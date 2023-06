El Club de la Copa Stanley: fiesta posterior de los Golden Knights en el Strip

Steve Aoki no suele presentarse como telonero. Pero el famoso DJ de discotecas y clubes nocturnos del Strip preparó el escenario para las superestrellas de la noche a última hora del martes en el Omnia Nightclub del Caesars Palace.

Los Vegas Golden Knights y la utilería favorita de la ciudad, la Copa Stanley, llegaron al club alrededor de las 2:15 a.m. El equipo estaba celebrando, con gran emoción y volumen, su victoria por 9-3 en la final de la Copa Stanley sobre los Florida Panthers en T-Mobile Arena.

La que parecía ser toda la alineación estaba presente, encabezada por el capitán Mark Stone y los “inadaptados” originales William Karlsson y Reilly Smith.

Bring it in! Crazy. Loudest night of my life … @steveaoki @GoldenKnights #Vegas @reviewjournal #StanleyCup pic.twitter.com/FlL9Riauqs

— John Katsilometes (@johnnykats) June 14, 2023