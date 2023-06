De Kings a Golden Knights: el día que los Maloof cambiaron la historia de Las Vegas

Gavin Maloof, Joe Maloof y George Maloof, propietarios minoritarios de los Vegas Golden Knights, en T-Mobile Arena unas dos horas antes del quinto partido de la final de la Copa Stanley, el martes 13 de junio de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

George Maloof está llamado. Es urgente.

“No podemos entrar”, dice Maloof, desde un lugar no revelado justo a las afueras del T-Mobile Arena unas dos horas antes del quinto partido de la final de la Copa Stanley. “No tenemos credenciales”.

Maloof suele ser la persona a la que hay que conocer para entrar en un sitio. Pero, como suele decirse, las reglas son las reglas.

Puede que la seguridad sea estricta en T-Mobile Arena, pero los hermanos Maloof -Joe, Gavin y George- andan sueltos antes del quinto partido de la final de la Copa Stanley. Las credenciales de los Maloof son que poseen el 15 por ciento de los Vegas Golden Knights.

Los hermanos hablaron a su manera, explicando que están comprometidos (y más que emocionalmente) con el equipo.

Se podría argumentar, y lo haremos, que sin los Maloof no habría una franquicia de los Golden Knights en las Vegas. Los hermanos iniciaron la primera conversación formal sobre lo que serían los Golden Knights con el comisionado de la NHL Gary Bettman hace una década.

La reunión salió bien. Como prueba, echa un vistazo al marcador, y también a la Copa Stanley, que se pasea por T-Mobile Arena tras la victoria de los Golden Knights por 9-3 el martes sobre los Florida Panthers.

Aquel día de 2013 que cambiaría la trayectoria del deporte en Las Vegas empezó de forma un poco lamentable. Los tres hermanos Maloof, que de hecho fueron los primeros espectadores a los que se permitió la entrada al T-Mobile el martes, hablaron de aquella experiencia en la suite VIP 11.

“Estaba un poco mal del estómago, para ser sincero”. dice Joe Maloof. La enfermedad se produjo cuando Gavin y él estaban terminando la triste tarea de vender los Sacramento Kings, compareciendo ante la Junta de Gobernadores de la NBA. “Era muy duro estar vendiendo los Kings”.

Los hermanos se fueron hasta la sede de la NHL, donde se reunieron con el comisionado de la liga, Gary Bettman.

Los Maloof conocían a Bettman de sus días como abogado de la liga en la NBA. Su padre, George Maloof, fue dueño de los Houston Rockets entre 1979 y 1982.

“Pasamos literalmente de vender los Kings a conocer a Gary Bettman y a Bill Daly, el comisionado adjunto, y a varias personas de su entorno”, dice Joe. “Queríamos traer un equipo a Las Vegas, un equipo pensado para nuestra ciudad. Y él dijo: ‘Llevo 30 años intentando que entren en la liga’”.

Joe y Gavin le hablaron a Bettman de la venta de los Kings. Bettman estaba al tanto. También era consciente de que Las Vegas no tenía un estadio adecuado para un equipo de la NHL. Los hermanos confiaban en que el estadio que MGM Resorts International y el conglomerado del entretenimiento AEG que estaban construyendo podría albergar a un equipo de la NHL.

Los Maloof estaban allí para invertir, pero no como socios mayoritarios.

“No nos interesaba volver a ser dueños mayoritarios”, dice Gavin. “Eso es mucho que asumir”.

“Pero queríamos participar”, dice Joe, terminando la reflexión. “Y queríamos traer un equipo a Las Vegas”.

Bettman mencionó a “un tipo en Jacksonville”, llamado Bill Foley. “Deberías reunirte con él”, dice Joe. “Así que volamos a Jacksonville, y nos reunimos con él, y le caímos bien, supongo (risas)”.

Los Maloof dicen que se toparon con un obstáculo cuando los ejecutivos de alto nivel de MGM Resorts no quisieron reservar el estadio del Strip para un calendario de la NHL.

“Así que dijeron: ‘Bueno, no queremos un equipo, porque necesitamos esos fines de semana para conciertos’”, cuenta Gavin. “Joe y yo nos miramos y decimos: ‘¿En serio? Estos ejecutivos ya no están allí, pero lo rechazaron, lo creas o no. Luego fuimos a ver a (el actual presidente de MGM Resorts) Bill Hornbuckle, y le gustó la idea de formar un equipo. Pero en la primera reunión, no quisieron”.

Los Maloof son originarios de Albuquerque, pero su compromiso con Las Vegas es palpable.

Hace casi 30 años, la familia abrió Fiesta Rancho en North Las Vegas, al que vendió luego de seis años para crear Palms, inaugurado en noviembre de 2001.

Los Maloof, principalmente George, operaron esa propiedad -y más tarde Palms Place- durante una década. La familia vendió su participación en Palms en 2011 a las firmas de capital de riesgo Leonard Green & Partners LP y TPG Capital.

Los Maloof siguieron involucrados en la comunidad de Las Vegas, aunque la mayor parte de su actividad ha sido en un segundo plano. Estuvieron a punto de ganar un anillo con los Rockets en 1980, pero perdieron contra los Celtics. Ganaron un campeonato en 2005 como dueños de los Sacramento Monarchs de la WNBA.

“Llevamos mucho tiempo en el deporte y hemos tenido muchas oportunidades”, dice Gavin. “Formar parte de este equipo, en Las Vegas, es simplemente increíble”.