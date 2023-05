El festival del tequila de Mark Wahlberg abre un elegante restaurante en el Strip

mayo 3, 2023 - 10:25 am

El actor Mark Wahlberg asiste a la gran inauguración del restaurante Cathédrale en ARIA Resort & Casino organizada por Mark Wahlberg y Flecha Azul Tequila, patrocinado por SelvaRey Rum el 29 de abril de 2023 en Las Vegas. (Denise Truscello/Getty Images para Tao Group Hospitality)

Hemos establecido un sistema de cómo experimentar el imperio de Mark Wahlberg en Las Vegas.

Ponte una sudadera Municipal y unos tenis P448 para hacer ejercicio en el centro de entrenamiento F45 del Arts District. Limpia. Toma algo en Wahlburgers, en Mandalay Place. Ve a Cathédrale, en Aria, a tomar un trago de tequila Flecha Azul, que le pasaremos a la persona más cercana que beba tequila.

Y si es durante las vacaciones, ve la comedia dramática “The Family Plan”, rodada en VegasVille.

Wahlberg trajo su corporación unipersonal al estreno de Cathédrale en Aria el viernes por la noche. El actor y emprendedor incansable llevó consigo cajas de Flecha Azul. El evento sirvió para abrir las puertas del lujoso restaurante y local nocturno.

Cathédrale es la más reciente creación de Tao Group Hospitality, concebida por el prestigioso estudio de arquitectura y diseño Rockwell Group.

Para ver el efecto de diseño característico de Cathédrale, entre y mire hacia arriba. El techo del local está instalado con 25 millas de cadena que pesan seis mil libras (confiamos en su palabra).

“El mejor momento de toda la inauguración fue ver cómo todos se quedaban boquiabiertos al ver el techo”, dijo el martes Jason Strauss, codirector ejecutivo de Tao Group Hospitality.

El restaurante, con capacidad para 266 comensales, está situado en la entrada del vestíbulo de Aria. La fiesta de inauguración fue impresionante, notable por la talla y el volumen de la multitud. No es frecuente toparse con Anderson .Paak y Flavor Flav mientras caminas hasta el puesto de quesos.

“Conozco a Mark, desde siempre, y ahora es residente de Las Vegas”, dijo Flav en una charla telefónica el martes. “Lo conozco desde que era Marky Mark. Para mí, sigue siendo Marky Mark. Es mi chico”.

(Flav se refiere al grupo de hip-hop de principios de los 90 de Wahlberg, Marky Mark and the Funky Bunch. Nunca es tarde para introducirse en la carrera discográfica de Marky Mark).

Cientos de invitados VIP abarrotaron el evento, durante el cual .Paak (en su alter-ego djpee.wee) amenizó la velada. Además de .Paak y Flav, entre los invitados se encontraban el icono del snowboard Shaun White con su novia y actriz Nina Dobre; el receptor de los Raiders Davante Adams y su esposa, Devanne; el periodista famoso de Las Vegas Pérez Hilton; el actor Emile Hirsch; la actriz Karreuche Tran; el dúo musical Sofi Tukker; la famosa presentadora de podcasts Sofia Franklyn; y la estrella del rap, y un servidor, junto al queso.

En algún momento de la fiesta, Wahlberg brindó con su bebida favorita, Cristalino, de Flecha Azul. No podemos probar esta bebida. Pero, al igual que el propio Wahlberg, parece suave, con una marca impresionante y un gran sabor.

¿Chicks en Charlie’s?

Impresiona a tus amigos, o no, sabiendo que las que entonces fueron las Dixie Chicks se presentaron en Palace Grand Theater de Arizona Charlie’s Decatur en 1993, antes de que consiguieran un contrato discográfico y de que pudieran llenar un estadio.

El difunto Ron Lurie, exalcalde de Las Vegas que dirigía el hotel en aquella época, me dijo: “Lo hicieron muy bien por nosotros”.

Las Chicks han sobrevivido con creces a Palace Grand Theatre, que cerró en 2000 (con la presentación de Bobby “Blue” Bland). El trío formado por Natalie Maines, Emily Robinson y Martie Maguire abrirá el miércoles por la noche un ciclo de seis espectáculos en Bakkt Theater de Planet Hollywood.

Podría sentarse en cualquier lugar, excepto en…

Kevin Costner se sentó en la última fila el domingo en AMC Town Square Theaters, durante una proyección de su próximo largometraje épico, “Horizon”.

Ninguno de los asistentes se dio cuenta de la presencia de Costner. En este apasionante proyecto intervienen 170 personajes a lo largo de 15 años durante el periodo de expansión del país tras la Guerra Civil.

Después, Costner se dirigió al cercano restaurante italiano Milano, donde cenó con un grupo que incluía a los miembros del reparto Luke Wilson y Jeff Fahey. Costner se presentó por última vez en Las Vegas en noviembre de 2021, en Sunset Amphitheater de Sunset Station, con su banda Modern West.

Un auténtico Maverick

Siempre disfrutamos de nuestras breves charlas telefónicas con Freddie Glusman, icono de la hostelería de Las Vegas. El lunes por la noche fue Glusman, con su característica voz ronca “Mark Cuban. Grupo de 10. En el restaurante. Ahora mismo. Adiós”.

Cuban es el multimillonario dueño de los Dallas Mavericks y un “tiburón” en la serie de telerrealidad empresarial “Shark Tank”. El restaurante era, y es, el restaurante italiano Piero’s. Al igual que Glusman, Piero’s es una institución en Las Vegas.

Grandes momentos en las redes sociales

Barry Manilow se reencuentra con Dionne Warwick y Charo en una escena de los años 70, en la cuenta de Instagram @officialcharo. El momento fue captado en Carnegie Hall, justo después del homenaje del pop neoyorquino a Manilow.

Prueba esto …

Una leyenda del entretenimiento que abarca más de siete décadas anuncia una aparición como titular de cartel en VegasVille la próxima semana.

Alerta de Salida Genial

Los favoritos del rock de yates The Docksiders están anclando – ¡anclando, te digo! – su segunda residencia fuera del Strip. La sutil y afinada producción de Kevin Sucher vuelve el jueves a las 7 p.m. a Notoriety Live. Promete un montón de éxitos de los años 70, cocteles temáticos y “estilo yacht-rock” (sobre todo gorras de capitán y sacos).

La banda desembarcó por primera vez en Las Vegas en The Duomo at the Rio de septiembre a noviembre. Ahora actúa todos los jueves, hasta finales de año, en Notoriety. Visita NotorietyLive.com para más información.