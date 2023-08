Madonna reserva su regreso al T-Mobile Arena

ARCHIVO - Madonna aparece en la 30 edición de los premios anuales GLAAD Media Awards en Nueva York el 4 de mayo de 2019, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

Madonna celebrará Las Vegas en marzo.

La gira “Celebration” del icono del pop será en T-Mobile Arena los días 1° y 2 de marzo, según se anunció el martes. Estas fechas se reprograman a partir de los espectáculos del 7 y 8 de octubre, cancelados después de que la superestrella fuera hospitalizada a causa de una infección bacteriana.

La cantante de “Vogue”, de 65 años, ha cancelado su concierto del 18 de enero en MGM Grand Garden debido a un conflicto de agenda. Las entradas para los conciertos aplazados se devolverán en las fechas de marzo. Ticketmaster.com se encarga de la venta de los boletos.

Madonna informó de su estado de salud y se presentó en vivo en una publicación en las redes sociales en julio.

“Cuando me desperté en el hospital, lo primero que pensé fue en mis hijos”, dijo la cantante multigeneracional. “Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que hubiera comprado boletos para mi gira. No quería defraudar a la gente que ha trabajado incansablemente conmigo en los últimos meses para crear mi espectáculo. No quería decepcionar a nadie.

“Ahora estoy enfocada en mi salud y en ponerme más fuerte y les puedo asegurar que volveré con ustedes en cuanto pueda”.

Madonna se presentó más recientemente en Las Vegas los días 7, 9 y 10 de noviembre de 2019, en Colosseum at Caesars Palace. Los espectáculos fueron durante su parada de la gira “Madame X”, para la que se presentó a las 12:15 a.m. Según los reportes, cientos de fanáticos salieron del teatro coreando: “¡Reembolso!”.

“Hay algo que todos tienen que entender”, dijo la superestrella a su llegada. “Y es que una reina nunca llega tarde”.

Antes de esos espectáculos, Madonna fue titular de cartel en el MGM Grand Garden en octubre de 2015, su fecha más reciente en un escenario de Las Vegas. El espectáculo formaba parte de su exitosísima gira “Rebel Heart Tour”.

La artista que saltó a la fama con “Borderline” y “Like a Virgin” anunció la gira “Celebration” en un video inspirado en la escena de verdad o reto de la película que narraba su gira “Blonde Ambition” de 1990.

El video se publicó el 17 de enero en Instagram Reels de Madonna. Aparece en una cena con Diplo, Amy Schumer, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Eric Andre.

Schumer reta a Madonna a tocar sus cuatro décadas de música.

“Te reto a que hagas una gira mundial y toques tus mayores (palabrota) éxitos”, le propone la actriz cómica. Madonna responde: “(Palabrota), sí”.