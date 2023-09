Sphere debería ser un éxito por los teléfonos celulares

Espectadores fotografían The Sphere mientras muestra un anuncio de su espectáculo inaugural, U2, visto desde el estacionado Encore el martes 29 de agosto de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Nos ponemos en la piel de Darren Aronofsky en The Sphere.

Los celulares estarán permitidos en el recinto. Esto debería dar lugar a un éxito de proporciones míticas en redes sociales. Aronofsky, director de “Postcard From Earth,” convirtió en algo especial un sencillo video grabado con su teléfono en el que un elefante se adentra en la naturaleza. No es que estemos cualificados para dirigir ” The Whale”, una de las obras maestras de Aronofsky. Pero espera ver algún video salvaje emanando de la redondeada fortaleza.

Por supuesto, usar el celular no es algo habitual en las producciones del Strip. Garth Brooks guarda los teléfonos en sus espectáculos “Plus One” en el Colosseum, un ejemplo reciente. Bono ordenó bloquear los teléfonos en su espectáculo “Stories of Surrender” en el Beacon Theatre de Nueva York.

Pero en The Sphere es temporada de puertas abiertas. El recinto ofrece WiFi gratuito y una estación de carga para los 17,500 poseedores de boletos.

La expectativa en torno a esta sala no tiene precedentes. Puede que haya un lugar sobre el que me hayan preguntado más a menudo a lo largo de los años que sobre The Sphere. Pero no recuerdo cuál. Tal vez Colosseum en relación con Celine Dion, porque ese binomio era una aventura desconocida hace 20 años.

Los sobrecostos y los problemas logísticos del proyecto Sphere, valorado en 2,300 millones de dólares, son de sobra conocidos. Por fin ha llegado la hora de una producción impactante de una banda de rock de todos los tiempos y de una producción teatral innovadora. Es hora de que Sphere brille. Estamos ansiosos por verla.

Alerta de Salida Genial

L.A.Vation, apodado “El mejor tributo a U2 del mundo”, actúa en Sand Dollar Downtown at the Plaza el jueves a las 9 p.m.. Las entradas cuestan 30 dólares. Si esta banda es la mejor del mundo, que se aprenda “Atomic City” y la toque antes del estreno del viernes. Sería una jugada épica. Visita Plazatix.com para más información.