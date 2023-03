Fuentes: Adele prepara su regreso a Colosseum para junio

Adele, ganadora del premio a la mejor actuación pop en solitario por "Easy on Me", posa en la sala de prensa de la edición 65 de los premios Grammy el domingo 5 de febrero de 2023, en Los Ángeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

Adele busca una extensión en verano.

Estamos seguros de que la superestrella de la música volverá a Colosseum de Caesars Palace los días 16 y 17 de junio. Anticipamos que también se presentará en otoño, antes del Grand Prix de la Fórmula Uno de Las Vegas.

