Justin Bieber cancela show en Las Vegas

La superestrella del pop Justin Bieber, que aparece en "The Vegas Weekender" en el club nocturno XS de Wynn Las Vegas el 9 de octubre de 2021, suspendió su gira "Justice Tour". El show del 30 de septiembre en T-Mobile Arena está entre los que canceló. (Denise Truscello/Getty Images)

Por segunda vez en los últimos cuatro meses, Justin Bieber canceló un show en Las Vegas.

Bieber anunció el martes que renunciaba a su concierto previsto para el 30 de septiembre en T-Mobile Arena. Esta cancelación forma parte de la serie de shows suspendidos de su “Justice Tour”. Toda la serie ha sido suspendida. Bieber dijo en un comunicado que la suspensión se debe a problemas de salud mental y física.

“A principios de este año hice pública mi batalla contra el síndrome de Ramsay Hunt, que me paralizó parcialmente la cara”, escribió Bieber. “Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana de la gira Justice Tour”.

Bieber también canceló su parada del 28 de junio en T-Mobile Arena. Su presentación más reciente fue en el festival Rock in Rio, en Brasil, el fin de semana. La superestrella de 28 años dio lo mejor de sí, pero dijo: “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento”.