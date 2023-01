Teller vuelve al show de Las Vegas tras tres meses de ausencia

Estamos acostumbrados a que Teller no hable en el escenario, aunque es invariablemente elocuente fuera de él. Fue tan juicioso con su verborrea como con sus movimientos el jueves, después de regresar al show Penn & Teller por primera vez en tres meses y medio.

“Se pareció mucho a la rehabilitación cardiovascular, pero más interesante”, dijo el artista de 74 años en el famoso Monkey Room de Penn & Teller en Rio, donde el dúo recibe a los invitados después de sus presentaciones. “No tienen público para la rehabilitación cardiovascular. Aquí lo tenemos, y ambos son bastante extenuantes”.

Teller se unió a Penn Jillette, su compañero desde hace 47 años, en un show completo por primera vez desde que se sometió a una operación de cuádruple bypass el 29 de septiembre. Teller fue el invitado no programado durante los programas de Jillette con Michael Carbonaro durante la temporada de las fiestas.

El regreso de Teller al show, con los boletos casi agotados, se produjo justo antes del 30º aniversario del estreno de Penn & Teller en Las Vegas, en Bally’s, celebrado el sábado por la noche. El 22º aniversario del dúo en su teatro del Rio fue el 5 de enero.

El equipo del programa se mantiene unido. El gran pianista de jazz Mike “Jonesy” Jones sigue tocando el brillante interludio musical del programa. Su compañera Georgie Bernasek, sigue siendo la ayudante de la corista, que se pone disfraces estrafalarios y se mete en espacios imposiblemente estrechos.

El público rugió a la llegada de Teller, consciente de la magnitud del acontecimiento a pesar de que Jillette no mencionó la interrupción del show por parte de su compañero. A lo largo de la presentación, el público aplaudió en los momentos más extraños, cuando Jillette mencionó Minnesota Renaissance Festival (sitio de la primera presentación del dúo), Trenton, Nueva Jersey (donde Teller enseñó latín en la preparatoria, en una vida anterior), y el ya descatalogado Datsun 210 (el primer medio de transporte del dúo).

“¿Quién está ‘whoo-ing!’ el Datsun 210?”. dijo Jillette desde el escenario. “El Datsun 210 no recibe un ‘¡Whoo!”.

This is the fruit basket @thepiff sent to@MrTeller on Teller’s return to the stage Thursday. It took there guys and one butcher knife to open this, but it was delicious … #RJNow @reviewjournal pic.twitter.com/3LP0LFYZdn

— John Katsilometes (@johnnykats) January 14, 2023