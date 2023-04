La KNPR de Las Vegas abandona Twitter, tras la inexacta descripción de Musk sobre la NPR

La cuenta de Twitter de la estación KNPR está en pausa.

La emisora miembro de la National Public Radio (NPR) ha anunciado que pone en pausa su página de Twitter @knprnews. La decisión ocurre después de que NPR anunciara el miércoles que abandona la plataforma. La decisión llega después de que el dueño de Twitter, Elon Musk, describiera erróneamente a la NPR como “medio afiliado al Estado”.

El presidente y director ejecutivo de la KNPR, Mark Vogelzang, dijo el miércoles por la noche en un texto que la estación del sur de Nevada se unía a la NPR para salir de la plataforma.

All of us at Nevada Public Radio are committed to providing independent, public service journalism every day. As a longtime NPR member station, we are proud of our partnership and colleagues at NPR. For now, our plan is to pause the use of this Twitter account. (1/4)

