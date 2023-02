Mark Wahlberg glorifica la fe mientras vive en la Ciudad del Pecado

febrero 24, 2023 - 9:16 am

El actor Mark Wahlberg, que ha estado trabajando en la comedia de acción "The Family Plan", pasó unas tres horas con un equipo el jueves 16 de febrero de 2023 en Plaza. (AP Photo/Richard Drew)

Mark Wahlberg saluda a los fans a su llegada a un evento VIP en Wahlburgers Las Vegas en Grand Bazaar Shops at Bally's el martes 28 de marzo de 2017. (Sam Morris/Las Vegas News Bureau)

Puede que los turistas sigan llamando a Las Vegas la Ciudad del Pecado, pero para Mark Wahlberg es la Ciudad de la Fe.

El actor favorito de la ciudad habló de su fe durante una aparición en el programa “Today” de la NBC el Miércoles de Ceniza.

“Lo es todo, me ha permitido tantas cosas”, dijo el actor refiriéndose a su fe, mientras era entrevistado por Savannah Guthrie en el programa “Today”. “Dios no vino a salvar a los santos, vino a salvar a los pecadores… Queremos ser mejores versiones de nosotros mismos, y a través de centrar mi fe, me ha permitido hacerlo”.

Wahlberg también dijo que el tema no fue bien recibido en Hollywood. El año pasado mudó a su familia a Las Vegas.

“Es un equilibrio. No quiero imponérselo a nadie, pero no reniego de mi fe. Eso es un pecado aún mayor”, dijo la estrella de cine, que es narrador invitado y portavoz de la aplicación católica de oración Hallow. “Ya sabes, no es popular en mi industria… Pero tengo amigos de todos los ámbitos de la vida y todos los diferentes tipos de credos y religiones, así que ya sabes, es importante respetarlos y honrarlos también”.

Wahlberg apareció en el programa con la cruz de ceniza en la frente por el Miércoles de Ceniza.

El actor nominado al Oscar y su esposa, Rhea Durham, tienen cuatro hijos adolescentes. Al parecer, los mayores han asistido a Roman Catholic Bishop Gorman High School de Las Vegas.

Durante su aparición en “Today”, Wahlberg habló de celebrar la Cuaresma.

“Dios sabe de qué cosas quiere que te desprendas”, dijo. “Todos conocemos esas cosas que nos hacen sentir culpables, que no nos hacen sentir tan bien como deberíamos. Así que ser capaces de desprendernos de esas cosas y centrarnos en los buenos hábitos frente a los malos… simplemente desafiar a la gente a ser mejores versiones de sí mismos”.

El actor, de 51 años, es una auténtica empresa unipersonal, con varios intereses empresariales, entre ellos la cadena familiar de hamburgueserías Wahlburger’s y cinco centros de capacitación F45 en Las Vegas y sus alrededores.

“La disciplina siempre ha sido importante para mí en la vida. Cuando empecé a dedicarme al cine y dejé la música, me di cuenta de que necesitaba mucha disciplina en mi vida”, afirma Wahlberg. “Y esa disciplina me ha permitido muchas otras cosas”.

“Quiero compartir eso con la gente”, dijo Wahlberg. “Así que, ya sea ayunando [o] desprendiéndome de otras cosas y simplemente pasando más tiempo con Dios en la oración o en la reflexión, esas cosas son importantes”.