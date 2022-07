Palms contrata a Frankie Moreno para la primera serie de residencias del complejo

El cantante y pianista Frankie Moreno cautiva al público en The Showroom del Golden Nugget el sábado 20 de mayo de 2017, en Las Vegas. (Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El favorito de Las Vegas, Frankie Moreno, abrirá en julio en Kaos, en el Palms. (Palms)

La banda tributo de Los Ángeles Yatchtley Crew se presenta en Kaos at the Palms el sábado 2 de julio de 2022. (Yachtley Crew)

Frankie Moreno es conocido por crear caos. Esa cualidad es una de las innumerables razones por las que es una elección adecuada como artista titular residente de Palms bajo la propiedad de San Manuel Tribe.

“Frankie Moreno: All The Hits” se estrena el 29 y 30 de julio en el espacio de entretenimiento Kaos del complejo. La serie de artistas multidimensionales continúa del 19 y 20 de agosto, y el 23 y 24 de septiembre. El horario de los espectáculos es a las 8 p.m. Las entradas cuestan entre 31 y 61 dólares, sin incluir impuestos, y estarán a la venta a las 10 a.m. del viernes en ticketmaster.com (los miembros del FM Army pueden acceder antes en FrankieMoreno.com).

Si las ventas valen la pena, Moreno, que ha anotado la asombrosa cifra de 67 sencillos número uno en iTunes desde 2018, puede continuar la racha hasta 2023. El talentoso artista y prolífico compositor ya tiene comprometidas varias fechas en octubre hasta finales de año. Estas reservaciones incluyen un set de conciertos con la Orquesta Sinfónica de Indianápolis.

Moreno también tiene cuatro shows en venta en Myron’s at Cabaret Jazz, desde el próximo el 12 de julio, hasta octubre.

Moreno planea continuar con sus fechas de Myron’s, pero no tiene reservado ningún show en los hoteles-casinos de Las Vegas. Está centrado en el Palms y en la nueva visión de Kaos. Ya no es estrictamente un club nocturno, sino que Kaos se está convirtiendo en el hogar de una gran variedad de conceptos de entretenimiento, empezando por Moreno.

Hay varias conexiones fortuitas que vinculan a Moreno con el Palms. Su primer show de boletos en Las Vegas fue en The Lounge at the Palms en el verano y el otoño de 2011. La serie de los martes por la noche tenía un precio de 10 dólares y llenó la sala durante dos meses y medio. Esa carrera condujo a la residencia de Moreno en el Stratosphere (The Strat, hoy) desde noviembre de 2011 hasta diciembre de 2014.

Más recientemente, Moreno se ha presentado en docenas de espectáculos con entradas agotadas en Myron’s, Golden Nugget y South Point Showroom. Incluso tocó shows en Facebook Live desde un lugar abierto, The Amp at Craig Ranch Regional Park, durante el cierre de la pandemia en mayo de 2020.

Pero Moreno podría haber dado un “aviso” de los planes en Kaos durante la fiesta de apertura del Palms en abril. La sonrisa en su rostro mientras caminaba por Kaos durante la actuación de The Moonshiners indicaba que tenía visiones para hacer brillar la sala.

“Sabíamos que queríamos hacer algo en el Palms, de alguna manera, y se hablaba de esta sala, Kaos”, dijo Moreno en una charla telefónica el lunes. “No estaba seguro de que fuera a funcionar. Pero fui la noche del estreno, y cuando vi Kaos, dije: ‘Genial, esto será perfecto’. Ya puedo ver cómo voy a construir un espectáculo aquí’”.

Habiendo seguido la rica historia de Moreno en Las Vegas, el equipo ejecutivo entrante del Palms vio la oportunidad de que el artista titular trajera un espectáculo fresco al lugar de las estrellas. Ayuda el hecho de que una de esas funcionarias, la vicepresidenta de Entertainment Crystal Robinson-Wesley, fuera cantante de fondo con Moreno durante siete años antes de firmar con el Palms (incluso se subió al escenario con la banda de Moreno en Myron’s el mes pasado).

Robinson, directora general del hotel, Cynthia Kiser Murphey, y la directora de producción de espectáculos, Stephanie Sánchez, se están enfocando en presentar a los artistas de Las Vegas en todo el establecimiento (a pesar del espectáculo de Yächtley Crëw del sábado).

Moreno cuenta con una gran colección de canciones originales para un conjunto de 15 canciones. Los artistas locales que tocan música original pueden parecer un riesgo en Las Vegas, la capital mundial de las bandas de versiones. Pero la leal comunidad de fans de Moreno —creada en los últimos siete años por la cofundadora de FM Army, Kathy Cornelius— ha llenado salas en Las Vegas y en la carretera (incluyendo este fin de semana en el Centro de Eventos Casino Del Sol en Tucson, Arizona). Rugen por la música escrita por Moreno con tanta energía como “Eleanor Rigby” o “Jailhouse Rock”.

Esos fans también se apoderaron de los sencillos de Moreno en internet cada semana. Atienden al llamado de Moreno para saltar a la aplicación iTunes Store, y envían esas 67 canciones a la cima de las listas. En todo momento, Moreno ha mantenido su productividad en la composición y la calidad de las canciones en un nivel impresionante.

“Comenzó en el Smith Center, cuando hicimos 100 canciones nuevas en 10 fechas”, dijo Moreno, refiriéndose a un tramo memorable en 2018. “Me he inspirado en cómo Mozart programaba un espectáculo y escribía algo específicamente para esa actuación. Luego, durante el COVID, me metí en la rutina de escribir una canción por día, y empezamos a grabarlas. Me estaba condicionando. Es como cuando te levantas, tomas una taza de café y escribes. Es simplemente en lo que te conviertes”.

El set list de Moreno en Kaos abarcará toda su carrera como compositor, más allá incluso de los números uno. Está impresionado por las filas y la calidad acústica de Kaos. El local se diseñó para ser un club nocturno de alto nivel, por lo que el sonido es estupendo. Moreno tiene previsto usar (pero sin abusar) la tecnología de video, centrándose en la música. El escenario estará repleto de mesas de cóctel en el piso, con capacidad para unos 500.

En el espectáculo escénico, Moreno llevará a su banda: a su hermano Tony Moreno al bajo; Mundo Keali’i (hijo del gran guitarrista de Las Vegas Mundo Juillerat) a la guitarra principal; Don Meoli (ex miembro de “Jersey Boys”) a la batería; la sección de vientos formada por Pete Bresciani (trompeta y también banjo ocasional), James D’Arrigo (saxofón) y Diego Morales (saxofón).

Dre Young y Ashley Kellough son las coristas de Moreno. También hay otro vínculo con Palms ahí. Kellough es la hermana de Robinson. Podríamos ver a las hermanas reunirse en el escenario, con Robinson cantando con su antigua banda.

“Creo que ella estaría dispuesta, pero no estaría en el cartel”, dijo Moreno. “Esperemos que venga con algún material. Es complicado, porque tiene que encargarse de muchas cosas. No puede estar dirigiendo el programa y estar de fiesta con nosotros”.

Y la fiesta seguirá. Por algo se llama Kaos.

Grandes momentos en las redes sociales

Brandon Flowers y Ronnie Vannucci de The Killers, exudando un ambiente muy de Las Vegas, publicaron una foto desde Francia el 4 de julio. “Nevadans in Paris”, es el mensaje, y es hermoso.

Alerta de salida genial

La cantante Kelly Vohnn, exitosa, hábil y famosa a nivel local, se presenta con su tributo a Barbra Streisand el sábado a las 8 p.m. en The Space. Keith Thompson es el pianista y director musical. Las entradas cuestan entre 25 y 35 dólares (una miseria), sin incluir impuestos. Visita thespacelv.com.