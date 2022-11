Los descuentos de Cirque son una buena noticia, a menos que seas la competencia

El acto de la plancha en "Mystery" del Cirque du Soleil en Treasure Island. (Cirque du Soleil)

Los miembros del reparto de Michael Jackson One se presentan con el tema "The Girl is Mine" durante la celebración del cumpleaños de Jackson organizada por Cirque du Soleil y el patrimonio de Michael Jackson en Mandalay Bay el domingo 28 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El acto de bungee en "Mystery" del Cirque du Soleil en Treasure Island. (Cirque du Soleil)

El acto mano a mano en "Mystery" del Cirque du Soleil en Treasure Island. (Cirque du Soleil)

Los artistas de "Mystère" del Cirque du Soleil se presentan en la reapertura de "Mystère" en Treasure Island el 28 de junio de 2021 en Las Vegas. (Denise Truscello/Getty Images for Cirque du Soleil)

Los artistas de "Mystère" del Cirque du Soleil se presentan en la reapertura de "Mystère" en TI el 28 de junio de 2021 en Las Vegas, Nevada. El espectáculo cerró temporalmente el 14 de marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. (Denise Truscello/Getty Images for Cirque du Soleil)

Lionel Richie se presenta en la primera noche del iHeartRadio Music Festival 2022, el viernes 23 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Carrot Top aparece con el cuestionado Sting en el Luxor el jueves 3 de junio de 2022. (Carrot Top)

Carrot Top, a la izquierda, se muestra con la superestrella del rock Sting después del espectáculo de Carrot Top en el Luxor el jueves 3 de junio de 2022. (Carrot Top)

Mat Franco se muestra con su público en Mat Franco Theater mientras celebra su espectáculo número dos mil en el Strip el martes 22 de noviembre de 2022. (Matt Greene)

Cirque du Soleil ofrece hasta un 50 por ciento de descuento en el precio de los boletos como parte de sus descuentos de temporada.

Esto es una gran noticia para casi todo el mundo, excepto para los espectáculos cuyos precios de los boletos suelen ser un 50 por ciento más bajos que los de Cirque. Al ofrecer estos descuentos, el Cirque puede interceptar el negocio potencial de los espectáculos más pequeños del Strip que ya se encuentran en una tensa competencia de venta de boletos.

En sus próximas rebajas, el Cirque ofrece la mitad de descuento en las compras realizadas entre el Black Friday y el Cyber Monday, y hasta un 35 por ciento de descuento en las compras realizadas hasta Thanksgiving y también del martes hasta el 4 de diciembre.

Todos los espectáculos del Cirque en Las Vegas están en esta oferta, empezando por el espectáculo insignia de la compañía, “O”, e incluyendo “Mystere”, “Love” y “Ka”, “Michael Jackson One” y “Mad Apple” (Blue Man Group, del que el Cirque es propietario, no forma parte de la oferta; para más información, visita cirquedusoleil.com/las-vegas-shows).

Como ejemplo de estas ofertas, los boletos para el espectáculo “O” del sábado a las 7 p.m. cuestan 123 dólares, o 154 dólares después de las cuotas. El descuento del 50 por ciento reduciría el precio del boleto a 77 dólares; un descuento del 35 por ciento reduciría el boleto a unos 100 dólares.

Mientras tanto, los boletos para esa misma noche para el inspirado “Zombie Burlesque” en V Theater de Miracle Mile Shops at Planet Hollywood empiezan costando desde 99 dólares.

La decisión para el comprador de boletos es entonces entre el maravilloso espectáculo acuático o los alocados zombis. Yo apostaría por el espectáculo con agua.

Abundan otros ejemplos en los que las pequeñas producciones corren el riesgo de verse superadas por los negocios del Cirque. Los productores llevan años advirtiendo esta faceta del negocio. Pero el productor de “Zombie”, David Saxe, preguntado por el impacto de los acuerdos del Cirque en sus espectáculos, se limitó a decir: “Supongo que lo averiguaremos”.

Saxe añadió que hace una década, él y su colección de espectáculos de pequeño aforo en Saxe Theater y V Theater eran considerados “el enemigo público número uno” por el equipo del Cirque. Ese empeño ha disminuido desde entonces, pero lo cierto es que la competencia en la compra de boletos es más reñida que nunca entre los espectáculos de producción de Las Vegas.

Adam Steck, de SPI Entertainment, lleva mucho tiempo diciendo que es motivo de preocupación cada vez que el Cirque se sumerge en el mercado más bajo. Presenta siete producciones combinadas en The Strat Theater y Thunderland Showroom (el icónico cómico/mago Mac King, Thunder From Down Under, Banachek, “Rouge” e “Illuminate” entre ellos).

Muchos otros espectáculos entran en esta clasificación. Alan y Kathi Glist producen la producción de larga duración “Menopause the Musical” en Harrah’s. Matt y Angela Stabile dirigen el imperio del espectáculo para adultos “X Burlesque” y Piff the Magic Dragon. El triunvirato de Spiegelworld de “Absinthe”, “Atomic Saloon Show” y “Opium” está más cerca de los estratos del Cirque que los mencionados, pero también se beneficiarán de estos descuentos del Cirque.

La mayoría de estos espectáculos, si no todos, suelen competir por el mismo público que compra boletos. Ya sabes, la gente que busca un entretenimiento sólido en el Strip de Las Vegas a un precio inferior al que pagaría por el Cirque. Pero estas producciones, y sus productores, son resistentes. Esta venta no es para siempre. Como dicen, es solo por tiempo limitado.

Lo que funciona en Las Vegas

La leyenda del entretenimiento Lionel Richie, cuya carrera parece solo evolucionar, anunció fechas de regreso en Encore Theater los días 14-15 y 18 de enero. Estas fechas están a la venta porque Richie acaba de ser elogiado de nuevo, con el premio Icon Awarden en los American Music Awards del domingo.

Smokey Robinson, también un habitual de Las Vegas, presentó el premio.

Richie ha ganado ya 17 AMAs, una cifra equivalente a los resultados que obtiene en sus espectáculos.

Carrot Top cumple 17 años

Carrot Top celebró su 17 aniversario en Luxor el martes por la noche. El maestro pelirrojo de la utilería se está convirtiendo en un canoso del entretenimiento en Las Vegas. Topper cumplirá 60 años al final de su actual contrato en el hotel. Como él mismo bromea, pronto podría pasar a llamarse Cotton Top.

El cómico, cuyo nombre legal es Scott Thompson, es el comediante que más tiempo lleva presentándose en el Strip. Actúa de lunes a domingo a las 8 p.m. en Atrium Showroom. No pierdas de vista el nuevo número de romper sandías al final del espectáculo. Vale la pena esperar.

Franco a dos mil

El mago Mat Franco sigue trabajando en su teatro homónimo del Hotel Linq. El campeón de la novena temporada celebró su espectáculo número dos mil en el Strip el martes por la noche.

Franco, de 34 años, celebra este logro donando dos mil comidas a Three Square, el único banco de alimentos del sur de Nevada y la mayor organización de ayuda contra el hambre. El mago también está colaborando con Three Square en una campaña virtual de recolecta de alimentos hasta el Año Nuevo. Dona y obtén más información en threesquare.org/matfranco.

En la transmisión en vivo

The Composers Showcase de Las Vegas se transmite en vivo por primera vez, enlazando su actuación del 30 de noviembre desde Myron’s en Smith Center. El costo es de 20 dólares, el espectáculo comienza a las 9:30 p.m. (en la transmisión y en persona), ve a TheComposersShowcase.com para obtener información.

Alerta de salida genial

La música en vivo llega a The Shag Room en Virgin Hotel de 9 p.m. a 1 a.m. el viernes con Carol-Lyn Liddle-Puffer y Shawn Eiferman. Mucho volumen, potencialmente, en ese pequeño local. Una reservación muy genial. No hay pago por entrar. Siéntete libre de dar propina, y disfruta del talento.