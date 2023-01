La inauguración de MSG Sphere y el regreso de Garth Brooks iluminarán 2023

enero 4, 2023 - 10:53 am

MSG Sphere en The Venetian el jueves 1° de septiembre de 2022. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal)

Garth Brooks se presenta ante el público en Allegiant Stadium el viernes 10 de julio de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Representación digital de Vic's Las Vegas, un club de jazz y restaurante italiano que abrirá sus puertas a principios de febrero de 2023 en el centro de Las Vegas. (Vic's Las Vegas)

Una réplica de Vic Las Vegas se encuentra por encima del restaurante en construcción Vic's en Symphony Park el jueves 21 de abril de 2022, en el centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una réplica de Vegas Vic es fotografiada en Symphony Park el jueves 21 de abril de 2022, en el centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Representación digital de The Beverly Theater, que abrirá sus puertas a finales de año en 6th Street del centro de Las Vegas. (Carpenter Sellers Del Gatto)

La filántropa y mecenas de las artes Beverly Rogers habla durante el lanzamiento de The Lucy y la gran inauguración de la nueva iteración del Writer's Block el sábado 13 de abril de 2019, en el centro de Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Beverly Rogers de The Rogers Foundation se muestra dentro de su teatro homónimo después de que se instalaran los asientos el 20 de octubre de 2022. (Kip Kelly)

La cantante Celine Dion llega para la colección de moda de Alta Costura Vauthier Primavera/Verano 2019 presentada en París, el martes 22 de enero de 2019. (AP Photo/Francois Mori)

MSG Sphere puede compararse a una bola de demolición, si esa bola de demolición tuviera una exosfera y pudiera albergar a 17,500 personas. Pero la fortaleza redonda ubicada justo detrás de Venetian/Palazzo va a demoler lo que hemos llegado a esperar de las producciones del Strip.

Por eso, este recinto de 2,200 millones de dólares encabeza los temas y asuntos de entretenimiento más atractivos de frente al 2023. Déjalo correr:

The Sphere

La gran burbuja está construida principalmente para producciones de conciertos y espectáculos proyectados. U2 encabeza lo que esperamos sean cuatro artistas del nivel de U2 que se presentarán en el recinto, después de que los legendarios rockeros inauguren el lugar en septiembre.

Estos espectáculos se diseñarán específicamente para The Sphere, por lo que no veremos (por ejemplo) una parada única de la gira de Harry Styles. Los costos de producción de un solo show son demasiado elevados para obtener beneficios. Pero The Sphere puede organizar, por ejemplo, “The Harry Styles Vegas Spectacular” durante varios fines de semana.

Nombres como Styles, Billy Joel y Bon Jovi se rumorean en torno a la construcción de The Sphere.

Al entrar en el ‘23, U2 es el único del que nos fiamos, anticipando 12 conciertos en seis fines de semana, todos los viernes y sábados. En diciembre surgió una advertencia, ya que el baterista y cofundador Larry Mullen Jr. dijo que no se presentará en vivo con la banda en el ‘23. Aun así, apostaríamos a que U2 se subirá al escenario, con o sin él, por decirlo de algún modo.

Pero mientras los fans de la música juegan a quién puede llenar The Sphere con estas superestrellas, hay que saber que los eventos de música en vivo son solo un segmento de la programación del local. Estamos pensando en un show de producción y proyección diseñado a medida, de una hora de duración, que se emitirá a diario durante todo el año y que será la base de The Sphere. Los conciertos completarán la programación.

Una última observación sobre The Sphere, que me llamó la atención en mi primera visita: El diseño de los asientos es importante. Se espera que 17,500 fans disfruten de una experiencia teatral de 360 grados proyectada por toda la sala. Durante mi visita, me pareció que el público miraba hacia delante, hacia el escenario. Algo de flexibilidad con esos asientos sería de gran ayuda.

Garth Brooks

El paisaje de Las Vegas ha evolucionado inconmensurablemente desde que Brooks abrió en Encore Theater en 2009. Riviera seguía existiendo cuando Brooks debutó; T-Mobile Arena, Allegiant Stadium y Dolby Live son algunos de los recintos que han abierto desde entonces, y Brooks se ha presentado ya en todos ellos.

Así que la cuestión no es si Brooks promoverá la causa en su estreno en Colosseum del Caesars Palace, sino cómo lo hará. Ha hablado de llamar a los miembros de la banda desde el público para que se unan a él en determinados números. Me encanta. Brooks demostró en sus espectáculos de Encore, y más tarde en actuaciones multitudinarias como la de Allegiant Stadium, el don de conectar con el público. Eso es crucial para tomar al público de Las Vegas, y él lo domina.

Celine Dion

Seguimos siendo optimistas de que estará lo bastante sana para subirse al escenario de Resorts World Theater este año. Ha sido un camino difícil, ya que ha luchado contra una enfermedad rara, el síndrome de la persona rígida. Pero Dion se ha ganado el tiempo necesario para dar lo mejor de sí misma y reclamar su elevada posición entre la realeza de los shows de Las Vegas.

Mientras tanto, Rolling Stone ha creado involuntariamente una noticia internacional para Dion al dejarla fuera de su lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. Sí, es una omisión sorprendente que comparten Tony Bennett y Dionne Warwick, entre otros. Encontrarás algunos favoritos que se quedaron fuera de esta lista.

Pero estas listas son totalmente subjetivas, no vinculantes y están diseñadas para crear conversación. Habiendo cubierto a Dion durante más de 20 años en Las Vegas, tengo la sensación de que esto no le afectará en absoluto. Sus prioridades para el nuevo año son mayores.

The Beverly

En la esquina de 6th Street y Bonneville, junto al ya consolidado The Writer’s Block de The Lucy, está a punto de abrir sus puertas un local de varios pisos en el centro de la ciudad. Esta esquina está evolucionando como lugar para llevar a los turistas que quieren una nueva experiencia de Las Vegas. Nos dicen que el centro cultural financiado por The Rodgers Foundation estará abierto a finales del primer trimestre, o el 31 de marzo, como lo conocen los mortales.

Kip Kelly, hombre de confianza de Beverly Rogers, ha puesto en marcha los programas Lit (para literatura), Film (para proyectos de cine independiente) y Live (para shows en vivo). Más recientemente, el local anunció una asociación de Lit con The Writer’s Block, y sus copropietarios Scott Seeley y Drew Cohen. Como dice Kelly: “Colectivamente, crearemos el lugar definitivo para escenas de narración honestas y experiencias literarias atractivas”.

El anexo cuenta con un teatro con 146 asientos. El local Seque, al aire libre, acoge actos literarios como firmas de libros y lecturas, además de jazz en vivo. El local servirá cerveza, vino y FizzyWater. Es un buen lugar para pasear en tu Mercury Cougar de 1967, algo que la familia Rogers sabe apreciar.

Vic’s

El hábil Chris Lowden ha superado innumerables dificultades para abrir el 10 de febrero Vic’s Jazz Italian Bistro. El nuevo local es fácil de reconocer por su réplica del cartel de neón de Las Vegas Vic. Está enfrente de Ruvo Center, en Robin Leach Way, y también del Smith Center y del museo infantil Discovery, en Promenade Place.

Se trata de un espacio sofisticado para socializar, beber y cenar (así que donde una fragancia). Lowden está planeando que artistas de jazz de primera categoría toquen en el espacio. El gran percusionista Jeff Hamilton tocó en fiestas para amigos y familiares en diciembre.

La familia de Lowden ya es famosa por sus raíces en Las Vegas. Su padre, Paul, fue dueño de Sahara y Hacienda durante años. También es un fabuloso teclista. Su madre, Sue Lowden, es exsenadora estatal y presentadora de las noticias de KLAS Channel 8.

Vic’s estará abierto las veinticuatro horas del día una vez que cargue sus máquinas de juego. No se ha anunciado ninguna fecha para esa trascendental ocasión, pero promovemos un local de alta calidad abierto 24 horas al día, siete días a la semana. El club llena el vacío de los que salen del Smith Center después de las presentaciones (especialmente The Composers Showcase of Las Vegas en Myron’s).

Alerta de salida genial

¿Qué tal un “cuarteto” CHA en Westgate: NPerson?: la pareja de R&B formada por Sean y Brandon Godfrey, toca en International Bar de 8 p.m. a 11 p.m. el miércoles y el jueves. High Rocktane se presenta de 8 a.m. a medianoche el jueves. Block Party, que trae la fiesta, estará de 8:30 p.m.-12:30 a.m. viernes y sábado. I Bar es fácil de encontrar, justo al lado de la entrada principal. No se paga entrada, puedes ir a un piso alto o a la pista de baile.