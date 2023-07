‘No me gusta nada’: un regaño sorprende a una asistente del concierto de Lambert

Al principio, Adela Calin no sabía por qué había parado la cantante.

Lo descubrió muy pronto.

Fue por ella.

“Miranda Lambert subió al escenario y nosotras pensamos: ‘Oh, ahora es cuando podemos tomarnos la foto de grupo’, y le pedimos a una señora que nos tomara una foto”, dijo Calin en una charla telefónica el martes por la mañana. “Esperamos hasta que empezó una nueva canción y se volvieron a encender las luces, y nos tomamos un par de fotos más. En cuanto nos íbamos a sentar, nos dimos cuenta de que el concierto se había parado y vi a Miranda Lambert señalándonos y diciendo: ‘Siéntense, siéntense’”.

Es probable que sepas lo que pasó el sábado por la noche en Bakkt Theater, si llegaste hasta aquí. Lambert estaba cantando su balada “Tin Man” cuando se detuvo entre flashes al borde del escenario auxiliar del espectáculo.

“Voy a parar aquí mismo un segundo… lo siento”, dijo en un video publicado inicialmente por @redneckinvegas. “Estas chicas están preocupadas por su selfie y no por escuchar las canciones y me está enojando un poco. No me gusta nada. Estamos aquí para escuchar algo de música country esta noche. Estoy aquí cantando algo de maldita música country”. Lambert dijo “siéntense” e hizo una petición al grupo para que lo hiciera.

‘I don’t like it – at all. We’re here to hear some country music, and I’m singing some country damn music!’

Miranda stops Tin Man to call out girls who are more concerned with taking selfies than listening to the music 🫡 pic.twitter.com/6BKnUskeZz

— Miranda Lambert Fan (@ranfancentral) July 16, 2023