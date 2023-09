Ed Sheeran dice que ‘un problema de seguridad’ causó la cancelación del concierto en Allegiant

Ed Sheeran canceló su concierto en el Allegiant Stadium una hora y media antes de la hora prevista, dejando a los fans que habían esperado dentro y fuera del estadio -algunos durante horas- confusos y frustrados.

Sheeran declaró el domingo por la tarde que el motivo oficial del retraso en el llamado fue “un problema de seguridad” causado por problemas en el piso de sus torres de audio. La superestrella, de 32 años, publicó en su página de Instagram un reporte no especificado por los medios: “El piso de goma se había despegado, lo que provocó que dos torres altas se deslizaran durante la noche alrededor de un pie cada una”. Los ingenieros desmontaron la plataforma y reforzaron la reconstrucción, pero ambas torres seguían desplazándose… Lo que llevó a la cancelación”.

Sheeran publicó en sus propias palabras: “Fue un problema de seguridad, y realmente tratamos de hacer lo mejor que pudimos para que el espectáculo se llevara a cabo, pero no voy a arriesgar la seguridad de mis fans por nada. Estoy realmente triste, esto estaba fuera de mi control, pero asumo toda la responsabilidad por todos los que se quedaron fuera por la cancelación”. (Los fans de Adele la recordarán diciendo que también estaba “triste” cuando aplazó sus conciertos en el Caesars Palace en enero de 2022).

Sheeran dijo que su show de regreso el 28 de octubre “será algo especial”. Y se disculpó por el aviso tardío dado a miles de fanáticos que tenían entradas para su show “Mathematics Tour”, muchos de los cuales estaban llenando el estadio cuando se hizo el llamado.

“Nada quitará el esfuerzo que la gente hizo para llegar a Las Vegas y siento que no se comunicara antes a la gente que esperaba fuera”, escribió. “Realmente pensamos que el espectáculo iba a tener lugar hasta el último momento, pero simplemente no pudo ser por razones de seguridad. Lo sentimos de nuevo a todos los afectados, y espero que nos veamos en octubre x”.

Una fuente conocedora de la puesta en escena de Sheeran reportó que el problema surgió por las cinco torres de audio del cantante, que resbalaban en el Allegiant Stadium durante su instalación. Los trabajadores no pudieron “retensar” suficientemente las piezas.

Esas torres están conectadas por cables. Cuando una se suelta, la integridad estructural de todo el montaje del auto se ve comprometida.

Sheeran publicó en las redes sociales alrededor de las 5:30 p.m. diciendo que hubo desafíos durante la carga del show.

“Es imposible seguir adelante con el espectáculo. Lo siento mucho”, escribió Sheeran en una publicación de Instagram. “Sé que todo el mundo ha viajado para esto y ojalá pudiera cambiarlo”.

Ese mismo post de Instagram fue la forma en que muchos de los miles de fans que se encontraban en el Allegiant Stadium y sus alrededores se enteraron de la cancelación de la parada de la gira “Mathematics” de Sheeran.

Tras ver el post, CJ Fuentes se dio la vuelta y comunicó a todos los que estaban en la fila que el espectáculo había sido cancelado. Fue así como Steve Polevoi y su hija, que también estaban en la fila, se enteraron de la cancelación.

“El promotor y, en mi opinión, Sheeran se han equivocado por falta de comunicación”, dijo Polevoi.

Rachael Johnson y Alex Newill, que vinieron desde Phoenix para ver el espectáculo, dijeron que también tenían sus teléfonos abiertos a la publicación de Instagram de Sheeran para que pudieran alertar a los demás asistentes sobre la cancelación.

En un comunicado emitido el sábado por la noche, Allegiant Stadium lamentó los retrasos y las molestias causadas a los fans.

“Las actualizaciones se comunicaron lo más rápido posible a los que esperaban fuera y a través de nuestros canales sociales, sitio web y aplicación del recinto”, escribió el estadio. “Las puertas del estadio se abrieron a las 5:05 p.m. para sacar a los fans del calor y nos hemos asegurado de que cualquiera que requiriera asistencia la haya recibido”.

El concierto se pospondrá al sábado 28 de octubre, y todas las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha.

Pero a Matt Wenet y Raeann Schneider, una pareja canadiense que se gastó 400 dólares en las entradas y viajó a Las Vegas desde Saskatchewan para celebrar el 28 cumpleaños de Schneider, la fecha reprogramada les suena imposible.

“Simplemente apesta porque ahora no vamos a verlo porque, obviamente, no nos vamos a gastar todo ese dinero en volver a Las Vegas”, dijo Schneider.

“Esta fue la razón por la que vinimos a Las Vegas”, dijo. “Como si no hubiéramos venido aquí”.

Problemas de producción, asistentes que se desmayan

Desde dentro del espectáculo se decía que “problemas de producción” habían obligado a trasladarlo. No se reportó ningún incidente estructural o accidente significativo.

En un comunicado publicado en internet antes de la cancelación, Allegiant Stadium dijo que los horarios de las puertas se habían retrasado significativamente y que se publicarían horarios actualizados en las cuentas de redes sociales del estadio.

EVENT UPDATE❗

This evening’s Ed Sheeran concert has been rescheduled for Saturday, October 28. Previously purchased tickets will be valid for the rescheduled date.

— Allegiant Stadium (@AllegiantStadm) September 10, 2023