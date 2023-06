Celine Dion vende propiedad en Summerlin por 30 mdd

Celine Dion se presenta durante su gira Courage en la ciudad de Quebec el 18 de septiembre de 2019. (Jacques Boissinot/The Canadian Press vía AP)

Celine Dion, en la imagen con el guitarrista Kaven Girouard, luce una camiseta de Marc-Andre Fleury Vegas Golden Knights durante su regreso al Colosseum en el Caesars Palace después de una cirugía menor de oído el martes 22 de mayo de 2018. (Foto Cashman)

La cantante Celine Dion llega para la colección de moda de Vauthier Spring/Summer 2019 Haute Couture presentada en París, el martes 22 de enero de 2019. (AP Photo/Francois Mori)

El personal de "Immersive Disney" celebra que la ciudad de Las Vegas anuncie el 24 de mayo de 2023 como el Día de "Immersive Disney Animation". La atracción funciona diariamente Lighthouse Artspace en The Shops at Crystals. (Vegas Vibe)

El coreógrafo y bailarín JoLae Brandt-Shapiro, a la izquierda, Michael Shapiro y la bailarina Agnes Roux de Reckless in Vegas aparecen en una foto promocional. (Reckless in Vegas)

La producción de su residencia está en pausa. Pero el estatus de Celine Dion como residente de Las Vegas ha sido noticia esta semana.

Según reportan varios medios, primero el sitio de medios The Dirt, Dion ha vendido su propiedad en la urbanización The Summit Club en Summerlin por 30 millones de dólares. La estrella compró la propiedad por 9.2 millones de dólares en 2017, triplicando su inversión.

Chuck Esserman, fundador de la empresa de productos de alimentación-bebidas-hogar TSG Consumer Partners, es el comprador reportado. La marca de galletas Famous Amos ha estado entre las empresas de más valor de Esserman.

El estatus de Dion como artista titular de cartel activa en el Strip ha estado en pausa desde que canceló su estreno en Resorts World Theater en noviembre de 2021.

Más recientemente, ha habido algunos rumores en la industria de que Dion podría no estar comprometida con Resorts World Theater, que está reservado exclusivamente por AEG Presents. Pero fuentes con conocimiento de los planes a largo plazo de Dion dicen que la extitularde cartel del Coliseum todavía planea tocar en Resorts World.

No nos movemos de la estrategia de que 2024 es la próxima y optimista fecha de lanzamiento de Dion.

También hay que estar atentos a otro retraso de la gira mundial de “Courage”, ya que Las Vegas se considera su primer concierto después de la pandemia. Dion, que anunció en diciembre que padece el síndrome de la persona rígida, aún tiene programado el 26 de agosto en Ziggo Dome de Ámsterdam y el 4 de octubre en Helsinki Hall de Finlandia. Su próximo concierto será el 6 de marzo en Praga.

Como siempre, los planes de Dion en Las Vegas deben ajustarse a su gira internacional.

Dion ha producido cinco nuevas canciones mientras interpreta una versión ficticia de sí misma en la recién estrenada “Love Again”. La película y la música se pusieron en marcha meses antes de que Dion comunicara a sus seguidores de todo el mundo sus problemas de salud.

Los 90 en la piscina

Una vez viví en un apartamento de Las Vegas donde los residentes tiraban bolsas de hielo a la piscina durante las fiestas de verano. Ayudaba a refrescar el ambiente.

Con la misma inspiración, el Palms organiza la fiesta “I Love the ’90s” con Vanilla Ice a las 7 a.m. del viernes en SOAK Pool. DJ Jazzy Jeff, Treach de Naughty by Nature y Color Me Bad serán los encargados de dar el pistoletazo de salida al fin de semana del Memorial Day (los boletos cuestan a partir de 49.99 dólares, IVA no incluido; para más información, visita palms.com).

Vanilla Ice, cuyo nombre legal es Robert Van Winkle, me dijo una vez en una entrevista hace unos años antes de un concierto en Mandalay Bay Beach: “¿Necesito hacer esto? Económicamente, no. Pero como artista, necesito hacerlo”.

Podemos recomendar…

Una nueva entrada en la columna, complemento de Alerta de Salida Genial y que arroja luz sobre los espectáculos de mayor envergadura y con entrada: Echa un vistazo a Reckless in Vegas (RIV) el sábado a las 8 p.m. en Sahara Theater. Esto es Las Vegas de antaño con rock and roll de antaño. The Rat Pack con Green Day. The Clash con Cher. Y también, coristas.

El fundador de RIV y originario de Las Vegas, Michael Shapiro, ha diseñado un espectáculo que debería estar en cualquier residencia, en cualquier crucero y disponible para cualquier concierto corporativo. Solo hay una banda, por supuesto. Se trata de un espectáculo único, pero si los números funcionan, habrá más. Los boletos cuestan a partir de 31.61 dólares (Shapiro es uno de los específicos); visita eventbrite.com y busque “Reckless” para más información.

Lo que funciona en Las Vegas

Jen Kramer, la única maga de la ciudad. La ilusionista, educada en Yale, ha celebrado esta semana su quinto aniversario en Westgate. La asociación de Kramer con el hotel se ha ampliado, por… Un periodo de tiempo. Ese detalle no ha sido revelado. No importa. Ve a verla por 20 dólares (no incluye tasas), a las 5 p.m. viernes, sábados y domingos.

Ratón en casa

“Immersive Disney Animation”, en Lighthouse Artspace, The Shops at Crystals, recibió esta semana una proclamación de la ciudad de Las Vegas declarando el 24 de mayo “día oficial” de la atracción. La experiencia Disney tiene horarios variables, así que visita disneyimmersive.com para obtener información y precios. El espectáculo comparte espacio, o Artspace, con “Immersive Van Gogh”. Se trata también de una experiencia vertiginosa, relacionada también con las orejas.

El paso del tiempo

Miracle Mile Shops en Planet Hollywood casi ha terminado su primera renovación en 16 años. Este acontecimiento me trajo a la mente a The Killers, por supuesto.

El líder de la banda Brandon Flowers trabajó en el centro comercial cuando era Desert Passage, que abrió en 2000 junto al entonces Aladdin (el cambio de nombre a Miracle Mile fue en 2007).

Flowers trabajó en el restaurante Josef’s, que operaba el afamado chef Josef Keller.

“Yo era un corredor de comida, y un anfitrión”, dijo Flowers durante una entrevista en abril de 2019 en Zappos Theater (ahora Bakkt Theater) antes de una aparición en “Jimmy Kimmel Live”. “Fue durante unos siete meses, justo después de la preparatoria. No tenía edad para ser mesero, pero fue un gran trabajo”.

Josef’s fue el primer negocio en poner la música de The Killers. “Tocamos nuestro primer demo mientras yo trabajaba allí”, cuenta Flowers. “Recuerdo que se la puse a los cocineros y al resto de trabajadores. La verdad es que les gustó bastante”.

Alerta de Salida Genial

David Tatlock’s Soul Juice Band se presenta en Chrome Showroom, en la estación de Santa Fe, entre las 9 p.m. y las 11 p.m. del sábado. Tower of Power, Earth Wind and Fire y Jazz Crusaders en la lista de canciones. Sin entrada. Y, prepárense. Esta banda es seria.