáculos celebrarían grandes logros 30 años después de su apertura en el Strip.

Este año, Cirque du Soleil está preparando una serie de cumpleaños impresionantes. “Michael Jackson One” en Mandalay Bay celebra su aniversario 10 en junio. “O”, en Bellagio, cumple 25 años en octubre. “Mystere” cumple 30 el día de Navidad.

La empresa está usando este trio de eventos para atraer a nuevos fans a la experiencia Cirque. Cada espectáculo tendrá la oportunidad de divertirse, ya que la empresa sigue organizando media docena de espectáculos originales en Las Vegas: los tres que celebran el aniversario, junto con “Love” en el Mirage, “Ka” en el MGM Grand (que cumple 20 años el año próximo) y “Mad Apple” en New York-New York.

Cirque también es propietario de “Blue Man Group” en Luxor, una de sus adquisiciones de los últimos años.

“Más que nunca, hemos dedicado más tiempo a nuestra marca y a entender nuestro valor de marca, cómo descubre la gente el Cirque, cómo creamos conciencia para ellos”, dijo el presidente del Cirque, Eric Grilly, en una entrevista en internet la semana pasada. “Celebramos 40 años como compañía el año próximo, y nuestro gran objetivo es construir esa próxima generación de fans y seguidores del Cirque”.

Bobby Baldwin, icono de la industria del juego y antiguo alto ejecutivo de Mirage Resorts y MGM Resorts, estaba a bordo cuando Cirque llegó al Strip con Mystere en 1993.

Ese espectáculo, sobre todo, amplió el alcance de las producciones en Las Vegas.

“Cuando iniciamos nuestra colaboración con Cirque du Soleil, sentíamos un gran respeto por la ambición creativa de Guy Laliberté, Gilles St. Croix y Franco Dragone”, dijo Baldwin en un comunicado. “Nunca dudamos de que crearían una experiencia de entretenimiento especial, ni siquiera en Las Vegas, donde la vara está muy alta. Lo que hicieron fue cambiar inmediatamente el panorama del entretenimiento de la ciudad. Y luego Cirque du Soleil volvió a hacerlo. Y luego otra vez. Y no dudo de que seguirán haciéndolo durante décadas.

“Hicieron historia, y es gratificante haber formado parte de ella”.

Un repaso a la historia de las tres producciones del aniversario:

– “Mystere” se ha presentado ante más de 17 millones de fans en 13 mil funciones desde su estreno en 1993.

– “O” ha registrado (acuáticamente) más de 11 mil funciones con su fantástico escenario acuático. La producción estrella de la compañía se ha presentado ante más de 18 millones de fans desde 1998.

– “MJ One”, repleto de éxitos de Michael Jackson y una fantástica puesta en escena, coreografía y vestuario, ha sido visto por más de cinco millones de invitados desde su debut en 2013.

Grilly y el vicepresidente ejecutivo de Cirque, Daniel Lamarre, han dicho que 2022 fue un año récord para la compañía en el Strip. Esa cifra bruta supera los 450 millones de dólares para el Cirque, solo en Las Vegas.

“Fue un año increíble para nosotros, con una ocupación realmente fuerte, pero también con unos precios realmente fuertes”, dijo Grilly. “Creo que todo el mundo está viendo las tarifas hoteleras récord, y hablando con (el fundador de Spiegelworld) Ross (Mollison) y otros, todos estamos siendo capaces de mantener un precio por boleto más alto basado en esa demanda”.

Se trata de un componente esencial del éxito del Cirque. Unas tarifas elevadas y un gran volumen permiten a la empresa ofrecer espectáculos por debajo de su capacidad y seguir obteniendo beneficios. Pero los dos espectáculos más rentables, “O” y “Mystere”, suelen funcionar a más del 90 por ciento de su capacidad.

“Phil ha sido un socio fantástico para nosotros, y su voluntad de invertir en la propiedad y en el espectáculo ha hecho posible el año que tuvo ‘Mystere’, que no se había visto en una década”, dijo Grilly. “‘Mystere’ tuvo el mayor porcentaje de espectadores que asistían por primera vez al espectáculo en su historia, siendo ‘Mystere’ su primera experiencia en Cirque, en su año 29. Es increíble”.

Por la fiesta

Si alguna compañía artística se ha ganado el derecho a celebrar el éxito, esa es la compañía de Montreal. Un grupo de inversionistas salvó al Cirque de una posible bancarrota después de que la compañía suspendiera sus 44 espectáculos en gira, incluidos todos los de Las Vegas en marzo de 2020. La empresa despidió al 95 por ciento de su plantilla, incluidos 1,300 trabajadores en Las Vegas. El tradicional espectáculo “Zumanity” en New York-New York se cerró definitivamente, sustituido por “Mad Apple”.

Como parte de la recuperación del Cirque, Stéphane Lefebvre fue nombrado director ejecutivo, sucesor elegido por Lamarre, para dirigir el día a día con Lamarre al frente de los proyectos futuros.

Grilly se unió a Cirque después de que la compañía tomara VStar Entertainment, donde era un importante ejecutivo, en 2018. Acababa de mudarse a Las Vegas en noviembre de 2019, tres meses antes del COVID-19. Por fin tiene la oportunidad de seguir las tendencias y centrarse en el futuro.

“Lo bueno que ha pasado y que es un reflejo general del viaje, es que la gente está pasando medio día o un día más en Las Vegas”, dijo Grilly. “Añaden ese día antes de venir a su actividad o después. Y el entretenimiento en vivo se ha beneficiado de ello”.

Durante el cierre por el COVID-19, “Mystere” y el dueño de Treasure Island, Phil Ruffin, afianzaron su compromiso con un contrato de 10 años hasta 2030.

Un poco de “Love”

Grilly señaló que “Love” sigue en los planes de la compañía después de su acuerdo de 2023 para presentarse en Mirage cuando este pase a manos de Hard Rock Las Vegas. Se le preguntó si el Cirque está comprometido a representar “Love”, en algún lugar, en 2024 y después.

“Comprometido es una palabra muy fuerte. Deseado, sí”, dijo Grilly. “Comprometerse es una decisión que se toma con nuestros socios de Apple Corp. (la empresa de licencias de los Beatles). A todos nos encanta el espectáculo. El espectáculo sigue presentándose brillantemente para nosotros, y si hay un hogar para el espectáculo, fuera de Las Vegas, sin duda estaríamos muy interesados en explorarlo”.

Grilly también mencionó que los responsables de Hard Rock le han recordado de otras 70 ubicaciones de Hard Rock a nivel internacional. Grilly dijo que las dos partes no han discutido la presentación de “Love” en ninguna de esas propiedades, o en gira.

A pesar de todo, el ejecutivo es optimista: “Hay tanta historia y legado entrelazados entre las marcas, que realmente espero que haya un largo futuro para los Beatles, ‘Love’ y Hard Rock en Las Vegas y potencialmente en otros lugares”.

Alerta de salida genial

El gran guitarrista John Wedemeyer y la banda de blues The Hot Mops vuelven a Gatsby’s Supper Club de Gambit Henderson el miércoles 7 de diciembre a las 8 p.m. (cena a las 6). Wedemeyer arrasa con David McLaurin en el saxo y voz, Brian Triola en las teclas, Eric Ramey en el bajo, Jess Gopen en la batería, con Toscha Comeaux como vocalista invitada. Este es un formato de cena y espectáculo, y uno bueno. Visita AEGroupLV.com para más información.