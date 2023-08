Lombardo habla en serio de llevar a AC/DC al Super Bowl

agosto 24, 2023 - 8:23 am

El gobernador Joe Lombardo habla durante una rueda de prensa del Super Bowl en Vu Las Vegas el miércoles 23 de agosto de 2023. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Los dignatarios invitados se reúnen durante la rueda de prensa del Super Bowl en Vu Las Vegas el miércoles 23 de agosto de 2023. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El guitarrista Angus Young de AC/DC se presenta en el MGM Grand Garden Arena el 9 de abril de 2010, en Las Vegas. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

AC/DC (Cortesía)

El gobernador quiere algo de “Back In Black” en el hogar de los Silver & Black para el Super Bowl de Las Vegas.

“AC/DC”. respondió sin dudarlo el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, cuando le preguntaron a quién quiere ver tocar en Allegiant Stadium el 11 de febrero. “Iba a gritarlo… Pero sí, lo digo en serio. Que vuelvan”.

Lombardo inició la conferencia de prensa de la NFL y el Comité Anfitrión del Super Bowl LVIII de Las Vegas el miércoles en el complejo de producción Vū Las Vegas. Su deseo de que AC/DC toque en el espectáculo del medio tiempo puede parecer caprichoso, pero al menos es concebible.

La banda nunca ha tocado en el Super Bowl, y sigue encabezando festivales, incluido el “Power Trip” de octubre en el Empire Polo Club de Indio, California, con Brian Johnson de vuelta como vocalista.

Pero la liga está a semanas de tomar una decisión final.

Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, grandes eventos e internacional de la NFL, dijo que el titular de cartel o artistas titulares de cartel se anunciaría este otoño. Ese es el cronograma para cada Super Bowl, ya que la NFL trabaja con Jay-Z y Roc Nation en la producción del espectáculo con Apple Music como patrocinador principal del espectáculo.

“Roc Nation ha sido nuestro socio durante varios años, y Jay-Z y su equipo tienen obviamente una gran experiencia en talento”, dijo O’Reilly. “Trabajamos muy estrechamente con ellos en el proceso de determinar realmente cuál es el ajuste correcto en este momento para este mercado”.

A la pregunta de si es posible que un artista que no pertenezca a Roc Nation participe en el juego, O’Reilly respondió: “Por supuesto. Por supuesto”.

Taylor Swift (según se rumorea) y Ed Sheeran (según se ha confirmado) no están interesados en tocar en el Super Bowl de Las Vegas. Al parecer, Swift ya ha dicho que no aceptaría la oferta. Sheeran le dijo a Andy Cohen la semana pasada que había estado en conversaciones para tocar en el Super Bowl hace unos años, y declinó.

“Hubo una conversación hace un tiempo -creo que fue cuando Coldplay lo hizo- de que yo subiera a tocar ‘Thinking Out Loud’”, recordó Sheeran, refiriéndose al Super Bowl 50 en Santa Clara, California. “Creo que esa sería la única manera en que lo haría, es si me uniera a alguien más”.

Entre los artistas contemporáneos, se ha reportado que Miley Cyrus y Harry Styles han estado en la lista corta de la liga. Bad Bunny (que agotó las entradas del Allegiant Stadium dos veces en septiembre de 2022) y Jack Harlow (que ha sido titular de cartel en el Zouk Nightclub de Resorts World) también están en el Salón de la Fama de la Especulación del Medio Tiempo del juego.

Roc Nation ha alineado previamente a las superestrellas del Super Bowl Shakira, J-Lo, Bad Bunny y J Balvin (2020); The Weeknd (2021); el saludo de Dre al hip-hop con Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y 50 Cent (2022); y Rihanna (el pasado febrero).

“Trabajamos todo el año, y siempre estamos pensando en el talento en todo el Super Bowl, porque obviamente, tener un espectáculo divertido es un gran componente”, dijo O’Reilly. “Pero tienes otros componentes de la semana, artistas antes del partido, el himno nacional, ‘American The Beautiful’ ‘Lift Every Voice and Sing’. …Tenemos una visión holística del panorama musical”.

El bufé del evento

El presidente y director ejecutivo del Comité Organizador del Super Bowl LVIII de Las Vegas, Sam Joffray, ha trabajado en 26 Super Bowls consecutivas. Dice que se “sorprende cada día, y siempre en el buen sentido”, de la capacidad de Las Vegas para albergar el evento.

“Cuando recibimos un llamado de un tercero, de un organizador de uno de los eventos que está buscando un lugar, nos dice: ‘Necesitamos algo para entretener a mil personas’”, dijo Joffray. “Hay que ser un poco más específico. ¿Quieres estar en el Strip? ¿Quieres estar fuera del Strip? ¿Quieres tener vistas al Strip? ¿O con vistas a The Sphere?”.

Joffray ha estado aprendiendo el alcance de la infraestructura para eventos de Las Vegas.

“Mi experiencia con el Super Bowl ha sido: ‘Oh, conozco exactamente el lugar para ti’”, dijo Joffray. “Pero aquí, con la cantidad de activos, cada vez que doblo la esquina, me encuentro con un nuevo bar clandestino, un nuevo local, algo nuevo está abriendo”.

Sobre el tema del himno…

El Super Bowl LVIII es el aniversario 40 de cuando Barry Manilow cantó “The Star Spangled Banner” en el Super Bowl XVIII en el estadio de Tampa. El 22 de enero de 1984 fue la fecha. Raiders 38, Redskins 9, fue la final.

Algo que hemos aprendido …

La gira Cabo Wabo/Sammy’s Island de Sammy Hagar por Las Vegas ha incluido el Flamingo, el Virgin Hotel y el Palms. El Rockero Rojo quiere hacer negocios, en algún lugar de VegasVille.

Alerta de salida genial

El vocalista de jazz Dakota Horvath se presenta el viernes por la noche en Maxan Jazz para rendir tributo a Tony Bennett. Dos “jazz”, una leyenda y un maravilloso cantante de Las Vegas en una sola frase. Horvath cantó en la boda de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Música en vivo de 7 p.m. a 10 p.m., reservas para cenar en maxanjazz.com.