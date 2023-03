Entradas de Adele para noviembre en un paquete de 5 mdd para la F1 de Las Vegas

Adele tiene previsto actuar en el Colosseum at Caesars Palace más allá de este mes.

Adele en la noche de apertura de "Weekends With Adele" en el Colosseum at Caesars Palace, el viernes 18 de noviembre de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Captura de pantalla de las entradas de Adele ofrecidas en el Paquete Emperador de cinco millones de dólares para el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, en noviembre. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Adele, ganadora del premio a la mejor actuación pop en solitario por "Easy on Me", posa en la sala de prensa de la 65 edición anual de los Premios Grammy, el domingo 5 de febrero de 2023, en Los Ángeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

Adele tiene previsto actuar en el Colosseum at Caesars Palace más allá de este mes.

Podemos estar seguros de ello, ya que su espectáculo se ofrece en el “Paquete Emperador” de cinco millones de dólares para el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas que se celebrará en noviembre.

Dos entradas para el espectáculo de Adele en el Caesars Palace figuran en este paquete, disponible por cinco millones de dólares durante la carrera del 16 al 18 de noviembre. Se trata del primer (y hasta ahora único) anuncio formal de actuaciones de Adele más allá de sus espectáculos del 24 y 25 de marzo.

Esta semana se intensificaron las especulaciones sobre el plan de Adele de prolongar su actuación en el Strip. Esperamos que la superestrella regrese antes de la carrera de noviembre, a mediados de junio, cuando añada fechas a su exitosa serie “Weekends With Adele”.

El “Paquete Emperador” se anunció en diciembre, lo que significa que la prórroga de Adele se esperaba desde hace meses. Pero la información se colocó como “un regalo adicional”, casi al final de todos los demás servicios de lujo. La conexión entre el ofrecimiento de las entradas y las fechas de la carrera de noviembre pasó desapercibida para la mayoría de los seguidores de Adele en todo el mundo.

En ese comunicado se decía: “Como regalo añadido, Caesars Palace invitará al titular del Paquete Emperador y a un acompañante a asistir a la agotada y aclamada serie de conciertos “WEEKENDS WITH ADELE” en The Colosseum at Caesars Palace”.

Adele ha agotado todas las entradas para su serie “Weekends” en el Caesars.

El Paquete Emperador ofrece cinco noches en la Nobu Sky Villa, con vistas a la recta principal de la carrera y capacidad para 75 invitados. La Villa es un espacio de 10,300 pies cuadrados y tres dormitorios, con una terraza de 4,700 pies cuadrados en lo alto del Hotel Nobu. La terraza está a solo 140 pies sobre el Strip, y a una fila de conga de Adele.