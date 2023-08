Presidenta de los Raiders, sobre los espectáculos de medio tiempo: Que venga Beyoncé

agosto 14, 2023 - 11:20 am

La presidenta de los Raiders, Sandra Douglass Morgan, durante la alfombra de plata de los ex Raiders "Once a Raider, Always a Raider" en Allegiant Stadium el domingo 13 de agosto de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

El ex running back de la NFL Marcus Allen en la alfombra de plata para ex jugadores "Once a Raider, Always a Raider" en Allegiant Stadium el domingo 13 de agosto de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Siguiendo el ejemplo de su ciudad natal, los Raiders dan mucha importancia al entretenimiento. ¿Qué tanta? Al nivel de Beyoncé.

La presidenta de los Raiders, Sandra Douglass Morgan, mencionó a la superestrella el domingo cuando se le preguntó quién estaba en su lista de artistas deseados para presentarse en el Allegiant Stadium. Es decir, durante los partidos en casa de los Raiders. Beyoncé ya se ha presentado en el estadio los días 26 y 27 de agosto con su gira Renaissance World Tour.

Los Raiders están de gira ese fin de semana, en Dallas. Pero a Morgan le encantaría que la cantante de “Single Ladies” se presentara en cualquier momento.

“Sería increíble que formara parte de un partido de los Raiders”, dijo Morgan durante la alfombra plateada para exjugadores “Once a Raider, Always a Raider” en Allegiant Stadium. “Beyoncé, Rihanna, obviamente. También he tenido la oportunidad de conocer a Megan Thee Stallion. Creo que esas mujeres son increíbles y sería estupendo contar con ellas”.

¿Y una aparición en febrero en el Super Bowl? No es probable, dadas las presentaciones bastante recientes de la superestrella. Beyoncé protagonizó el medio tiempo del Super Bowl en dos ocasiones, en 2013 como solista, con la aparición especial de las integrantes de Destiny’s Child Kelly Rowland y Michelle Williams; y en 2016 con Coldplay y Bruno Mars. Los artistas del medio tiempo del Super Bowl son aprobados por la NFL y seleccionados entre los artistas de Roc Nation, encabezada por Jay-Z, el esposo de Beyoncé.

Los Raiders no participan en ese proceso. Sin embargo, el equipo está orgulloso de su creciente tradición de entretenimiento durante los partidos. El domingo, el medio tiempo fue John Kaye de Steppenwolf y David Perrico y la Raiders House Band tocando “Born To Be Wild”.

“Sé que, al haber crecido aquí, la gente está acostumbrada a un alto nivel de entretenimiento, a esa experiencia”, dijo Morgan, originario de Las Vegas. “Parte de nuestro equipo directivo es nuestro jefe de Experiencia, Brad Phinney, que lleva mucho tiempo en el equipo. Sabe cómo hacer un gran espectáculo, así que cada vez que ves un himno nacional, un partido previo y, sin duda, el espectáculo del descanso, sabes que vamos a ofrecer a todo el mundo una experiencia que no olvidarán”.

‘Compañeros de equipo de por vida’

La fiesta de antiguos jugadores de los Raiders arrasó el sábado en Omnia del Caesars Palace, con una versión reducida de la banda de Perrico tocando en el evento. El domingo, el miembro del Salón de la Fama Marcus Allen dijo que los antiguos jugadores del equipo son especialmente unidos.

“Cuando juegas codo con codo con estos chicos, con lo único que puedo compararlo es con estar en el ejército”, dijo Allen durante el paseo por la alfombra plateada. “Lo que hemos creado es una familia de la que disfruta la comunidad. Simplemente funciona así, reunirte con tus compañeros de equipo de toda la vida. Los lazos son difíciles de describir”.

Concordando con muchos atletas profesionales, pasados y presentes, Allen dijo que Las Vegas se ha presentado como un destino líder para todos los deportes.

“Se está convirtiendo en la capital mundial del deporte”, dijo sonriendo. “Aquí van a tener béisbol. También tendrán un equipo de básquetbol”.

Apariciones

El tipo que se parecía a Adam Levine, despidiendo a Barbershop Cuts & Cocktails en el Cosmopolitan a última hora de la noche del sábado, sí lo era. Al parecer estuvo allí 10 minutos, o incluso menos, antes de irse abruptamente.

Levine llegó al club justo después de que Maroon 5 cerrara su serie 2023 en Dolby Live, un medio para promocionar su marca de licores, que se sirven dentro del club.

Bruno Mars también ha hecho el viaje desde Park MGM al Cosmo, que ahora son propiedades hermanas bajo MGM Resorts International.

El fin de semana de Adele

No descartamos la posibilidad de que Adele añada más fechas a “Weekends With Adele” en el Colosseum, que finalizará en noviembre. Pero parece que se lo está pasando en grande y sigue llenando el recinto.

La cantante de “Rolling in the Deep” se presentó por primera vez en VegasVille y reveló el sexo de un bebé en el escenario durante el espectáculo del sábado. “Chantal y Chris van a tener un niño”, llamó la superestrella. Gran ovación. Evidentemente, hay muchos fans de los niños entre el público.

Alerta de salida genial

El monstruo Pete Vallee continúa en el Harrah’s Piano Bar. El espectáculo Big Elvis de Vallee se presenta los lunes, miércoles y viernes a las 2 p.m., 3:30 y 5 p.m. Vallee lleva cantando como El Rey unos 25 años. Sin costo por entrada. Tal vez te llamen “Pequeño Elvis”. A mí me ha pasado.