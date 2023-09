El director ejecutivo del Plaza dice que U2 eligió ‘la parte más genial de Las Vegas’

U2 se presenta mientras graba un video musical frente al hotel y casino Plaza el domingo 17 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Jonathan Jossel solo esperaba una sesión de fotos.

Y lo consiguió. En realidad, montones de imágenes, fotos en las redes sociales y videos de la historia que se ha hecho en el centro de Las Vegas.

El lunes por la tarde, el director ejecutivo del Plaza se regocijaba como un quarterback que acaba de ganar el Super Bowl en el último segundo. Su hotel estaba en el centro de la grabación del video de la nueva canción de U2 “Atomic City” el sábado por la noche. Se dice que la canción saldrá a la venta el 29 de septiembre, justo cuando “U2 UV: Achtung Baby” empiece en The Sphere.

“Creo que es un reconocimiento a todas las grandes cosas que están ocurriendo, no solo en el Plaza, sino en el centro de la ciudad”, afirma Jossel en una conversación telefónica. “Querían homenajear a la parte más genial de Las Vegas, la parte más inventiva de Las Vegas, con una canción es sobre Las Vegas”.

La banda se subió a una plataforma detrás de un semirremolque para grabar escenas por todo el centro, haciendo una pausa a medianoche en el número 1 de Main Street. La formación original de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. tocó la nueva canción cuatro veces. También entregaron un modesto “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” del video de 1987 aproximadamente en el mismo lugar.

El equipo de marketing de Jossel recibió el martes una llamada de los responsables de producción. U2 quería grabar video en Plaza. “Anticipé que eso significaba YouTube, o tal vez algunas fotos de los chicos caminando por Main Street”, dijo Jossel. “No había nada sobre una presentación musical”.

Jossel tuvo otra reunión el miércoles. Más información. Esa noche, antes de la cena-coloquio de Oscar Goodman, representantes de Fremont Street Experience llamaron preguntando por la próxima presentación de U2.

“Ahora se ponía interesante”, dijo Jossel. “Empezamos a encajar todas las piezas. Fue entonces cuando nos dijeron que iba a haber un miniconcierto o un video musical, pero aún no nos habían dicho de qué se trataba realmente”.

Jossel y los representantes de Plaza ayudaron a coordinar la seguridad y los permisos a través de la alcaldesa Carolyn Goodman y el Departamento de Policía Metropolitana. El jueves por la tarde ya estaba claro que U2 se presentaría ante la Plaza.

“En cuanto vimos llegar los altavoces, supimos que se trataba de algo especial”, afirmó Jossel. El sistema de sonido flanqueaba el Carousel Bar, un lugar que probablemente se hará famoso entre los seguidores de U2 en todo el mundo.

“Nos dijeron que pensaban que el logotipo del Carousel era demasiado llamativo y nos preguntaron si podían taparlo”, explica Jossel. “Dijimos que no, y nos contestaron: ‘En realidad, es perfecto. Nos encanta’. A ellos les encantó el lugar. Lo querían todo, tal cual”.