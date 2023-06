Nuevo ‘Awakening’: boletos a partir de 99 dólares y las redes sociales son permitidas

Una escena de "Awakening", un lujoso espectáculo en Wynn Las Vegas. (Wynn Las Vegas)

Los productores de “Awakening” le preguntaron continuamente al público qué había de bueno y de malo en la producción.

Luego hicieron algo al respecto.

El 30 de junio, “Awakening” se presentó el martes por la tarde en Wynn en una versión más ajustada. Se trataba de un público tan exclusivo que podríamos haber ido al hotel en el Corvette de Bernie Yuman.

Podemos reportar que, incluso en este punto inicial de la remodelación del espectáculo, “Awakening” está llegando al gran público con descuentos en los boletos a partir de 99 dólares, sin incluir tasas. Aunque estos precios varían en función de la demanda, el precio inicial de los boletos es menos de la mitad del que se fijó cuando el espectáculo se estrenó en noviembre.

El renovado “Awakening” comienza con un rápido monólogo en el que se explican los personajes Darkness (Oscuridad) y Light (Luz), y se nos da la oportunidad de interesarnos por su difícil situación.

Dos personajes, Boo y Bandit, fueron reimaginados (o resucitados) como payasos cómicos. El equipo creativo, dirigido por Baz Halpin, está respondiendo cuidadosamente a los comentarios del público. A la salida de la presentación, los espectadores reportaron que el espectáculo necesita algo de brevedad. Los nuevos personajes aparecen de vez en cuando, hablando y actuando de forma graciosa, para animar el ambiente.

Las marionetas de Michael Curry siguen destacando. La coreografía de Mandy Moore, la escenografía de George Tsypin y el arte del vestuario de Soyon An permanecen intactos. Bryan Tyler ha creado nueva música. “There’s No One Like Me”, se desata en la secuencia del Reino del Agua, toma y mantiene tu atención.

Y el legendario actor Anthony Hopkins está retocando su voz en off para adaptarla al ritmo acelerado del espectáculo. Volver a contar con el ganador de dos Oscar para que vuelva a grabar su narración demuestra el compromiso de la producción y la confianza en que Hopkins aceptaría hacerlo.

“Awakening” ha sufrido la caída de abril. Pero hay luz en la oscuridad. El espectáculo está organizando su amplio talento y tecnología, y actuando según las directrices de su propio público. Merece crédito y una oportunidad real de éxito.