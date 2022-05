Reportan que Adele está en conversaciones con Zappos Theater; el Colosseum sigue abierto

mayo 2, 2022 - 10:08 am

Adele en el escenario para aceptar el premio al Álbum del Año en los Brit Awards 2022 en Londres el martes 8 de febrero de 2022. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP)

La residencia inactiva de Adele se ha convertido en el centro de reportes generalizados de que está considerando un show fuera del Colosseum del Caesars Palace.

TMZ publicó que la superestrella marginada está “cerca de cerrar un acuerdo” en el Zappos Theater de Planet Hollywood Resort. Citando fuentes no identificadas con conocimiento de los planes de la cantante, el portal de noticias de famosos dice que Adele llenaría las fechas a partir de este verano hasta finales de año.

Esto es para que pueda seguir con sus planes de tener un bebé con su novio, el superagente Rich Paul, en 2023.

“(Adele) y su equipo están en conversaciones serias con la gente de Planet Hollywood, y harán el show en el Zappos Theater, salvo contratiempos imprevistos”, dice el reporte. Por supuesto, hemos llegado hasta aquí por contratiempos imprevistos, ya que Adele canceló su residencia en enero debido a dificultades operativas relacionadas con el COVID.

Los representantes de Caesars Entertainment, propietaria del Zappos Theater y del Colosseum, y del promotor Live Nation no han devuelto las solicitudes de comentarios.

Organizar un show de Adele en el Zappos Theater en verano sería un enorme desafío, por decirlo suavemente. La agenda del teatro está ocupada durante el verano, con solo unas pocas fechas abiertas entre el show de Rise Against del 15 de julio y el regreso de John Legend el 5 de agosto.

El recinto (que tiene 46 años de antigüedad) es históricamente difícil en cuestión de cargar y descargar objetos, ya que carece de instalaciones modernas de carga y descarga.

TMZ señala que Adele recibiría un mayor porcentaje de los ingresos por entradas en Zappos, porque tiene un mayor aforo, de siete mil asientos. El aforo máximo de la sala es en realidad de 6,800 cuando el balcón está abierto. La sala es de unos 4,600 para la mayoría de los espectáculos en residencia, y solo se abren los asientos del balcón ocasionalmente para satisfacer la demanda.

En la actualidad, los carteles promocionales digitales de Adele siguen apareciendo en el interior del Caesars, en rotación en la entrada del Coliseo, y también en el exterior, en la marquesina que da al Strip. El espectáculo sigue figurando, sin fechas definidas, en el sitio web oficial del Caesars Palace. La programación del Colosseum sigue abierta desde el cierre de la residencia “Viva Moz Vegas” de Morrissey el 9 de julio hasta el estreno de “Rod Stewart: The Hits” el 23 de septiembre.

Según se informa, Adele reestructuró su equipo creativo, contratando a la veterana de la industria Kim Gavin (que ha trabajado mucho con la banda de pop británica Take That y también está en la próxima gira del 60 aniversario de los Rolling Stones) para sustituir a Es Devlin como diseñadora de sets, una forma de reiniciar su estancado show “Weekends With Adele”.