‘Game of Thrones’ se instala a las afueras del Strip

La oficina de “Kats!” al momento de escribir esto es Circa Sports Book. Hay mucho movimiento en la escena, emoción del nivel del Super Bowl, a menos que esto se trate del segundo tiempo del Super Bowl XXIV.

El fútbol americano de los playoffs de la NFL produce cierto vértigo. Y si eso no es suficiente vértigo, tenemos el básquetbol universitario, la UFC y “los pooches”. Es una referencia a las carreras de galgos. Es broma, nada de eso en este fin de semana de “Super Wild Card”. Sin embargo, Circa está en el punto de mira, ya que el copropietario del hotel, Derek Stevens, tiene intereses comerciales, y también de apuestas, durante los playoffs.

Más de esta escena, y en otros lugares:

Imagina estos Dragones

Todo parece indicar que “Game of Thrones: The Dragons” se presentará en un nuevo recinto prefabricado al este de Horseshoe, en Flamingo Road. O, a unos cientos pies y unas cuantas volteretas del Strip.

Se colocaron vallas con la marca “SPiE” a lo largo de ese tramo. Al parecer, los socios del proyecto son Warner Bros, HBO, la empresa de diseño digital SP Immersive Entertainment (la mencionada SPiE) y Caesars Entertainment.

La parcela vallada se encuentra entre la antigua torre de Bally’s (donde las luces de la marquesina están fundidas y, al parecer, nunca serán sustituidas). Búscalo junto al recinto de BattleBots, que se inaugurará el mes que viene. Los que conocen la atracción de “Dragons” dicen que podría tardar un año en ponerse en marcha.

Se espera que una atracción teatral voladora sea la base de esta experiencia de multientretenimiento a gran escala. El concepto consistiría en que los poseedores de un boleto se eleven junto a los dragones de la exitosa serie de HBO. También se está planificando una tienda y un salón/comedor temático.

La página de Instagram @gotdragonsLV publicó una serie de adelantos que muestran una Las Vegas postapocalíptica, repleta de fuego, cielos oscurecidos y un letrero destruido de “Welcome to Fabulous Las Vegas”. Esa cuenta no se ha actualizado en más de un mes. Pero es divertida de ver. El sitio oficial gotdragonslv.com es bastante ingenioso y también promete actualizaciones.

La nueva atracción aprovechará la popularidad de la serie fantástica original, basada en las novelas de George R.R. Martin, que ha sido uno de los programas de mayor audiencia de HBO. Se está preparando una nueva serie de “Game of Thrones”, que se centrará en el personaje de Jon Snow, interpretado por Kit Harington, y en los acontecimientos posteriores a la octava temporada.

En abril de 2019 se presentó un show multimedia con proyecciones en las fuentes del Bellagio, para dar entrada a esa última temporada. La idea con “Dragons” es construirlo, y ellos vendrán. Sobre todo, si ya han visto el show.

No hay nada mejor

Lin-Manuel Miranda se unió a “Freestyle Love Supreme” en Summit Theater de The Venetian para tres presentaciones el jueves, viernes y sábado. El espectáculo se niega a presentar cualquier fragmento fuera de contexto (por eso el reparto pide que se guarden los teléfonos hasta el número final).

Pero contaremos que, durante la función del sábado, Miranda encarnó a un hombre de mediana edad que sufrió un infarto mientras usaba un palo contra una piñata durante un aguacero en la fiesta de cumpleaños de un niño de primer grado en Marin, California.

Si hay un premio Tony para una actuación así, es el de Miranda. Y vean esto, chicos y chicas, se estrena el 29 de enero. No se arrepentirán.

From last night: @freestylelove w/ special guest, co-founder and theater icon @Lin_Manuel. A great show closing far too soon. The terrific @WayneBrady guests tonight. Finale is Jan. 29 @VenetianVegas pic.twitter.com/bKYnAgCdGu

