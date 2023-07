Residencia de Kylie Minogue en Las Vegas: nuevo escenario, estreno en noviembre

Kylie Minogue es una estrella del pop desde finales de los 80, pero no se ha presentado extensamente en Las Vegas.

The Venetian Kevin Gruber y Kylie Minogue aparecen después de anunciar oficialmente el espectáculo de Minogue en el nuevo club nocturno Voltaire en Pendry West Hollywood el jueves 27 de julio de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 27 DE JULIO: Kylie Minogue asiste al anuncio de la llegada de "Voltaire" al emblemático complejo en otoño de 2023 en el Bar Lis de The Venetian Resort Las Vegas el 27 de julio de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian Resort Las Vegas)

Kylie Minogue posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película 'Elvis' en el 75 festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, miércoles 25 de mayo de 2022. (Joel C Ryan/Invision/AP)

Kylie Minogue posa para las fotografías de retrato de "Elvis" en el 75 festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, miércoles, 25 de mayo de 2022. (Joel C Ryan/Invision/AP)

LOS ÁNGELES -Kylie Minogue visitó Las Vegas en persona y en espíritu.

Aprendió mucho en una misión de exploración en mayo de 2022. Minogue vio el espectáculo “Jazz + Piano” de Lady Gaga y la producción de Anderson .Paak-Bruno Mars Silk Sonic, ambos en Dolby Live del Park MGM. También asistió a la presentación de John Legend en el entonces Zappos Theater (ahora Bakkt Theater).

“Vi tres espectáculos diferentes, en dos salas distintas”, dijo Minogue al anunciar su residencia en el club nocturno Voltaire de The Venetian a partir del 3 de noviembre. “En los espectáculos que vi había muchas filas de asientos mirando al escenario. Creo que Voltaire va a ser más orgánico, más fluido”.

Minogue dijo que los artistas conectaron con el público -incluida ella- en esas presentaciones.

“Me sentí cerca de ellos, aunque no me sabía todas las canciones”, dijo Minogue en la sesión de entrevistas en el hotel Pendry West Hollywood. “Pasé una gran noche. Fue una reafirmación de que si alguien viene a mi espectáculo y no conoce mi catálogo, aún puede entretenerse”.

Minogue invocó imágenes con sabor a Las Vegas en su gira “Showgirl” de 2005 y en “Aphrodite: Les Folies” seis años después.

“Con ‘Showgirls’, esto fue en gran medida yo diciendo: “¡Esto debería ser en Las Vegas!”“. dijo Minogue. “Y ‘Aphrodite’ era un montón de fuentes y todo exagerado. Voltaire no va a ser como esos espectáculos, pero será una experiencia, será un acontecimiento”.

Voltaire se anuncia como un club nocturno”mejorado” con capacidad para mil personas en el antiguo espacio del Opaline Theater, frente a Summit Showroom (y también Starbucks).

Minogue se presentará los fines de semana. Las entradas salen a la venta el 9 de agosto en voltairelv.com, a partir de 200-300 dólares, y 2,200 dólares para los paquetes de espectáculo, club y habitación reservados a través de la nueva plataforma de venta de experiencias de Ticketmaster.

Derek McLane, el diseñador de producción ganador de los premios Emmy y Tony por “Moulin Rouge”, la retransmisión de los premios de la Academia y la Gala Met de este año, está ideando la decoración del espectáculo.

“Quería que pareciera una escapada del ambiente del piso del casino. Algo que se sintiera como un mundo completamente distinto. Un mundo íntimo, emocionante y acogedor”, afirma McLane.

Rob Sinclair, el diseñador de iluminación y producción ganador de un Emmy, está creando los efectos atmosféricos del espectáculo. Sinclair tiene una larga lista de colaboradores superestrellas, entre ellos Madonna, Queen + Adam Lambert, David Byrne y Adele.

Minogue, de 55 años, se dio a conocer internacionalmente con “The Loco-Motion” en 1988. Está disfrutando de un gran momento al entrar en su residencia de Las Vegas con “Padam Padam”. El éxito dance es el primer sencillo de Minogue en el top 10 de la lista Billboard Dance/Electronic Songs desde que se fundó esa lista en 2013.

El desarrollo del espectáculo de Minogue y el rediseño del teatro han sido una gran prioridad para el ejecutivo del complejo Michael Gruber. El antiguo ejecutivo de Caesars Entertainment es director de contenidos y principal responsable de entretenimiento de Venetian/Palazzo.

En el club nocturno se han presentado “Rock of Ages” y Blue Man Group. También se han presentado titulares de cartel como Steely Dan y Ringo Starr and his All-Starr Band. Venetian presenta el espectáculo, y su director general, Michael Gruber, dirige la producción en Las Vegas.

El concepto de Voltaire incluirá DJs, cabaret y burlesque.

“Todo en Kylie refleja la esencia de Voltaire. Su música es divertida. Su espíritu es absolutamente contagioso. Y está en la cima de su carrera, lo que hace que este sea un momento realmente especial para que los fans conecten en un ambiente tan íntimo”, dijo Gruber.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de The Venetian Resort, Patrick Nichols, afirmó: “Voltaire liderará un renacimiento de la vida nocturna de alto calibre, ofreciendo a los huéspedes una noche inesperada, pero también la oportunidad de ver a algunos de sus artistas favoritos en un ambiente íntimo”.

El hotel prevé un negocio internacional con este emparejamiento. Minogue es una gran estrella en su Australia natal, donde es la artista femenina que más discos ha vendido en ese país.

“Padam Padam” se ha convertido en un himno de la cultura LGBTQ, que suena en los desfiles del Orgullo de todo el mundo. Minogue es desde hace tiempo una de las favoritas de la comunidad LGBTQ.