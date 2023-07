¿Qué está de moda en Las Vegas? Un regreso de las Spice Girls en el Strip

julio 12, 2023 - 9:16 am

Justo después del estreno de “Spice Wannabe – The Spice Girls Tribute” la semana pasada en Excalibur, publiqué un video de la presentación en Instagram.

Un amigo lo vio rápidamente y, presa del pánico, publicó: “Casi lloro, ¡pensaba que era la gira y me la había perdido!”.

No, no son las Spice Girls de verdad. Pero la energía generada en “Wannabe” es real.

El nuevo espectáculo en Thunderland Showroom es convincente, evoca la nostalgia de los 90 y un espíritu efervescente y multigeneracional. Es divertido, como demostró su repleto estreno, con un amplio abanico de fans, principalmente mujeres, pero muchos caballeros que también crecieron como devotos de las Spice Girls.

Al igual que las intérpretes, el espectáculo se mueve rápido. “Spice Wannabe” dura unos 60 minutos. Es un espectáculo raro en el que se presenta el final y uno dice: “¿Ya terminó?”.

La fuerza de las Spice da en el clavo y manda al público a casa tarareando… cualquier canción de las Spice Girls que saquen de esta lista de éxitos. No tengo ninguna canción de las Spice Girls, pero es contagiosa.

Para los iniciados, el espectáculo desata “Spice Up Your Life”, “2 Become 1” y (por supuesto) “Wannabe” en su ritmo vertiginoso. Tampoco en esta hay pistas vocales.

Como si fuera cosa del destino, el espectáculo mantiene su dinamismo gracias a la visión de una sirena profesional. Casey McConachie tuvo la idea de desarrollar el espectáculo y presentar el concepto al fundador de SPI Entertainment, Adam Steck.

McConachie ha desarrollado el personaje de la sirena CaySea como dueña de FantaSea Productions, que suministra experiencias interactivas con sirenas en Tahiti Village Resort. Tiene un gran éxito en este resort, situado a una milla y media al sur del letrero Welcome to Fabulous Las Vegas.

McConachie también se presenta en la vida real, interpretando a Britney Spears en su propio espectáculo tributo, “A Piece of Britney”. La creadora del espectáculo aprecia el atractivo de las superestrellas de aquella época. Ella creció en ella.

“Me gustaban desde que era una niña, con 11 años, cantando y bailando”, dice McConachie. “En nuestro grupo, siempre fui Baby Spice, y ahora vuelvo a serlo”.

McConachie empezó a desarrollar el espectáculo justo antes del COVID. Encontró un socio dispuesto en LinkedIn, apenas conocido como centro de intercambio de información para espectáculos tributo. Pero en este caso, McConachie fue una Spice afortunada al alcanzar su objetivo.

“Nunca veo LinkedIn, salvo para borrar mis notificaciones”, dice Steck. “Pero vi este mensaje y pensé: ‘Vaya, vamos a explorar esto’. Luego nos conocimos y me encantó su energía, su pasión, su ética de trabajo. Cuando vi imágenes del programa, me convenció”.

Esa ética de trabajo y esa pasión por el proyecto se reflejan en el reparto de McConachie. Ha reclutado a un elenco de personajes que encajaban a la perfección en sus respectivos papeles. Malia Blunt es Scary, Deena Cary es Posh, Yvonne Cavaco es Sporty y Sarah Jessica Rhodes es Ginger.

Todas ellas se han presentado a los escenarios de Las Vegas.

Blunt se presentó en la producción de la residencia Strip de Usher y en “The Craft Musical”. Cary se ha presentado en más de una docena de espectáculos en el Strip como bailarina y cantante, en “Legends in Concert” y en el espectáculo topless “Sexxy”. Cavaco es un conocido animador de Las Vegas, productor, multiinstrumentista y artista del loop. Rhodes ha interpretado al Hada Verde en “Absinthe”, ha estado de gira con “Monster Jam”, ha sido telonero en “Raiding the Rock Vault” y ha fundado la banda de club y salón de Las Vegas SJ & The Ruckus.

Los Spice Boys Dancers desempeñan un papel sorprendentemente destacado, con coreografía de Jonathan Claudio, que junto con McConachie también ha desarrollado números para todo el reparto.

El espectáculo había recorrido el valle antes de aterrizar en ExCal. “Wannabe” se presentó en la sala de espectáculos South Point en julio de 2022, y después en Veil Pavilion de Silverton el 4 de febrero, con las entradas agotadas y todo el público vestido con trajes de los 90. Siguieron con otro lleno absoluto en Sunny Beach el 5 de febrero. Siguieron con otro lleno absoluto en el Club Madrid de Sunset Station el 13 de mayo.

Antes de estrenarse en Thunderland, el elenco pasó cuatro noches en Laughlin (que debería ser el título de algo). El espectáculo arrasó en Celebrity Theater del Don Laughlin’s Riverside Hotel.

“Tuvimos otra gran asistencia”, dijo McConachie. “Lindsey (Laughlin Romberg), nieta de Don Laughlin, estaba allí con un grupo. Todos llevaban playeras de las Spice Girls y convirtieron el Losers Lounge en toda una fiesta de los 90. Fue genial”.

De momento, no hay columpios para ninguno de los protagonistas de “Wannabe”. Tendrá que haberlos, si el espectáculo se prolonga en ExCal. Es probable que eso ocurra en otoño, ya que los miembros del reparto tienen varios compromisos externos (por ejemplo, convertirse en sirenas).

Pero está claro, por la respuesta del público, que esta invasión de las Spice podría ser un éxito.

“Solo pienso en cómo sentaron las bases para los grupos de chicas, y yo estaba en la secundaria cantando y bailando, grabándonos a mí y a mis amigas con una videocámara”, dice McConachie. “Ahora soy productora. Nunca habría imaginado que ocurriría así”.