Santana se prepara para su regreso al Strip, con un musical de rock y una actuación para los Raiders

Carlos Santana realiza una prueba de sonido después de una conferencia de prensa para anunciar una extensión de la residencia Santana at House of Blues Las Vegas el miércoles 18 de mayo de 2022, en Las Vegas. Esta semana se cumplió el décimo aniversario de la residencia. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Carlos Santana en House of Blues en Mandalay Bay el 18 de mayo de 2022. (Denise Truscello)

Carlos Santana habla con John Katsilometes del Review-Journal durante una rueda de prensa para anunciar la ampliación de la residencia Santana at House of Blues Las Vegas el miércoles 18 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Carlos Santana se presenta en una prueba de sonido después de una conferencia de prensa para anunciar una extensión de la residencia Santana at House of Blues Las Vegas el miércoles 18 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Carlos Santana no parece el tipo que canceló varias fechas de conciertos luego de colapsar en el escenario en Michigan hace dos meses. No parece el tipo que se sometió a un procedimiento cardíaco de emergencia a finales de noviembre, y en general desafía su edad de 75 años.

Santana es hoy la imagen de la salud, un retrato de la espiritualidad y un rockero listo para volver a los escenarios. Sus próximos planes son cantar el himno nacional en el partido Raiders-Cardinals del domingo, su segunda aparición para el equipo de su ciudad natal en Allegiant Stadium. Luego, Santana reanudará su residencia en House of Blues de Mandalay Bay el miércoles por la noche, y continuará el viernes y el domingo, y de nuevo el 21 y el 23-25 de septiembre, antes de volver en noviembre.

Desde nuestra última sesión, en mayo, hemos tenido mucho terreno que recorrer con la leyenda del rock. Lo más reciente del siempre sobrenatural universo de Santana:

Se siente genial: Santana reporta que cayó enfermo por una combinación de intoxicación alimenticia y deshidratación justo antes de su concierto del 5 de julio en Pine Knob Music Theatre en Clarkson, Michigan, cerca de Detroit. Había estado enfermo en Chicago un día anterior del concierto de Michigan. “Básicamente, lo que me dijo el médico es: ‘Tu estómago está mal ahora. Solo pensar en comida te hará vomitar’”. No había tomado suficiente agua para compensar esos síntomas, y se cayó de espaldas en el escenario en su siguiente concierto. “Hacía calor, estaba intentando ser un soldado, y entonces se me acabaron las pilas. Lo siguiente que supe fue que había mucha gente a mi alrededor diciendo ‘¿Qué pasó?’ y poniéndome suero. Pero estoy bien, hice una prueba de esfuerzo en la caminadora y todo está bien”.

Está trabajando en un musical de rock: Santana reveló su concepto para una producción llamada “Ritual”. Dijo que estaba tan emocionado con el proyecto que “no pude dormir anoche”.

“Todo el mundo tiene un ritual en este planeta, incluidas las madres de futbolistas”, dijo Santana. “Quiero empezar con el papa con el cáliz de vino, celebrando la sangre de Cristo. Hay rituales en la música que hago”. Ha grabado algunas piezas instrumentales de gospel africano y tiene varios modelos de trajes en su teléfono. El proyecto lleva en desarrollo unos nueve meses. A Santana le apasiona todo lo que toca, incluido este proyecto. “No quiero que suene como si estuviera presumiendo, pero con total convicción y afirmación, tengo algo que será más grande que ‘Lion King’ o ‘Hamilton’”. Y Lin-Manuel Miranda (cuyo “Freestyle Love Supreme” se mueve a Venetian en noviembre), el señor Santana quiere conversar.

Está planeando una gira con Journey: “Queremos hacerla en 2024, no en 2023, porque ambas bandas han estado tanto tiempo en Estados Unidos que nos saturamos”. De su viejo amigo, protegido y fundador de Journey, Neal Schon, Santana dice: “Neal está abierto a interactuar. Está abierto a probar diferentes canciones, porque está muy metido con Journey. Pero podemos ir a cualquier lugar, desde los O’Jays a John Coltrane o Bob Marley. Cuando estamos juntos, es capaz de sacar el hámster de la jaula”.

Se comprometió con House of Blues hasta 2026: Esa es la extensión que Santana anunció en mayo. Pero otros centros turísticos estarían sin duda interesados en una residencia de Santana, sea como sea. “Los propietarios de House of the Blues son lo suficientemente amables como para que, si quisiera hacer un cambio, no sea como en el caso de Kevin Durant, donde los dejaría colgados”, dijo, refiriéndose a la caprichosa superestrella de la NBA. “Sería una transición emotiva y con alma, si conseguimos una oferta mejor. Ellos quieren lo mejor para mí, y yo quiero lo mejor para ellos. Ambos queremos complementar la vida, y al otro. Son grandes socios”.

Una primicia para Schumer

Amy Schumer, una de las favoritas del stand-up de Las Vegas desde hace más de una década, actúa el 5 de noviembre en The Theatre at Resorts World. Hemos visto a Schumer en Riviera, Mirage, Comedy Cellar del Rio y en Chelsea de Cosmopolitan. Fantástica en cada actuación. Entradas a la venta el viernes a las 10 a.m.

Lo que funciona en Las Vegas

Usher en Dolby Live de Park MGM. El promotor Live Nation anunció que sus ocho fechas restantes de este año se agotaron. Eso significa que los 25 espectáculos de este año agotaron sus entradas. Según se informa, las ventas recibieron un impulso gracias a la mejora del negocio de las convenciones. Los conciertos de 2023 ya están a la venta.

Al frente de los titulares de cartel…

Una importante superestrella residente en el Strip que no tiene espectáculos en los libros para 2023 está a punto de anunciar nuevas fechas, pronto. No puedo esperar a escribir sobre eso.

La vida de Murray

La semana pasada, un intruso en el pasillo trasero de Laugh Factory en Tropicana fue captado por las cámaras de seguridad haciendo un acto impúdico durante el espectáculo de magia vespertino de Murray Sawchuck. Sawchuck hizo lo más sensato, ponerse en contacto con TMZ para iniciar una búsqueda humana a nivel nacional. Todavía no hay pistas, amigos.

Ese mismo día, el libro de magia para niños de Sawchuck, “At Nighttime We Are All The Same Size”, llegó al correo. Ilustraciones del artista de Oregón William Lotz. Además, Sawchuck y su esposa, la corista Dani Elizabeth, se mudaron a una nueva casa en el vecindario de los Lagos. Los vecinos de la pareja son Carrot Top, y el propietario del club de rock Count’s Kustoms y Vamp’d, Danny Koker. Esta es la única reunión de la asamblea de propietarios de Las Vegas en la que se cobra una entrada (ba-dum-tss).

Las esposas para rockear

Escuchando con confianza y constancia, “Six”, un musical de concierto que revive a las seis esposas de Enrique VII, es el próximo show con destino al Palazzo Theatre de The Venetian. La versión en gira se estrena en Reynolds Hall de Smith Center el 20 de septiembre.

Alerta de salida genial

Creíamos que conocíamos todos los lugares presentaciones en vivo de esta ciudad. Pero no es así. “Mi propia nota: Greatest Hits” se programó para el viernes a las 7 p.m. en Philip J. Cohen Theater de la Unión de Estudiantes de la UNLV. El artista de teatro y escritor Alex Luu se presenta por primera vez en el lugar. El show es una serie de historias personales presentadas “en temas de exploración viscerales y sin límites como la identidad, el racismo, los rituales/dinámicas familiares y las narrativas de los inmigrantes”. La entrada es gratis.