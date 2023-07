La residencia del Strip de Kylie Minogue abrirá antes de la F1, según fuentes

Kylie Minogue posa para una fotografía en Cannes, sur de Francia, en mayo de 2022. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP)

La residencia única y no tradicional de Kylie Minogue en Las Vegas está casi lista para el Strip.

Fuentes familiarizadas con los planes de producción de Minogue reportan que la artista australiana tiene como destino The Venetian.

Los detalles no están confirmados. Los representantes del Venetian no han respondido a la petición de comentarios. Sin embargo, según los informes, Minogue tiene previsto presentarse en el Strip antes de la celebración del Grand Prix de la F1 en Las Vegas en noviembre.

Al parecer, se está creando un nuevo club nocturno con titulares de cartel en mente. Está previsto que Minogue sea titular de cartel en el local, que se llamará Voltaire, a finales de octubre.

La vocalista, que comenzó con “The Loco-Motion” en 1988, se presentará los fines de semana en el nuevo club.

Se dice que el local nocturno es un concepto de cabaret elevado, con capacidad para mil personas. Ofrecerá refinadas cabinas, servicio de botella y tecnología de producción de primera.

Minogue, la artista femenina con más éxito de la historia en Australia, ha bromeado con sus intereses en Las Vegas. “Vegas High” forma parte de su próximo álbum, “Tension”, que saldrá a la venta el 22 de septiembre.

Minogue estuvo como invitada el martes por la noche en “Watch What Happens Live With Andy Cohen”. Sentada junto a la estrella del pop Adam Lambert, Minogue insinuó una vez más un espectáculo en Las Vegas.

Cohen preguntó: “Kylie, ¿algún plan para una gira por Estados Unidos con residencia en Las Vegas?”. Minogue respondió: “Te miraré directamente a los ojos (riendo). Muy posiblemente”.

El presentador también se refirió al más reciente sencillo de Minogue, “Padam Padam”. La canción es el primer sencillo de Minogue en el top 10 de la lista Billboard Dance/Electronic Songs desde que se fundó esa lista en 2013.

El historiador de la música contemporánea James Masterson dijo a Variety que, con el sencillo, Minogue “tendió un puente sobre una brecha generacional con un disco de éxito que está llegando tanto a sus fieles (y envejecidos) acólitos como a una nueva generación de fans de la música”. Sus fans más jóvenes encontraron la canción en TikTok, ya que Minogue se está ganando a un nuevo público a sus 55 años.

La canción también se ha convertido en un himno de la cultura LGBTQ, que suena en los desfiles del Orgullo de todo el mundo. Minogue es desde hace tiempo una de las favoritas de la comunidad LGBTQ.

En la emisión del martes, Cohen le preguntó a Minogue: “Dado tu dominio de Europa y Australia, cuando tienes un éxito de este tamaño en Estados Unidos, ¿lo guardas en un lugar especial? ¿Te hace sentir que has conquistado algo?”.

“Me hace sentir bien, porque como sabemos no es mi mercado principal”, dijo Minogue. “Pero me encantaría que se convirtiera en uno de ellos. Creo que ‘Padam’ me ha dado la oportunidad de llegar a todo el mundo”.