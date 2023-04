MSG Sphere anuncia su segunda producción, que comenzará a finales de año

abril 11, 2023 - 11:07 am

MSG Sphere en The Venetian el lunes 20 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

MSG Sphere de The Venetian en construcción en Las Vegas el viernes 10 de marzo de 2023. Está previsto que el nuevo recinto, con un presupuesto de 2,200 millones de dólares y 17,500 asientos, abra sus puertas en unos seis meses. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Una representación digital muestra el aspecto que tendrá la zona MSG Sphere del Grand Prix de la Fórmula Uno de Las Vegas para la carrera que se celebrará del 16 al 18 de noviembre de 2023. (Las Vegas Grand Prix)

El grupo demográfico será “terrícolas”.

MSG Sphere ha definido su redefinición, ancla de la experiencia teatral. Como se reportó aquí la semana pasada, “Postcard From Earth” es ese espectáculo, una producción de una hora de duración que se estrena en octubre. “Postcard” se representará varias veces al día, 365 días al año.

El espectáculo “ofrecerá una perspectiva única de la magnífica belleza de la Tierra”, dice un comunicado de la empresa. La producción está en marcha. Habrá 10 mil localidades sentadas. El precio de las entradas será a partir de 49 dólares, impuestos no incluidos. Los boletos salen a la venta el miércoles a las 10 a.m., hora del Pacífico, en thespherevegas.com.

Se trata de la segunda producción anunciada para The Sphere, tras “U2: UV Achtung Baby Live At The Sphere”, que se estrenará en otoño, probablemente a finales de septiembre, con fechas concretas aún por anunciar.

“Postcard” forma parte de “Sphere Experiences”. A largo plazo, la empresa planea más aventuras con el modelo “Experiences”.

La producción aprovecha todas las tecnologías de video y audio de The Sphere. El presidente ejecutivo y director ejecutivo de MSG Entertainment, James Dolan, confía en esta empresa.

“Estamos redefiniendo el futuro del entretenimiento a través de Sphere”, dijo Dolan en un comunicado. “Sphere ofrece un nuevo medio para que directores, artistas y marcas creen experiencias que no pueden verse ni contarse en ningún otro lugar, y las Sphere Experiences son solo una de las formas en que usaremos las tecnologías del recinto para captar los sentidos y transportar al público a lugares reales e imaginarios”.

El proyecto es una asociación de la operación creativa de la compañía Sphere Studios, que ha estado trabajando en el espectáculo en el prototipo de The Sphere en Burbank, y en “aclamados narradores”, como describe la compañía.

“Postcard From Earth” fue desarrollada originalmente por el cineasta Darren Aronofsky, director de “La Ballena”, protagonizada por Brendan Fraser, que ganó el Oscar por el papel principal. Aún no se ha concretado cuál será el papel de Aronofsky en el proyecto de Las Vegas. Aronofsky es un nombre importante en la industria cinematográfica, nominado a mejor director por “Black Swan”, y también como director de “The Wrestler”, con actuaciones nominadas al Oscar de Mickey Rourke y Marisa Tomei.

The Sphere promete una tecnología de producción avanzada y tremendamente inventiva. De las descripciones de The Sphere:

– Una pantalla LED en el interior de la sala principal que envuelve al público para crear un entorno visual totalmente envolvente. Se dice que es la pantalla LED de mayor resolución del mundo.

– Un sistema Sphere Immersive Sound, considerado el sistema de audio para conciertos más avanzado del mundo. Este sistema emplea diversas tecnologías, como la formación de haces de sonido, que permite dirigir el audio a lugares específicos a un volumen que se mantiene constante, desde el punto de origen hasta el de destino. Este sistema permite la transmisión simultánea de múltiples contenidos. Las personas sentadas en distintos asientos pueden escuchar sonidos diferentes. La idea es permitir una sensación tan leve como un susurro en el oído de un espectador.

– Tecnologías 4D multisensoriales, incluidos 10 mil asientos inmersivos con un “sistema háptico infrasónico” que usará vibraciones profundas para que los espectadores puedan sentir el retumbar de un trueno o el rugir de una moto. Sphere también utilizará efectos ambientales, cambios de temperatura, la sensación de una brisa fresca y olores familiares.

Estos efectos se presentarán a través de los espectáculos teatrales de The Sphere, empezando por “Postcard”.

“’Postcard from Earth’ pondrá un nuevo nivel de las posibilidades de narración multisensorial”, dijo Dolan, “y estamos deseando que el público lo experimente en Sphere este otoño”.