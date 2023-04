MSG Sphere planea un espectáculo con Darren Aronofsky

abril 7, 2023 - 10:43 am

Captura de pantalla del anuncio de U2 para el Super Bowl en el que se anuncia el lanzamiento de MSG Sphere. (Comunicaciones de cobertura total)

MSG Sphere en The Venetian se ve, el lunes 20 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una representación digital muestra el aspecto que tendrá la zona MSG Sphere del Grand Prix de la Fórmula Uno de Las Vegas para la carrera que se celebrará del 16 al 18 de noviembre de 2023. (Las Vegas Grand Prix)

MSG Sphere parece un planeta.

El nuestro, concretamente.

Ese diseño debería optimizarse, ya que el recinto continúa con sus planes para su producción teatral a la medida, que al parecer se estrenará en octubre. Según fuentes familiarizadas con la planificación de The Sphere, busca el título ” Postcard From Earth”, del cineasta Darren Aronofsky.

Se espera que este mes se anuncien estos planes. También estamos a punto de conocer los detalles del lanzamiento de “U2: UV Achtung Baby Live at the Sphere”, previsto para la inauguración de The Sphere a finales de septiembre.

Aronofsky, conocido como uno de los directores más aventureros de la industria, dirigió “The Whale”, con el ganador del Oscar, Brendan Fraser, en el papel principal. El propio Aronofsky fue nominado al premio al mejor director por “Black Swan”, y entre sus películas figura “The Wrestler”, en la que actuaron Mickey Rourke y Marisa Tomei, nominados al Oscar.

El título “The Sphere Experience” también está siendo revisado para su producción en Las Vegas. Este espectáculo, que se representará dos veces al día, durará aproximadamente una hora y (en el mejor de los casos) atraerá a miles de personas por menos de 100 dólares cada uno.

Según el sitio web production list.com de Film and Television Industry Alliance (FITA), el resumen argumental: “Una exploración inmersiva e innovadora del planeta Tierra a través de los ojos de dos seres humanos, Byron y Fang”.

La experiencia no está diseñada para competir con las superestrellas titulares, los espectáculos de producción o los eventos deportivos de Las Vegas. La idea es atraer a empresas de congresos y conferencias, como parte de un paquete global de entretenimiento para una experiencia en Las Vegas.

Un horizonte ‘bleau’

La Víspera de Año Nuevo será toda una fiesta en el Strip. Se rumorea que Fontainebleau Las Vegas espera albergar un artista titular de cartel esa noche en su nuevo teatro.

El aforo rondará los 2,800-3,500 espectadores, y una gran estrella (si no es un artista residente) estrenará el nuevo espacio.

Esto significaría que el resort abriría sus puertas, naturalmente, a tiempo para recibir el Año Nuevo. El plan más optimista es que algunos segmentos de Fontainebleau estén listos para el Grand Prix de la Fórmula Uno de Las Vegas en noviembre.

Fontainebleau también ha contratado a la superestrella DJ Tiësto como titular de cartel residente para 2024. De este modo, el icono de las discotecas pone fin a su colaboración con Zouk Nightclub y Ayu Dayclub de Resorts World. El presidente de Resorts World, Scott Sibella, confirmó el traslado el miércoles a través de un mensaje de texto: “Hemos tenido una buena racha. Todavía tenemos 25 shows juntos, y le deseamos lo mejor el año próximo”.

Se revelará más información sobre la alineación de espectáculos de Fontainebleau. Un representante de la empresa dijo en un comunicado el miércoles: “Estamos en contacto con varios artistas, ya que Fontainebleau Development tiene un largo y exitoso historial de trabajo con artistas superestrellas. Estamos deseando anunciar nuestros espectáculos en vivo en los próximos meses”.

Checa esto

El miércoles por la noche pudimos observar por primera vez la partitura de un musical original de Richard Oberacker-Robert Taylor en el aniversario 17 de The Composers Showcase (TCS) of Las Vegas en Myron’s. “The House on Watch Hill” se estrena en octubre en Majestic Repertory Theatre de Main Street, en el Arts District.

El cofundador de Majestic, Troy Heard, presentó la obra, “It’s Growing Up”, que se presenta interpretada por la estupenda Niki Scalera, respaldada al piano por el cofundador de TCS, Keith Thompson.

El nuevo musical está ambientado en 1984 y “celebra las desventuras de una extraña pandilla de niños de 14 años en su intento de construir la mayor atracción de casas embrujadas de la historia en su vecindario”.

Oberacker describe la obra como “‘Stranger Things’ meets ‘The Breakfast Club’”. Oberacker y Taylor han estrenado la música de ocho producciones completas en The Composers Showcase, y también han presentado su obra “The Sandman” en Majestic Rep.

Sorprendentemente, Heard no había asistido a Composers Showcase ni había conocido a Thompson hasta la noche del miércoles. Una prueba más de que aún queda mucho material interesante por descubrir en estas pequeñas salidas.

Alerta de Salida Genial

