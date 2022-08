Shaq presentará el segundo concierto de Event, cantará si Adam Levine lo permite

Shaq durante una entrevista con Review-Journal en The Shaquille O'Neal Foundation el viernes 12 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Solo nos queda esperar que Maroon 5 sea tan accesible como Kelly Clarkson y Snoop Dogg para una presentación de Shaq.

Esto es en referencia a The Event, la gala de Shaq Foundation de Shaquille O’Neal que regresa al MGM Grand Garden el 1° de octubre. Durante el estreno del año pasado, O’Neal se unió a Clarkson en “Since U Been Gone”. También rapeó con Snoop en “Nuthin But a ‘G’ Thang” para cerrarla.

Puede que volvamos a ver a Shaq en “Moves Like Jagger”, “Memories” o “Sugar” cuando el programa vuelva el 1° de octubre.

“Si el gran Adam Levine quiere que suba al escenario y cante una canción de Maroon 5, definitivamente subiré al escenario”, dijo O’Neal en una entrevista la semana pasada en su oficina de Summerlin. “Definitivamente quiero subir al escenario”. No tiene previsto invocar a su alter-ego DJ Diesel, que encabeza el cartel en el Encore Beach Club.

El actor cómico John Mulaney y la estrella del country Maren Morris también están entre los primeros titulares de cartel del show en MGM Grand. Los boletos para la parte de conciertos de The Event oscilan entre los 50 y los 250 dólares, y se pondrán a la venta el viernes a las 10 a.m., hora del Pacífico, en axs.com. Se pueden encontrar más detalles sobre la organización en shaqfoundation.org.

El año pasado, el evento recaudó tres millones de dólares para Boys & Girls Clubs y Communities in Schools. Los fondos se repartieron entre las dos ciudades natales de Shaq, Las Vegas y Atlanta.

Una parte considerable de ese dinero sirvió para financiar las canchas de Shaq en Doolittle, en el centro de Las Vegas, tres semanas después de la celebración del evento.

O’Neal apenas está entrando en calor. Dice: “Estamos haciendo un gran proyecto en Las Vegas, una instalación que le servirá a los niños”. El miembro del Salón de la Fama del Basquetbol Profesional dice que tiene un calendario, pero que los detalles se darán en pronto.

“No quiero meterme en problemas por hablar demasiado”, ofreció.

O’Neal está vendiendo su propiedad de 4,824 pies cuadrados cerca de Sunset Park. Puso la propiedad en el mercado en mayo, con un precio de tres millones de dólares. Se mudará a una nueva residencia, pero no por necesidad.

“Mi ubicación deseada será Red Rock. Eso, o MacDonald Ranch”, dijo O’Neal. “Hay una que estoy considerando, que sé que no la necesito, pero está justo en la cima de la montaña. Me está llamando. No la necesito, pero soy algo consentido. Le hago caso a mi madre, que siempre me ha dicho que ahorre, que invierta. Si quiero invertir y vivir en Red Rock, venderé y lo haré”.

O’Neal podría observar una franquicia de la NBA en Las Vegas, algún día. Ha apoyado constantemente la idea de que la NBA mueva un equipo o se expanda a Las Vegas. De vez en cuando, la leyenda del baloncesto de siete pies y una pulgada se refiere a “nosotros” como los que podrían hacer que eso ocurriera. Podría ser un desliz subconsciente o no.

“Algunas personas están trabajando en ello. Me gustaría poder decir: ‘Sí, va a pasar o ‘No, no va a pasar”, dijo O’Neal. “Pero creo que va a pasar. Me encantaría participar”.

No son solo sueños de canasta. Shaq conoce el negocio de la NBA.

“Realmente, lo que estoy viendo es cómo opera la NBA, y la demografía ciertamente encaja”, dijo O’Neal. “Creo que Las Vegas podría sostener definitivamente un equipo de la NBA”.

Residencia para la exposición de la Princesa Di

“Princess Diana: A Tribute Exhibition” anunció que el 2 de septiembre se inaugurará en The Shops at Crystals, junto a Aria. Las entradas para público general cuestan a partir de 29 dólares, con tarifas de 21 dólares para niños y 25 dólares para estudiantes, adultos mayores, militares y residentes de Nevada (visite DianaLasVegas.com para obtener información).

La exposición de 10 mil pies cuadrados muestra más de 700 artículos relacionados con Diana. Entre ellos hay vestidos y modas auténticos, instalaciones de artistas, tejidos históricos de la realeza y una colección de correspondencia, regalos y objetos personales de Diana y la familia real. La exposición contiene 12 salas curadas, entre las que destacan “Wedding of the Century”, “Fashion Icon” y “Royal Obsession”. Veremos si esta última muestra es un pronóstico para el negocio.

Una flor al final

Como dicen en el tenis, The Nevada Room no deja nada en la pista. El noble proyecto de Commercial Center cierra tras el espectáculo del sábado presentado por Tony Arias. Pero se va con una alineación impresionante. Las entradas para el “Sit In” del jueves de Kelly Clinton están totalmente agotadas, con invitados especiales como Clint Holmes, Earl Turner, Bubba Knight (de Gladys Knight and the Pips), Mac King, Sonny Charles y Elisa Fiorillo.

Para el final de Arias, Rich Little, Michelle Johnson y Pete Barbutti están entre las más de una docena de estrellas invitadas. Hay tristeza en el cierre. The Nevada Room y la adyacente Vegas Room fueron un estudio de ensayo y error, que se abrió paso por el COVID y proporcionó a muchos artistas un lugar para tocar. Así lo recordaremos.

Predigo…

Otro espectáculo “Housekeeper to Headliner” de Lorena Peril de “Fantasy” Noviembre en Italian American Club. Y, un espectáculo de temática latina efectivamente titulado, “Latin Divas”, que debería tener un fuerte apoyo.

¿Quién está arrasando?

Anne Martinez como vocalista invitada con Reckless en Las Vegas en Sahara Theater este mes. Ella vuelve el jueves y el viernes. Martinez también es co-protagonista en el próximo “Bat Out Of Hell – The Musical” en Paris Theater. Martinez vuelve con la banda el jueves, el viernes y el 25 de agosto, este último con la sección de vientos completa de Isaac Tubb, Kevin Mullinax y Rob Stone. Luego, Niki Scalera, también increíble, llega el 1° de septiembre. Acude a cualquiera de las dos, o a las dos, o a todas.