Katy Perry extiende su residencia en Resorts World hasta el 2023

Katy Perry lleva Las Vegas en la sangre.

La superestrella nos recuerda habitualmente desde el escenario que su padre, Maurice Keith Hudson, fue conductor de limusinas en la ciudad durante unos 25 años. Sus padres se conocieron en Las Vegas cuando su madre, Mary Christine Hudson, era reportera independiente de la cadena ABC. La pareja se casó en Las Vegas.

It’s daddy/daughter dance-off, w/ @katyperry and her father, Maurice Keith Hudson. He turns 75 on Monday. What else … #Groovers! We have Groovers! @ResortsWorldLV #Vegas pic.twitter.com/6cK9kgpkHV

— John Katsilometes (@johnnykats) June 12, 2022