Kylie Minogue duplica su residencia en Las Vegas

Kylie Minogue ha ampliado su compromiso en The Venetian con 10 nuevas fechas que se extenderán hasta mayo.

agosto 15, 2023 - 8:37 am

Kylie Minogue asiste a una rueda de prensa en Bar Lis el 27 de julio de 2023, en Los Ángeles. (Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian)

Representación de Voltaire en The Venetian, que acogerá la producción de la residencia de Kylie Minogue a partir del 3 de noviembre de 2023. (El Venetian)

Kylie Minogue aparece en un evento en Bar Lis el 27 de julio de 2023, en Los Ángeles, para anunciar su serie de espectáculos en The Venetian en Las Vegas. (Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian)

Michael Gruber, a la izquierda, CCO de The Venetian, y Kylie Minogue hablan en un evento en Bar Lis el 27 de julio de 2023, en Los Ángeles para anunciar la residencia de Minogue en The Venetian en Las Vegas. (Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian)

Kylie Minogue ha duplicado las fechas de su espectáculo Voltaire en The Venetian.

Minogue ha añadido 10 espectáculos a sus 10 originales durante cinco fines de semana a partir del 15-16 de diciembre. Las fechas se extienden hasta mayo. Ya se informó de la ampliación en este espacio la semana pasada. Las fechas se formalizaron el lunes.

El espectáculo Voltaire se estrenará los días 3 y 4 de noviembre, y continuará en diciembre, enero, marzo, abril y los días 3 y 4 de mayo del año que viene.

Ticketmaster se encarga ahora de la venta, a partir de las 7 a.m. del jueves, con información en su Ticketmaster.com, busca el nombre de Minogue. Como antes, las entradas generales cuestan a partir de 200 dólares. Las de dos mesas cuestan mil dólares, las de cuatro dos mil dólares y así sucesivamente. El número máximo de mesas es de ocho.

Los paquetes de viaje empiezan de nuevo en 2,500 dólares para dos personas, y los fans recibirán una estancia de tres días y dos noches en una suite en The Venetian, una visita entre bastidores del local, 200 dólares de crédito para cenar, transporte de llegada y salida del aeropuerto, acceso gratuito al club nocturno Tao y una mesa en el espectáculo con servicio de caviar.

La venta inicial colapsó la página web VoltaireLV.com. El sitio anterior, bajo el operador UrVenue, se bloqueó repetidamente debido a la demanda de entradas para Minogue. Ticketmaster se encargará de la venta de entradas de Voltaire en adelante.

No hay opción de reventa o transferencia de entradas para Voltaire. Las entradas del espectáculo están sujetas a un requisito de comida y bebida. La política de no transferencia tiene por objeto evitar la reventa de una entrada a alguien que no conozca el mínimo de comida y bebida la noche de la representación. El pago de la entrada se efectúa por Internet con antelación. Pero el cargo por comida y bebida se paga la noche del espectáculo.

El nuevo local tiene capacidad para mil personas. A medida que se vayan terminando las obras, el local también irá liberando las localidades de entrada general y de mesa. Las entradas ofrecidas anteriormente para los 10 primeros fines de semana no cubren el 100 por ciento del aforo del local una vez finalizadas las obras.

Minogue no se presenta en Estados Unidos desde 2011, cuando se presentó en Colosseum del Caesars Palace. Su último single, “Padam Padam”, ha encabezado las listas de baile de Billboard.

No se ha anunciado ningún titular de cartel para víspera de Año Nuevo en el club. Voltaire ocupa el antiguo Opaline Theater, donde se han presentado Blue Man Group y “Rock of Ages”.

Minogue permitirá el uso de teléfonos celulares en su espectáculo. Otros titulares de cartel, y esperamos que otros, harán sus propias llamadas.